Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Варзарь и Сергей Морозов из Камышина убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1695 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 24 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1693 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убиты Владимир Варзарь и Сергей Морозов, сообщила 25 февраля в своем телеграм-канале администрация Камышина.

Подробностей биографий и гибели бойцов администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1695 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Камышина стало известно 23 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Артур Ган.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.