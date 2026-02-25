Взрывотехники уничтожили семь неразоравшихся беспилотников в Волгоградской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Семь БПЛА, которые были обнаружены после массированной атаки на Волгоградскую область, уничтожены взрывотехниками, их общая масса в тротиловом эквиваленте составила около 200 кг.
Как писал "Кавказский узел", в ночь с 12 на 13 февраля Волгоградская область подверглась атаке БПЛА, были госпитализированы три человека.
Взрывотехники управления ФСБ по Волгоградской области обезвредили 24 февраля семь неразорвавшихся беспилотников, которые были обнаружены после массированной атаки на регион в феврале этого года, пишет "Высота 102".
По данным ведомства, общая масса БПЛА в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 кг, каждый из дронов нес боевой заряд с радиусом поражения более 500 метров.
Пострадавший в ходе атаки 18-летний молодой человек 24 февраля был переведен из реанимационного отделения в хирургическое, он продолжает лечение в отделении торакальной хирургии. В профильных отделениях также продолжают лечение 12-летний мальчик из Среднеахтубинского района и женщина из Красноармейского района, которые также получили ранения в ходе атаки, они переведены из реанимации неделю назад.
