Аналитики оценили отмену концерта Лолиты в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Концерт певицы Лолиты Милявской в Волгограде отменен, по официальным причинам - на фоне зрительского бойкота. Аналитики, впрочем, считают, что к отмене концерта приложили руку националистические организации и чиновники на фоне требования к медийным фигурам проявлять благонадежность.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря в сети появилось видеообращение с требованием запретить концерт Лолиты Милявской в Волгограде, невозможность ее выступления участники обращения мотивировали ее участием в "голой вечеринке".

В волгоградских и федеральных СМИ стали появляться сообщения о том, что концерт Лолиты в «Экспоцентре» Волгограда, запланированный на 20 февраля, был отменен «на фоне зрительского бойкота». Сообщалось, что результат распродажи билетов на ее концерт в Волгограде оказался минимальным - более половины билетов не были проданы. Стоимость билетов варьировалась от 4 до 11 тысяч рублей. Концерты певицы также отменились в Ижевске, Костроме, Ульяновске.

Отмену концерта Лолиты в Волгограде прокомментировали 17 февраля корреспонденту "Кавказского узла" журналист Вячеслав Лемкус, политолог Михаил Долиев* и эксперт в области международного права Роман Мельниченко.

Вячеслав Лемкус второй год отслеживает «феномен отмены» концертов Лолиты в Волгограде. Главная движущая сила в этом процессе - националистические группы, считает он.

Но решающим фактором, думаю, была все же «активность» националистических групп - и в этом году, и в прошлом

«Год назад был отменен концерт Лолиты в Волгограде, который планировался на 5 марта. Тогда певица объясняла свой отказ от выступлений в нашем городе тем, что ей нужно было до 23 февраля получить некие разрешения на концерт от ФСБ, полиции и надзорных ведомств. Она пояснила, что это было невозможно сделать. Но решающим фактором, думаю, была все же «активность» националистических групп - и в этом году, и в прошлом», - сказал Лемкус 17 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

«У них имеется некая схема, я бы сказал, методичка, как отменять концерты неугодных им и еще кому-то певцов и артистов. Например, помимо Лолиты, волгоградские националисты планируют аналогичную кампанию «отмены» в отношении певицы Дианы Арбениной. Есть предположение, что они (националисты) действуют по чьему-то заказу», - заявил Вячеслав Лемкус.

Михаил Долиев* видит проблему «отмены» Лолиты в Волгограде с точки зрения политического анализа. По его мнению, история Лолиты Милявской - «показательный кейс» для понимания положения артистов «двойной идентичности» в условиях СВО. Уроженка Украины, десятилетиями работавшая в России, она после 2022 года оказалась в ситуации, «где публичная нейтральность стала практически невозможной».

«Её первоначальная риторика - призывы к миру, гуманитарным коридорам, акцент на личной драме семьи - выглядела как попытка сохранить дистанцию от жесткой политической позиции. Однако отсутствие прямого осуждения действий Москвы и участие в мероприятиях на территориях, рассматриваемых Киевом как оккупированные, привели к включению певицы в санкционные списки Украины. Для украинских властей это стало сигналом: культурные фигуры тоже несут политическую ответственность за символические действия», - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Текущая ситуация в Волгограде вокруг попыток запретить её гастроли может рассматриваться не только как локальная инициатива общественных активистов, но и как индикатор общего тренда

С другой стороны, по словам Долиева*, в российском контексте подобная позиция «полутона» также воспринимается настороженно. Любые колебания между «миролюбием» и лояльностью государственному нарративу «трактуются как недостаточная определённость». «Текущая ситуация в Волгограде вокруг попыток запретить её гастроли может рассматриваться не только как локальная инициатива общественных активистов, но и как индикатор общего тренда: культурная сфера всё чаще становится пространством проверки политической благонадёжности», - сказал Михаил.

В этом смысле давление на артистов - это «способ демонстрации границ допустимого». «И если запреты или скандалы возникают синхронно в разных регионах, политолог вправе предположить, что речь идёт не только о «низовой» реакции, а о сигнале элитам и публичным персонам: время неопределённости прошло, от медийных фигур ожидается чёткая позиция в условиях конфликта», - отметил Михаил Долиев*.

Роман Мельниченко указал на то, что социальное обустройство России основано не на формализованном праве, а на целесообразности: "Нельзя, но если надо, то можно".

«Власть находится в этой парадигме, и ей не требуется ссылаться на право при решении каких-нибудь проблем, она просто говорит: "Надо", и государственные служащие приступают к выполнению. В последние десятилетия эта тенденция стала всеохватывающей», - заявил Мельниченко корреспонденту "Кавказского узла".

По закону отменить их невозможно, но если прозвучит "надо" - их отменят

В качестве примера юрист привел проблему смертной казни в России, которая «юридически не применима, но если правящие элиты скажут: "Надо" - то человек тут же умирает в тюрьме». «То же самое и с отменой различных мероприятий. По закону отменить их невозможно, но если прозвучит "надо" - их отменят. Согласно нашему правовому устройству, это "надо" должно звучать тихо. Просто раздаётся звонок, и в аренде зала отказывают. Но когда подобным же образом говорит народ, это власть пугает, так как в турбулентном обществе бесконтрольная целесообразность приведёт к его разрушению», - сказал Мельниченко.

"Так что к данной ситуации власть не имеет отношения, а создавшие обращение об отмене концерта вообразили себя властью, не помня старую римскую пословицу: "Что позволено Юпитеру, не позволено быку", - подытожил Роман Мельниченко.