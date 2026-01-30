Суд в Краснодаре конфисковал недвижимость и бизнес Аслана Трахова и его сына

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Удовлетворен второй иск Генпрокуратуры о конфискации активов бывшего главы ВС Адыгеи Аслана Трахова и его сына, бывшего председателя Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года Волжский горсуд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей. Изначально иск был подан в райсуд Краснодара, однако затем его передали в Волгоградскую область, так как имелись данные о связях Трахова в судебных системах Кубани и Адыгеи. В декабре Генпрокуратура подала второй иск об изъятии активов, принадлежащих Аслану Трахову, а также членам его семьи, юридическим лицам и предпринимателям - всего в иске 44 ответчика. 14 января стало известно, что апелляционный суд оставил в силе решение о конфискации имущества Аслана Трахова по первому иску.

По данным прокуратуры, Трахов оформлял земельные участки и дома на отца своей супруги, жену и сына. Дочь Трахова купила 68 объектов на 520 миллионов рублей - это квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 из них впоследствии были проданы.

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел иск Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества семьи Аслана Трахова и его ближайшего окружения. Ответчиками по делу, помимо отца и сына Траховых, проходили 40 человек, а также два юридических лица.

В своем иске Генпрокуратура указывала, что дорогостоящая недвижимость в Адыгее, на Кубани и в других регионах, в том числе в Москве, была оформлена на близких родственников, доверенных и подконтрольных лиц Траховых, поскольку они не могли позволить себе такие приобретения на официально заработанные средства. Фиктивные владельцы, по данным ведомства, также не имели финансовых возможностей для приобретения этих объектов.

"Формальная регистрация недвижимости на третьих лиц исключала обязанность Траховых декларировать эти объекты и сведения о полученных от их использования и продажи доходах, а также отчитываться об источниках происхождения капиталов”, - отмечается в сообщении Объединенной пресс-службы судов Кубани.

Аслан Трахов возглавлял ВС Адыгеи с 1998 года. В 2019 году Аслан Трахов по достижении предельного возраста вышел в отставку с поста председателя ВС Адыгеи, после чего номинальные владельцы его активов начали возвращать их в семью бывшего судьи. В ходе процесса Аслан и Рустем Траховы признали, что использовали служебное положение в личных целях для приобретения упомянутых активов.

Требования иска суд удовлетворил в полном объеме, конфисковав у ответчиков восемь особняков и девять квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве, 176 нежилых зданий и помещений коммерческого назначения, а также 469 земельных участков. Кроме того, с них взыскано 3 млрд рублей, полученных от реализации ранее принадлежавшего им имущества.

Также в доход государства обращены несколько предприятий, подконтрольных клану Траховых. Речь идет о трех сельскохозяйственных предприятиях (АО "Марьинское", ООО "Агро-Юг" и ООО "Колосс" специализирующихся на выращивании соответственно зерновых, злаковых и масличных культур), строительной компании (ООО "Дарстрой-Регион") и девелоперской организации (ООО "Диво"). В пресс-службе суда отметили, что решение "обращено к немедленному исполнению".

"Кавказский узел" также писал, что Рустем Трахов был председателем Прикубанского районного суда Краснодара с 2018 по 2024 год, после чего вернулся к исполнению обязанностей рядового судьи. В октябре 2025 года, после конфискации активов Траховых по первому иску Генпрокуратуры, Квалификационная коллегия судей Краснодарского края одобрила отставку Рустема Трахова с поста судьи.

Механизм гражданской конфискации позволяет изымать имущество у чиновников и судей даже без установления факта преступления, если стоимость имеющихся у них активов не объясняется официальными доходами и нет доказательств законного приобретения такой собственности. В России этот инструмент применяется избирательно, к судьям высшего звена такие иски предъявляются редко. В таких условиях эти иски служат скорее фактором давления, чем справедливым правовым механизмом, указал "Кавказскому узлу" адвокат Тимур Филиппов, комментируя требование Генпрокуратуры об изъятии активов другого представителя кубанской юстиции, главы Совета судей Виктора Момотова.