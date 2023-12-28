28 декабря 2023, 11:04

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80 лет назад, 27 декабря 1943 года, началась операция «Улусы» - ликвидация Калмыцкой АССР, разделение ее территории между Ставропольским краем, Сталинградской областью и созданной Астраханской областью и, с 28 декабря 1943 года, – депортация калмыков. Принудительному выселению подлежали около 95 тысяч человек.

Предыстория высылки

Согласно переписи 1939 года, общая численность калмыков в СССР составляла 134 402 человека, кроме Калмыцкой АССР немало калмыков проживало в Сталинградской области и в Ставропольском крае. Были они, в основном, кочевниками и животноводами.



В августе 1942 г. немецкие войска оккупировали 8 из 13 улусов (районов) Калмыкии включая ее столицу - Элисту, пять улусов были захвачены полностью, три - частично. Около 25% населения ушло вместе со скотом за Волгу и в неоккупированные улусы. Советские войска освободили Калмыкию в начале 1943 года.



В Калмыкии, как и в ряде других регионов СССР, сформировалось антисоветское повстанческое движение. По данным НКВД, оно насчитывало 12 группировок общей численностью свыше 500 человек. Кроме того, немцами был создан калмыцкий кавалерийский корпус численностью 1300-1500 всадников.



Решение о депортации калмыков было ускорено обвинениями в сдаче в плен 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии.



27 декабря 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР». В соответствии с Постановлением Совета Народных Комисаров СССР от 28 декабря 1943 г. "О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР", депортации подлежали около 95000 калмыков.

Депортация калмыков –

форма репрессий, которой подверглись этнические калмыки, в основном проживавшие на территории Калмыцкой АССР, в 1944 году. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Калмыки были выселены в Алтайский и Красноярский края, Омскую, Свердловскую и Новосибирскую области. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек.



Депортация



Операция по депортации калмыков проводилась 28-29 декабря 1943 года под кодовым названием «Улусы». В ней участвовали 2975 офицеров НКВД, а также 3-й мотострелковый полк НКВД, ранее выселявший карачаевцев. Руководил операцией начальник УНКВД по Ивановской области генерал-майор Маркеев.



Во все дома, где проживали калмыки вошли группы военных из войск НКВД СССР и объявили, что по Указу ВС СССР все калмыки выселяются в Сибирь, как изменившие родине. На сборы семьям давали не больше часа. Многие семьи, не знавшие русского языка, уходили из своих домов, не захватив теплой одежды и продуктов. На сборные пункты подгонялись "студебеккеры", в которых спецпереселенцев доставляли к железнодорожным станциям, к поездам, состоящим из двуосных вагонов - "теплушек". В каждый вагон помещали по 40-50 человек. Всего было сформировано 47 эшелонов .



Первым заходом было депортировано 91 919 человек. За январь 1944 года к ним присоединилось еще 1014 человек. Между районами вселения они были распределены следующим образом: Омская область — 24 325 человека, Красноярский край — 21 164, Алтайский край — 20 858, Новосибирская область — 18 333 человек. Больше половины калмыцкого контингента в Омской области было расселено в ее северных округах — Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Тобольском. Поскольку выселение происходило в самый разгар зимы, смертность при перевозке была чрезвычайно высокой. В местах вселения нередко вспыхивали эпидемии (сыпного тифа).

Как отмечается в статье Г.Реммель "Депортация калмыков в Омскую область", бывший председатель СНК Калмыцкой АССР Д.Пюрвеев с огорчением писал Сталину, что на подготовку к выселению калмыкам давали 1-2 часа, не разрешали брать с собой одежду, обувь и домашние принадлежности. "Выселение началось зимой. Неделями ехали в закрытых вагонах, и больные, и мертвые - вместе". .

В 1944 году депортации калмыков продолжились за счет выселения тех, кто проживал вне Калмыцкой АССР. 25 марта 2536 человек из Ростовской области отправили в Омскую область, 2–4 июня 1178 человек из Сталинградской области отправили в Свердловскую область .



Позднее к ним присоединились демобилизованные из армии калмыки - более 15 000 человек. Все солдаты и офицеры калмыцкой национальности были направлены в Астрахань и переданы НКВД, который вывез офицеров в Ташкент и Новосибирск, а рядовых направил на строительство Широковской идроэлектростанции в Пермской области ;.



Следует отметить, что женщины-некалмычки, бывшие замужем за калмыками, также брались на учет и подвергались всем положенным репрессиям. В то же время калмычек, вышедших замуж не за калмыков на учет не брали.



Труд депортированных калмыков использовался в сельском хозяйстве, на лесоповале, но чаще всего — в промышленном рыболовстве; их многовековой опыт в области животноводства, в особенности отгонного, оказался невостребованным.

С момента депортации и до апреля 1946 ода. значилось 14 343 умерших калмыцких поселенцев. При этом рождаемость среди калмыков была крайне низкой.

В ноябре 1948 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной Войны", суть которого состояла в том, что репрессированные народы высланы навечно, без права возврата на этническую родину. Этим же указом режим спецпоселения ужесточался еще более. Документ предусматривал за самовольный выезд из мест поселения 20 лет каторжных работ.



Основная часть калмыцких улусов и Элиста вошли в новосозданную Астраханскую область. Западный и Яшалтинский (переименованный в Степновский) улусы отошли к Ростовской области, а Малодербетовский и Сарпинский - к Сталинградской. Ставропольскому краю были переданы Приютненский улус, а позже - Троицкий. Еще 211 га пастбищных угодий перешли в пользование дагестанских колхозов. Калмыцкие названия большинства сельсоветов заменялись русскими, Элиста была переименована в Степной.



Позднее районы с калмыцким населением ликвидировались и в других местах. 9 марта Калмыцкий район Ростовской области был упразднен и территориально разделен между Мартыновским, Романовским, Зимовниковским и Пролетарским районами.



Реабилитация

На закрытом совещании ХХ съезда КПСС 14-25 февраля 1956 Н.С. Хрущев назвал выселение калмыков "грубым попранием национальной политики Советского государства". Было официально заявлено, что депортация калмыков была актом произвола, сопутствующим культу личности Сталина.

17 марта 1956 года с калмыков были сняты ограничения по спецпоселению, но без права возвращения на родину.



9 января 1957 года была образована Калмыцкая АО в составе Ставропольского края. Ей была возвращена прежняя территория республики (кроме Нариманского и Лиманского районов, оставшихся в составе Астраханской области), восстановлено большинство старых названий населенных пунктов.



25 января 1957 года замминистра внутренних дел Толстиков подписал приказ "О разрешении проживания и прописки калмыкам, балкарцам, карачаевцам, чеченцам, ингушам и членам их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны".



29 июля 1958 года Калмыцкая АО Ставропольского края была преобразована в Калмыцкую АССР .

Невозвращение двух районов, калмыцкое население которых составляло от 2 до 11%, не привело к каким-либо массовым выступлениям.

14 ноября 1989 года Декларацией Верховного Совета СССР были реабилитированы все репрессированные народы, признаны незаконными и преступными репрессивные акты против них на государственном уровне в виде политики клеветы, геноцида, насильственного переселения, упразднения национально-государственных образований, установления режима террора и насилия в местах спецпоселений .



В 1991 году был принят закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов", который определяет реабилитацию народов, подвергшихся массовым репрессиям в СССР, как признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до насильственного перекраивания границ.

В декабре 1996 года в Элисте был открыт памятник Эрнста Неизвестного "Исход и возвращение", в мемориальный комплекс входит музей-вагон . Памятник был отлит из бронзы в Нью-Йорке, а затем доставлен в Элисту.

В 2007 году в столице Калмыкии Элисте был создан региональный общественный фонд "Содействие полной реабилитации репрессированных народов и жертв политических репрессий".

В современной Калмыкии 28 декабря отмечается как День памяти жертв депортации калмыцкого народа.

В 2023 году жителям Калмыкии, пострадавшим от сталинских репрессий, к 80-летию депортации калмыцкого народа были назначены единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.

Накануне годовщины депортации, 27 декабря 2023 года, в Волгоградской области на станции Абганерово, была разбита мемориальная доска, посвященная депортации калмыков. С этой станции в 1943 году отправляли в товарных эшелонах в Сибирь значительную часть жителей севера Калмыкии. Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал случившееся провокацией, а районные власти пообещали, что мемориальная доска будет восстановлена. Разрушение мемориальной доски в Абганерово оскорбило жителей республики. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Калмыкии связали инцидент с атмосферой ненависти в обществе и политическим курсом на реабилитацию сталинизма.

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