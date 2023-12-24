Репрессированным жителям Калмыкии назначены единовременные выплаты

24 декабря 2023, 20:43

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Жителям Калмыкии, пострадавшим от сталинских репрессий, назначены единовременные выплаты в 10 тысяч рублей к 80-летию депортации калмыцкого народа.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Указ о единовременных выплатах опубликован на сайте главы региона Бату Хасикова 22 декабря.

"В связи с 80-летием депортации калмыцкого народа, постановляю: Установить единовременную денежную выплату реабилитированным лицам, рожденным до 28 декабря 1943 года включительно, являющимся гражданами Российской Федерации и проживающим на территории Республики Калмыкия, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей", - говорится в тексте указа.

Сколько реабилитированных жертв репрессий на данный момент проживает в Калмыкии - в указе не уточняется.

Напомним, что с 2004 года в республике 28 декабря - День памяти жертв депортации калмыцкого народа.

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