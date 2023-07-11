Как ликвидируют «Мемориал»*

11 июля 2023, 18:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Генеральная прокуратура России 11 ноября 2021 года подала иск в Верховный суд, в котором потребовала ликвидировать «Международный Мемориал»*. 28 декабря суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Прокуратура Москвы в свою очередь направила иск о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»* в Московский городской суд. 29 декабря Мосгорсуд справился с этой задачей. В 2022 году «Мемориал»* стал лауреатом Нобелевской премии мира. Утром 21 марта 2023 года у нескольких сотрудников "Мемориала" и в офисе прошли обыски по новому уголовному делу. Чем настолько не нравятся российским властям эти организации и кто выступает в их защиту, проанализировал в обновляемой справке «Кавказский узел».

Новая жалоба в ЕСПЧ

10 июля 2023 года юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" Жаргал Будаев направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. Жалоба практически идентична той, которую подали в 2022 году в связи с ликвидацией "Международного Мемориала"* .

Будаев, подготовивший жалобу, подчеркнул, что несмотря на выход России из Европейской конвенции, ЕСПЧ все еще рассматривает жалобы против государства и регулярно выносит по ним постановления. "И хотя российское правительство их игнорирует, важно само подтверждение и освещение системных проблем в стране. Остается надежда, что в будущем они все же будут исполнены", - заявил юрист .

Дело Орлова

29 апреля 2023 года Следком завершил расследование уголовного дела о «повторной дискредитации армии» Олега Орлова. Ему угрожает три года лишения свободы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение всего за два дня, хотя ведомству отведено на это 10 дней. Орлов находится под подпиской о невыезде, - сообщил Telegram-канал Центр защиты прав человека "Мемориал" .

В этот же день Орлов подал в Конституционный суд жалобу на то, что статья о «дискредитации армии» (20.3.3 КоАП) нарушает конституционные права и свободы .

30 мая 2023 года на платформе Change.org была опубликована петиция "Мнение — не преступление. Поддержите Олега Орлова! Support Oleg Orlov!". В ней говорится, что за год с небольшим за антивоенную позицию в России возбудили более чем шесть тысяч административных и уголовных дел. Но преследование Орлова, одного из лидеров «Мемориала»*, очевидно, связано с его правозащитной работой

5 июня 2023 года Норвежский Нобелевский комитет выпустил заявление в поддержку Олега Орлова .

8 июня 2023 года в Головинском суде Москвы прошло первое заседание по делу. В суд пропустили только несколько человек. Активисты, пришедшие поддержать правозащитника, оставались у входа в здания, куда заранее были стянуты наряды полиции и автозаки.

Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Сам Орлов и его общественный защитник Дмитрий Муратов констатировали, что это уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений.

Защита подала ходатайство о возврате дела прокурору, так как в обвинительном заключении нет важной информации о существе обвинения и указаны неверные данные о личности Орлова. Суд большинство ходатайств защиты отклонил.

В чем обвиняют Олега Орлова

13 апреля 2023 года сопредседателю ЦЗПЧ «Мемориал» Олегу Орлову предъявили обвинение в повторной «дискредитации» армии в окончательной редакции .

Против Олега Орлова возбудили уголовное дело о «повторной дискредитации армии РФ». Правозащитник опубликовал у себя на странице вFactbook** перевод своей же статьи «Им хотелось фашизма — они его получили», опубликованной во французском издании «Mediapart» .

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого следователь ссылается на заключение «лингвистической судебной экспертизы» от 21 марта 2023 года. Экспертизу проводил «Центр социокультурных экспертиз» (АНО ЦСЭ), чьи представители выступали экспертами по резонансным политическим делам. По делу Орлова заключение составили гендиректор ЦСЭ Наталия Крюкова и политолог-переводчик Александр Тарасов. Ранее они былы авторами справки, фигурировавшей в иске о ликвидации ПЦ «Мемориал»*.

Цель статьи Орлова, по заключению экспетов, — воздействовать на сознание читателей «с помощью специально сконструированного текста, ведущего к разрушению положительного образа Российской Федерации» и «дискредитации» армии .

Утренние обыски

Утром 21 марта 2023 года прошли обыски в Москве у нескольких сотрудников «Мемориала»*, ЦЗПЧ «Мемориал» и их родственников. Обыски проводил Следком с присутствием оперативников Центра «Э». Повод — дело о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК). В постановлении было указано, что дело возбудили 3 марта 2023 года в отношении «неустановленных сотрудников» «Мемориала»*. Им вменяется то, что в списках жертв политического террора содержатся имена трех человек – одного из которых приговорили к лагерям за работу в немецком полицейском отряде, двух других — за измену Родине военнослужащим (ст. 58-1 УК РСФСР). К некоторым сотрудникам "Мемориала"* и в офис в Малом Каретном переулке не пустили адвокатов .

Ранее, 4 марта 2023 года, стало известно, что в отношении сотрудников общества "Мемориал" заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Однако по словам Яна Рачинского и Олега Орлова на тот момент уведомлений об этом уголовном деле не было и таких претензий следователи не озвучивали.

Суды за офис на Каретном ряду

Помещение на Каретном ряду в Москве находилось в собственности "Международного Мемориала"* на основании договора купли–продажи от 2005 года. После ликвидации "Международного Мемориала"* – владельца помещения, – правление организации решило пожертвовать здание Научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) "Мемориал". Эта организация была основана в 1990 году и занималась научно-исследовательской работой. По закону об НКО после ликвидации организация самостоятельно распоряжается оставшимся имуществом: в соответствии с учредительными документами организация должна направить его на цели, для которых была создана. Уставные цели НИПЦ "Мемориал" близки целям ликвидированного "Международного Мемориала"*, что дало возможность пожертвовать здание на Каретном ряду НИПЦу.

12 сентября 2022 года исполнительный директор ликвидированного "Международного Мемориала"* Елена Жемкова и исполнительный директор НИПЦ "Мемориал" Борис Беленкин получили повестки в суд по делу о "признании сделок недействительными, применении последствий их недействительности, обращения имущества и взыскания денежных средств в доход РФ" .

7 октября 2022 года прошло первое заседание суда. Суд признал удовлетворил ходатайство прокуратуры об «обращении имущества и взыскания денежных средств в доход РФ» и признал недействительной сделку о передаче здания .

8 февраля 2023 года Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о передаче помещения на Каретном ряду в пользу государства и оставил решение без изменения.

Решение ЕСПЧ

Юристы правозащитного центра "Мемориал"* обратились 11 января 2023 года в Замоскворецкий районный суд Москвы с просьбой пересмотреть решение о законности включения организации в реестр "иностранных агентов". Также представители центра обратились в Московский городской суд с просьбой пересмотреть решение о ликвидации за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. "Международный Мемориал"* подал аналогичные заявления в Замоскворецкий и Верховный суды, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Европейский суд по правам человека рассмотрел 14 июня 2022 года жалобы 73 российских НПО на закон об иноагентах, в том числе "Мемориалов", и признал его стигматизирующим и несоответствующим праву на свободу ассоциаций. Заявителям были назначены компенсации морального и материального вреда. 10 октября 2022 года это постановление вступило в силу.

Россия не будет исполнять это решение ЕСПЧ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ЕСПЧ продолжает рассматривать жалобы граждан России, если нарушения Европейской конвенции по правам человека произошли до 16 сентября 2022 года, несмотря на принятый Госдумой летом 2022 закон о неисполнении решений Европейского суда, вынесенных после 15 марта 2022 года года.

Нобелевская премия мира

В 2022 году "Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"* кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, указали правозащитники.

Борьба в судах

Юристы правозащитного центра «Мемориал»* обжаловали решение о ликвидации в Первом апелляционном суде 14 февраля 2022 года. В апелляционной жалобе правозащитники изложили причины, по которым суд должен отменить решение Мосгорсуда. Юристы считают, что ликвидация правозащитного центра «Мемориал»* противоречит международным обязательствам России, то, что вменили организации, не является грубым нарушением закона, а сама ликвидация — несоразмерная мера реагирования. В жалобе также указано, что ПЦ «Мемориал»* устранил все допущенные нарушения законодательства задолго до иска прокуратуры, сообщил адвокат Михаил Бирюков.

28 января 2022 года «Международный Мемориал»* обжаловал решение Верховного суда Российской Федерации о ликвидации. Жалоба была подана в коллегию судей. В ней защита указала причин для отмены решение о ликвидации. По мнению одного из юристов организации, каждое из оснований, указанных в апелляции, является достаточной причиной для отмены принятого судом решения. Он отметил, что защита организации смогла доказать, что нарушения были устранены.

В частности, защита отметила, что «отсутствие маркировки «иноагент» не составляет неоднократного грубого нарушения закона», «ликвидация противоречит международным обязательствам России» и «является несоразмерной мерой реагирования», а также то, что «территориальная сфера деятельности «Международного Мемориала»* соответствует заявленной», то есть организация имеет филиалы за границей, является международной организацией и не может быть ликвидирована на основании закона о российских некоммерческих организациях.

Мосгорсуд запретил Правозащитный центр

Прокурор в прениях обвинил центр в поддержке протестов и критике судебной системы. По мнению главы центра Александра Черкасова, прокуратура, закрывая организацию, добивалась ограничения доступа россиян к информации о практике политического преследования . После представления позиций обвинения и защиты 29 декабря Московский городской суд постановил ликвидировать Правозащитный центр «Мемориал»*. Срок обжалования постановления суда - один месяц.

Ликвидация Международного Мемориала*

Верховному суду не понадобилось много времени, чтобы полностью удовлетворить иск Генпрокуратуры, поддержанный Минюстом и Роскомнадзором. Прошло чуть больше месяца и 28 декабря 2021 года Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал»* и все его структурные организации. По оценке прокуратуры, ликвидированное общество искажает память о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства» . Решение Верховного суда России неправосудно и политически мотивировано, оно будет обжаловано, сообщили адвокаты организации.

Путин выразил надежду на объективность суда

9 декабря 2021 года на встрече президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналист Николай Сванидзе поднял вопрос о попытке ликвидации «Мемориалов»* и попросил обратить на нее внимание. Президент России сообщил, что попросил предоставить ему дополнительные сведения о ситуации с «Мемориалом»* и выразил надежду, что суд будет объективным при рассмотрении дела против правозащитной организации. «По поводу судебного процесса... Он не завершен. Надо посмотреть, как будет идти это разбирательство. Надеюсь, что оно будет объективным», – заявил Путин в ходе заседания.

Он уточнил, что знаком с ситуацией вокруг организаций. «Я, конечно, обратил внимание на то, что было в средствах массовой информации по поводу "Мемориала"*. Конечно, попросил дать мне дополнительные сведения о том, что там происходит», – сказал президент. На заседании Путин зачитал некоторые справки, которые ему предоставили. По словам президента, «Мемориал»* «неоднократно совершал определенные нарушения», которые «носили демонстративный характер». Также, заявил Путин, по его данным, «Мемориал»* «защищает» организации, признанные в России террористическими.



Кроме того, Путин привел сведения «израильских специалистов» о том, что «Мемориал»** причислил к жертвам советских политических репрессий людей, которые служили при немцах в полиции, арестовывали и конвоировали еврейских узников к местам казни, были участниками убийств евреев, назвав три фамилии. Обвинение во включении нацистских преступников в список жертв сталинских репрессий уже озвучивалось, причем на государственном телевидении. 25 августа сюжет на эту тему был показан в вечернем эфире «России 24». Председатель правления международного общества «Мемориал»* Ян Рачинский уже на следующий день отметил тогда, что авторы сюжета могли просто указать на ошибку вместо того, чтобы заниматься публичными обвинениями, как если бы ошибка была намеренной.

В Верховном суде

Процесс по иску о ликвидации «Международного Мемориала»* начался 25 ноября 2021 года. Судья отклонила ходатайства защиты, отказавшись привлечь соответчиками представителей связанных организаций. В частности, она отказалась привлечь в качестве соответчика Пермское краевое отделение «Мемориала». Прокурор указал, что в таком случае необходимо будет привлекать к делу и другие подразделения организации. Также судья отказала в привлечении в качестве соответчика ассоциаций «Мемориал Франция»* и «Мемориал Чехия»*, однако попросила представить их документы.

Суд рассматривает дело формально, не сопоставляя масштаб вмененных организации нарушений со значимостью ее работы, указал правозащитник Олег Орлов. Закрытие «Мемориалов»* нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, - указали опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники, юристы и журналисты. По данным пресс-службы суда за процессом наблюдают дипломаты 21 страны .

В Мосгорсуде

Судья Мосгорсуда отклонил ходатайство защиты о вызове на заседание экспертов. Сделать заседание открытым он также не позволил, сославшись на ограничения по коронавирусу. «Интересы СМИ будут обеспечены тем, что силами суда сделаем видео», - пообещал судья.

23 ноября 2021 года состоялось предварительное заседание суда, на нем представитель истца не смог пояснить, на основании чего проводилась прокурорская проверка организации. Адвокат Илья Новиков (25 ноября 2022 года Минюст России внёс Новикова в список физических лиц — «иностранных агентов») попросил суд вызвать экспертов Крюкову и Тарасова, составивших справку для иска о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»*. Представитель прокуратуры сказал, что не возражает.

Петиция в защиту двух «Мемориалов»* на Change.org

Петиция в поддержку «Международного Мемориала»* и Правозащитного центра «Мемориал»* была опубликована на сайте Change.Org 12 ноября 2021 года под названием «Руки прочь от Мемориала* - остановим ликвидацию по суду ключевых общественных организаций!». В связи с исками прокуратуры о ликвидации организаций авторы петиции поставили вопрос: «Что гражданское общество в практическом плане может противопоставить указанным нападкам на организованных защитников своей истории, памяти, сущности, прав и свобод граждан в сложившейся реальности открытых политических репрессий со стороны российского государства?».

Авторы петиции предложили «консолидировать протестное общественное мнение в форме петиции». По их мнению, это одна из важных задач, часть «общественной кампании по защите общественных защитников, легально работающих в указанных организациях в интересах прошлого, настоящего и будущего российских граждан».

К 12 января 2023 года петиция собрала более 145 тысяч подписей.

Новая о мемориальной экосистеме

«Новая газета» выпустила большой материал о социокультурном феномене, которым без сомнения является деятельность людей, посвятивших свою жизнь тому, из чего выросла целая экосистема реальных правозащитных, просветительских, гуманитарных и исторических проектов, инициатив и организаций. Этот феномен не только выявление и социализация жертв сталинских репрессий, разносторонняя помощь тем, кто был еще жив, а сегодня - правовая поддержка детей репрессированных, которым российские суды отказывали в праве на достойное жилье по месту ареста родителей. Это - текущая правозащитная деятельность, где бы то ни было в стране и тщательная, кропотливая работа с исторической фактографией и памятью.

Это - уникальные базы данных жертв политического террора. Это - архив устной истории остарбайтеров и военнопленных (около 300 интервью). Это - «Списки угнанных» с информацией о нескольких сотнях тысяч советских граждан, депортированных на принудительные работы в Германию во время войны. И многое другое.

Новая уверена, что попытки ликвидации всех «Мемориалов»* или всего «Мемориала»* - борьба палачей с навязчивым напоминанием наследникам палачей о том, что они наследники именно палачей и что они сами все больше похожи на тех, чьими наследниками являются. А демарш двух прокуратур - не случайность, а часть вполне системной и целенаправленной работы по реваншу служб безопасности, переживших, как они сами считают, свою геополитическую катастрофу в 90-х годах прошлого столетия.

Государственные деятели и международные организации

Заявления в защиту «Мемориала»* подписали Amnesty International, Civil Rights Defenders, Front Line Defenders, Human Rights Watch, Европейский центр защиты прав человека (EHRAC), Комитет против пыток, Международная федерация за права человека (FIDH), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC).

«Власти России должны отменить свое решение и прекратить неослабевающее давление на гражданское общество и независимые медиа. «Мемориал»* — неправительственная организация, уважаемая во всем мире, и одна из старейших в России. Работа по изучению преступлений прошлого должна пользоваться поддержкой и защитой. Ликвидация «Мемориала»* станет невосполнимой утратой для народа России и для всей Европы», - заявил 13 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что «иски российских властей, направленные на закрытие «Международного Мемориала»* и правозащитного центра «Мемориал»*, — это еще одна атака на свободу выражения мнений. Россия должна отозвать иски и прекратить злоупотребления законом об «иностранных агентах», направленные на то, чтобы запугать, стигматизировать и заставить замолчать гражданское общество», - написал он в своем твиттере .

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас 12 ноября заявил, что «одна только мысль о том, что "Мемориал"* будет закрыт, потрясёт любого, кто знаком с деятельностью этой организации на протяжении десятилетий в области прав человека и анализа политической тирании» . Уверен, что решение властей атаковать «Мемориал»* должно быть пересмотрено, и министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек .

Петиция просветителей и письмо деятелей культуры

Со своим обращением, открытым для подписей, выступили создатели и сотрудники просветительских и образовательных проектов, книгоиздатели и редакторы. Они высказались против ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*, потребовали освободить политзаключенных и отменить «противоправные репрессивные законы».

«"Мемориал"* — это музей, архив и библиотека, это дискуссии, лекции, выставки и книги, это ежегодная акция «Возвращение имен». "Мемориал" — это хранилище исторической памяти нашего общества, фундамент его здорового развития, его будущего <...> Власти ведут планомерное наступление на свободы российских граждан, разрушают правовую культуру и государственные институты. И заставляют проводить все новые параллели между сегодняшним днем и эпохой государственного террора, страшную память о которой хранит "Мемориал"*», - в частности сказано в обращении.

Петицию подписали 25 человек, среди которых главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, руководители Beat Film Festival, директор Сахаровского центра* Сергей Лукашевский, писатель и основатель креативной студии «История Будущего» Михаил Зыгарь, глава издательства Corpus Варвара Горностаева, сооснователь просветительского проекта «Кружок» Сергей Нугаев, издатель и главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, политолог, философ и публицист Игорь Клямкин, гражданские просветители Лена Немировская и Юрий Сенокосов .

Британский драматург Том Стоппард, южноафриканский писатель Джон Максвелл Кутзее, композитор Леонид Десятников, режиссер Юрий Норштейн, журналист Владимир Познер и сотни других деятелей культуры выступили с письмом в защиту Международного Мемориала*.

«Скрывать от общественности историю тоталитарных репрессий в XX веке равносильно отрицанию Холокоста, которое признано преступлением в большинстве цивилизованных стран, в том числе, в России. Мы призываем российские власти и президента Российской федерации сохранить Международный Мемориал* и не препятствовать его сотрудникам выполнять миссию, которая важна не только для граждан России, но и для всего человечества», - говорится в письме .

Перед началом судебных слушаний

22 ноября 2021 года послы стран — членов Европейского Союза в Российской Федерации провели встречу с деятелями Мемориала*: Сергеем Кривенко, членом Правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»* (Международный Мемориал*), Анной Добровольской, Исполнительным директором Правозащитного центра «Мемориал»*, и Сергеем Давидисом, членом Совета Правозащитного центра «Мемориал»*.

Участники встречи вновь заявили о своей солидарности и поддержке Международного Мемориала* и Правозащитного центра «Мемориал»* в этих сложных обстоятельствах. Эти организации, занимающиеся защитой прав человека и изучением истории политических репрессий в России, были и остаются важным независимым голосом российского гражданского общества. Память о прошлом и изучение прошлого — это вклад в будущее .

В Париже на площади Сен-Мишель, по инициативе Amnesty France, Международной федерации за права человека (FIDH), ассоциации Russie-Libertés и французского отделения «Международного Мемориала» Mémorial-France*, 21 ноября прошла манифестация в поддержку международного общества «Мемориал»* и московского ПЦ «Мемориал»*.

21 ноября 2021 года «Мемориал»* вместе с проектом «ОВД-Инфо»** и «Московской Хельсинской группой» проинформировали пять спецдокладчиков ООН с просьбой обратиться к российским властям о предотвращении процесса ликвидации правозащитной организации .

Пресс-конференция правозащитников

В офисе «Мемориала»* в Москве 18 ноября 2021 года прошла пресс-конференция, посвященная искам прокуратуры о ликвидации Международного Мемориала* и Правозащитного центра «Мемориал»*. На пресс-конференции представители правозащитных организаций дали юридическую оценку искам, рассказали о своих планах по защите в суде.

Как заявили представители организаций, они не считают себя чьими-либо «агентами» и не работают по чьей-либо указке. Саму идею ликвидации существующей более 30 лет правозащитной организации из-за технических вопросов участники пресс-конференции назвали абсурдной и сравнили с расстрелом за переход улицы в неположенном месте. Главной же причиной исков властей правозащитники назвали список политзаключенных, который ведет «Мемориал»*.

Одним из адвокатов, который будет выступать в Верховном суде, будет Генри Резник - член Совета по правам человека при президенте, один из самых известных адвокатов России, защищавший в том числе правозащитников. Правозащитный центр «Мемориал»* в Мосгорсуде будет защищать, наряду с другими, адвокат Илья Новиков. Оба они готовы работать pro bono (без требования гонорара).

Свою точку зрения на процедуру ликвидации «Мемориала»* в ходе пресс-конференции высказали Дуня Миятович — комиссар по правам человека Совета Европы и Мэри Лолор — спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников.

Петрушевская в поддержку «Мемориала»* отказалась от госпремии

Известная писательница и драматург Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии в знак протеста против попыток ликвидировать Правозащитный центр «Мемориал»*. Премия была получена ею за спектакль Академического Малого драматического театра — Театра Европы по ее пьесе «Московский хор». Эту награду Петрушевской вручал президент России Владимир Путин.

Людмила Петрушевская также награждена Пушкинской премией фонда Альфреда Тепфера (1991), премиями журналов «Октябрь» (1993, 1996, 2000), «Новый мир» (1995), «Знамя» (1996), премиями «Москва-Пенне» (1996), «Звезда» (1999), «Триумф» (2002), премией фестиваля «Новая драма» (2003), театральной премией имени Станиславского (2004).

«У меня сейчас отбирают Мемориал*, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей», - заявила она на свой странице в Facebook**** .

Протест против «попытки закрытия общества «Мемориал»* под надуманным предлогом» выразили также несколько десятков ученых, в том числе 65 академиков. Заявление в поддержку «Мемориала»* обнародовал екатеринбургский Центр Бориса Ельцина , более 100 деятелей искусства, политиков, правозащитников.

Дочь Пескова призвала не закрывать «Мемориал»*

Вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поддержала «Мемориал»*, считая, что деятельность организации «оправданна и необходима», поскольку она занимается рассмотрением чрезвычайно важного вопроса исторического наследия России. «Сейчас, когда иск уже подан, остается надеяться на честное расследование и объективное решение», — написала она в Instagram .

Заявления в поддержку «Мемориала»* выпустили Вольное историческое общество, движение «Последний адрес», уполномоченный по правам человека Пермского края. Несоразмерными счел санкции, предложенные прокурорами, и Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека .

Иски прокуратур

В исковом заявлении о ликвидации «Мемориала»* за подписью генпрокурора Игоря Краснова говорится, что правозащитники в 2013-2016 годах занимались «политической деятельностью» и «распространяли мнения о принимаемых государственными органами решениях», за что были признаны «иностранными агентами».

Большая часть жалоб на отсутствие маркировки об иноагентстве, которые легли в основу исков о ликвидации «Международного Мемориала»* и ПЦ «Мемориал»*, подана ФСБ Ингушетии. Правозащитники сочли это местью за поддержку участников протестов в Магасе против соглашения о переделе границы с Чечней.

Далее в документе перечисляются 20 штрафов «Мемориалу»* и его главе Яну Рачинскому за 2019 и 2020 годы на почти 3,5 млн рублей. Все эти взыскания назначали Роскомнадзор и Тверская межрайонная прокуратура за, по их версии, умышленное отсутствие маркировки «иноагента» на сайте «Мемориала», в соцсетях или на Московской международной книжной ярмарке. Умышленный характер нарушений подтверждается заявлением Правления Общества с негативной оценкой закона об иностранных агентах, сочли авторы требований о штрафах.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество в своей деятельности демонстрирует устойчивое пренебрежение законом, <…> чем грубо нарушает права граждан, в том числе право на достоверную информацию о его деятельности», — заключает в своем иске Генпрокуратура .

Московская прокуратура в своем иске вменила «Мемориалу» систематическое нарушение законодательства об «иностранных агентах», а также усмотрела в материалах Правозащитного центра — списке политзаключенных и справках по отдельным делам — признаки оправдания экстремизма и терроризма .

Психолого-лингвистическую экспертизу, которая лежит в основании иска против Правозащитного центра «Мемориал»*, провели учительница математики Наталия Крюкова и переводчик Александр Тарасов. Область компетенции Крюковой никак не связана ни с лингвистикой, ни с психологией. Тарасов же лишь прошел небольшую психолого-педагогическую программу. Кроме того, у «экспертов» практически нет научных публикаций. В судебных материалах Крюкова и Тарасов выступают в разнообразных ролях. Сексолог, религиовед, культуролог, социальный антрополог, лингвист, правовед .

Кремль в курсе ситуации

Ситуацию с «Мемориалом»* 15 ноября прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что для Владимира Путина «очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства», при этом, по словам Пескова, у «Мемориала»* «давно существуют проблемы в части соблюдения норм российского законодательства».

При этом, как подчеркнул Песков, пока рано оценивать ситуацию с «Мемориалом»*, так как пока подан лишь иск, а суд не принял окончательного решения. «Считаем преждевременным давать какие-то комментарии», — добавил он. Песков также сообщил, что Путину известно о решении Людмилы Петрушевской отказаться от звания лауреата Государственной премии после требования Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал»* .

Краткая история преследования «Мемориала»*

«Мемориал»* создала в 1987 году группа единомышленников, которая обсуждала возможные варианты увековечивания памяти жертв политических репрессий советской эпохи. Члены движения занимались сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий, проводили уличные демонстрации, выставки и научные семинары по теме государственного террора. Первым председателем совета «Мемориала»* стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Сейчас «Мемориал»* представляет собой содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции, на Украине, которые ведут исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.

В октябре 2021 года группа людей в масках ворвалась в помещение «Мемориала»* в центре Москвы и попыталась сорвать закрытый показ фильма о Голодоморе «Гарет Джонс», снятого в 2019 году знаменитым польским кинорежиссером Агнешкой Холланд и номинированного на приз «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля.

В 2020 году Верховный суд Карелии приговорил главу карельского «Мемориала»* историка Юрия Дмитриева к 13 годам колонии строгого режима . 27 декабря 2021 года срок был увеличен до 15 лет.

В 2018 году в Чечне судили главу грозненского отделения Правозащитного центра «Мемориал»* Оюба Титиева по обвинению в хранении наркотиков. Титиев вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили силовики. 18 марта 2019 года Шалинский городской суд Чечни приговорил его к четырём годам лишения свободы, в июне 2019 года он был условно-досрочно освобожден.

В том же году в здании Правозащитного центра «Мемориал»* в Назрани произошел пожар. Правозащитники считают, что их офис был подожжен, и связали произошедшее с задержанием Титиева. А в Дагестане была подожжена машина представительства ПЦ «Мемориал»*, сотрудники получили смс и звонок с требованием прекратить работу. Поджог машины был предупреждением, заявил правозащитникам неизвестный.

4 октября 2016 года Министерство юстиции РФ включило Международный «Мемориал»* в реестр иностранных агентов.

В 2015 году Минюст обвинил Правозащитный центр «Мемориал»* в подрыве конституционного строя. Акт был направлен в Генпрокуратуру, в поддержку центра тогда выступили около 100 общественных и культурных деятелей. .

В сентябре 2014 года Минюст подал иск о ликвидации «Мемориала»* в связи с необходимостью внести изменения в устав НКО: российский «Мемориал»* объединил созданные в разное время региональные организации, но не имел общероссийского статуса . Верховный суд иск отклонил .

30 апреля 2013 по результатам проверки Генпрокуратурой было выдано предписание «Мемориалу»* зарегистрироваться в качестве иностранного агента. 12 сентября 2014 в ходе рассмотрения апелляции было установлено соответствие деятельности Правозащитного центра «Мемориал»* признакам деятельности иностранного агента, и апелляционная коллегия Московского городского суда отклонила жалобу центра и признала решение Замоскворецкого суда законным и обоснованным .

В 2006 году московская прокуратура вынесла «Международному Мемориалу»* предупреждение в связи с публикацией статьи, в которой анализировалась идеология исламского движения «Хизб-ут-Тахрир»***. Правозащитники статью удалили .

Поддержка от Евросуда

29 декабря 2021 года Европейский суд по правам человека заявил, что исполнение решений о ликвидации «Международного Мемориала»* и правозащитного центра «Мемориал»* должно быть приостановлено до вынесения Страсбургским судом решения по жалобе на закон об иностранных агентах. ЕСПЧ в письме сослался на Правило 39 регламента, которое позволяет судьям принимать предварительные меры, в том числе направленные на защиту заявителя, - следует из текста документа.

Запрос о срочных обеспечительных мерах в соответствии с Правилом 39 был подан 18 ноября в связи с угрозой ликвидации. Юристы просили суд в качестве обеспечительной меры либо предписать властям Российской Федерации не ликвидировать организации-заявителей на период рассмотрения жалоб, либо приостановить исполнение любого решения о ликвидации организаций-заявителей, которое может быть вынесено.

В августе 2021 года ЕСПЧ признал нарушение Россией статьи Европейской конвенции о праве на жизнь в деле об убийстве главы грозненского отделения Правозащитного центра «Мемориал»* Натальи Эстемировой в 2009 году.

В 2017 году ЕСПЧ признал ответственность российских властей за похищение в 2007 году в Ингушетии главы правозащитного центра «Мемориал»* Олега Орлова.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда



** 29 сентября 2021 года Минюст включил ОВД-Инфо в «реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента»

*** признано в России террористической организацией

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечания