Орлов* в последнем слове отверг обвинения

26 февраля 2024, 16:22

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Поводом для пацифистской публикации была не идеологическая ненависть, как считает прокуратура, а протест против военной операции на Украине и недовольство политическими репрессиями, указал правозащитник Олег Орлов на заседании по делу о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в прениях представитель прокуратуры попросила суд приговорить к двум годам и 11 месяцам лишения свободы сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова*, обвиняемого по уголовному делу о дискредитации армии. Поддержать Орлова в суде пришло множество людей, в том числе представители посольств 16 государств и посол Евросоюза.

16 февраля Головинский райсуд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела Олега Орлова. Орлов отказался признать вину и запретил привлекать свидетелей в его защиту, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, оставив за собой право выступить с последним словом. Защита заявила о предвзятости свидетелей обвинения. Олег Орлов усомнился в компетентности эксперта, которая проводила экспертизу его статьи.

Адвокат Орлова Катерина Тертухина в прениях заявила о полной невиновности своего подзащитного и вновь раскритиковала доводы обвинения, указав на их несостоятельность и недопустимость в качестве доказательств, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Тертухина также дала подробную характеристику Орлова и рассказала наиболее значимые эпизоды его биографии. Адвокат отвергла в числе прочего и попытку приписать Орлову мотив "идеологической ненависти", о котором заявила прокурор, указав, что это отягчающее вину обстоятельство. "На самом деле мотив высказываний Орлова, очевидно, был другой - несогласие с решениями органов власти. Это исключает мотив идеологической ненависти", - сказала Тертухина.

Она указала на то, что Конституция и законы закрепляют право людей выражать критическое мнение. "В ходе допроса Орлов на вопрос следователя о мотивах сказал: «Хочу пояснить, что писать статью, за которую меня судят, и выходить на пикеты меня толкало не чувство идеологической или политической ненависти, но чувство стыда за свою страну, чувство сострадания к людям, гибнущим под бомбами, ракетами и снарядами. Мои высказывания носили исключительно мирный характер. Я не призывал к ненависти, я не призывал к насилию. Я очень много раз видел, к каким ужасным последствиям ведет война, и, исходя из этого, я не желал такого ни для России, ни для Украины. Я всегда считал себя и считаю патриотом России, я люблю свою страну. Поэтому своими действиями я хотел предотвратить еще большее зло для неё. Я надеялся повлиять на ее граждан в надежде, что наши общие мирные и законные действия могут исправить ситуацию к лучшему»", - процитировала слова Орлова адвокат Тертухина.

Сам Олег Орлов отказался от участия в прениях, но выступил с последним словом. "В день начала суда мир потрясла смерть Навального. Это все звенья одной цепи", - сказал он, пояснив, что имеет в виду смерть Навального, преследования критиков режима и ввод войск на Украину. Поэтому, по мнению правозащитника, режим в России можно считать тоталитарным.

По словам правозащитника, государство контролирует все стороны жизни, "стало всеобъемлющим". "Перечислю ряд различных событий: запрет книг российских писателей, запрещено цитировать иноагентов, запрет "сообщества ЛГБТ", Кагарлицкого осудили за несколько слов о [военной операции] в Украине 1 . Наконец, Путин сказал [в интервью Такеру Карлсону], что поляки заигрались и вынудили Гитлера начать войну. Под запретом любые независимые суждения. Нет свободы слова, свободы науки и частной жизни. Как следует назвать этот политический строй?" – сказал Орлов в своем последнем слове на суде.

Он отметил, что за время процесса перечитал книгу Кафки "Процесс". "Есть общие черты - абсурд и произвол. Нас обвиняют, что мы не считаем взгляды российской власти правильными. Но, в отличие от героя Кафки, мы понимаем, за что судят и убивают. За критику власти. Хотя это скрывают прокуроры, судьи, чиновники", - сказал Орлов.

Он отдельно обратился "к чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, прокурорам". Многие из них, по мнению правозащитника, не разделяют мнение о необходимости репрессий, но вынуждены, как они говорят, выполнять свою работу.

"Вам самим не страшно, во что превращается ваша страна? Каток репрессий прокатится и по тем, кто его запускал. Вы хотите, чтобы ваши дети и внуки жили в таких условиях? У меня нет уверенности, что понесут наказание те, кто нынешние репрессии начинал. Но их будут стыдиться собственные дети. Я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем и не сожалею", - завершил Орлов.

Речь вызвала аплодисменты публики. "Прошу не хулиганить, а иначе составим протокол", - призвал старший пристав зале. Суд назначил оглашение приговора Орлову на 12 мск 27 февраля.

Аплодисментами и возгласами одобрения встречали Орлова и его защитников и в коридоре суда, и при выходе из здания. "Я смотрел в глаза прокурора и судьи, и у меня есть надежда, что моё обращение затронуло их", - предположил Орлов, выйдя из здания суда.

Отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла", правозащитник заявил, что как один из вариантов ожидал требования прокура о лишении его свободы. "В этом ничего странного нет. Столько несправедливых приговоров, не имеющих отношения к праву, почему же меня не могут лишить свободы? Прокуратура уже в апелляции требовала 3 года лишения свободы. На сегодняшнем она это повторила", - сказал Орлов.

Напомним, 11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. Прокуратура, оспорив решение, потребовала приговорить правозащитника к трем годам лишения свободы, заявив, что он испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России. В апелляционном суде дело было возвращено на повторное следствие. Оно завершилось в конце января, к обвинению добавлены мотивы ненависти и вражды.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

2 февраля, за две недели до начала повторного рассмотрения дела Орлова* в суде, Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о проводимой Россией политике, заявило ведомство.

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