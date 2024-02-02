Олег Орлов* признан иноагентом

02 февраля 2024, 21:41

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Минюст России внес сопредседателя Центра защиты прав "Мемориал" Олега Орлова* в реестр иностранных агентов, отметив, что правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о политике российских властей.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября 2023 года Головинский райсуд Москвы приговорил Олега Орлова* к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. При этом прокурор просил суд оштрафовать Орлова* на 250 тысяч рублей. Защита заявляла о том, что статья о дискредитации армии противоречит Конституции и международному праву. Приговор был обжалован защитой. Прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф на три года лишения свободы. Прокуратура аргументировала изменение своей позиции тем, что правозащитник испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества. Суд вернул дело в прокуратуру, которая передала его следователю. Следствие, основываясь на выводы экспертизы, добавило к обвинению правозащитника в дискредитации армии мотивы ненависти и вражды. Орлов* отметил, что на экспертизу его статьи, которая стала основанием для появления в деле отягчающих обстоятельств, ушел лишь один день, а приведенные в ней выводы нелогичны.

Поводом для обвинения Орлова* стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Минюст России внес сегодня правозащитника Олега Орлова* в реестр иностранных агентов. Это решение ведомство пояснило тем, что Орлов* "выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

"Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включенной в реестр иностранных агентов", - указано в сообщении на сайте ведомства.

Правозащитник Олег Орлов* начиная с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Олег Орлов* и другие правозащитники много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии, защите прав женщин на Кавказе, говорится в в биографии Олега Орлова*, подготовленной "Кавказским узлом".

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"*** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"***".

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* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

*** организация внесена Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.