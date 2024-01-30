Орлов раскритиковал выводы экспертизы по его делу

30 января 2024, 16:32

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Следователь сообщил о завершении повторного следствия по делу Олега Орлова, к обвинению правозащитника в дискредитации армии добавлены мотивы ненависти и вражды. Орлов отметил, что на экспертизу его статьи, которая стала основанием для появления в деле отягчающих обстоятельств, ушел лишь один день, а приведенные в ней выводы нелогичны.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2023 года в Москве суд рассматривал апелляцию на приговор сопредседателю Центра защиты прав человека "Мемориал" Олегу Орлову. Прокурор в суде отказался от требований, заявленных в апелляционном представлении, объяснив, что в материалах дела не указан мотив Орлова, и потребовал отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру. Защита призвала оправдать Орлова. Суд согласился с прокурором и принял решение отменить приговор Орлову. Адвокат сообщила, что возврат дела в прокуратуру будет обжалован в кассационной инстанции, Орлов обвинил прокуратуру в нечестности. 27 декабря 2023 года стало известно, что дело возвращено следователю. Он сообщил Орлову о новой экспертизе статьи, которая стала поводом для обвинения Орлова в дискредитации военных.

11 октября Головинский райсуд Москвы приговорил Олега Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. При этом прокурор просил суд оштрафовать Орлова на 250 тысяч рублей. Защита заявляла о том, что статья о дискредитации армии противоречит Конституции и международному праву. Сам Орлов назвал неправосудным решение суда. 26 октября сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор. В тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы. Прокуратура аргументировала изменение своей позиции тем, что правозащитник испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества.

Следователь Илья Савченко вынес постановление о привлечении сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова в качестве обвиняемого по статье о дискредитации армии ( часть 1 статья 280.3 УК РФ) Статья осталась прежней, но в деле добавились отягчающие обстоятельства в виде мотивов ненависти и вражды, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Следователь указал, что Орлов опубликовал статью, руководствуясь мотивом «идеологической вражды против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и мотивом ненависти в отношении социальной группы «военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации».

При этом Орлов «осознавал, что обстоятельства проведения специальной военной операции вызывают повышенное общественное внимание и имеют исключительную социальную значимость», подчеркнул Савченко. И «действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва авторитета и доверия в Вооруженным силам РФ и желая их наступления», опубликовал статью, заключил следователь.

"Своими умышленными действиями Орлов О. П. создал реальную угрозу формирования в обществе ложного мнения о действиях Вооруженных сил РФ, о целях и задачах специальной военной операции и посыла к дальнейшему совершению действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил <…>, способного повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности, тем самым причинил вред интересам РФ и Вооруженным силам", - приводится в публикации на сайте центра выдержка из постановления следователя.

Свои выводы следователь обосновал на заключении экспертизы, которую проводило ЭКЦ ГУ МВД по Москве. О новом постановлении о назначении экспертизы он сообщил Орлову 29 января и в этот же день защиту ознакомили сразу же и с результатами экспертизы.

"29 января следователь предъявил мне постановление о назначении экспертизы аж от 22 января. И тут же на его столе лежит уже изготовленная экспертиза от 24 января. Повторяю, все это происходит 29 января. Вот так вот следствие соблюдает мои интересы, нормы УПК и так далее. Но самое смешное состоит в том, что это уже третье постановление о назначении лингвистической экспертизы. Сначала такая экспертиза еще в декабре была назначена в экспертном центре ФСБ. По каким-то причинам там она не была сделана, и постановление было отменено. 22 января была назначена экспертиза в экспертно-криминалистическом центре при главном управлении МВД России по г. Москве. И в том постановлении, уже втором, был задан один единственный вопрос: „А есть ли в представленных на исследовании материалах (то есть в моей статье), с позиции лингвистической квалификации, высказывания, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ на территории другого государства?“", - сообщил Орлов.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Он отметил, что следствие задним числом предъявило третье постановление. "Тот же самый экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Москве, но уже с совсем другими вопросами. Там четыре вопроса, ровно те самые, которые были назначены небезызвестным якобы экспертами Крюковой и Тарасовым, которые выдали такое заключение, которое целиком было опровергнуто серьезными специалистами-лингвистами в ходе судебного разбирательства по моему делу. И вот теперь ровно те же самые вопросы задаются уже государственному учреждению — экспертно-криминалистическому центру", - отметил Орлов, выразив недоумение, почему были изменены заданные экспертам вопросы.

Эксперт Мария Зуева начала проводить экспертизу 23 января, а закончила — 24-го. Она указала, что выявила в тексте высказывания, в которых "действия Вооруженных сил РФ, осуществляемые на территории Украины, связаны с геноцидом, убийством людей, уничтожением инфраструктуры, экономики, объектов культуры", а также "характеризуются как преступные, направленные против существующего строя или нарушающие существующий правопорядок", - указано в публикации.

"В представленном тексте содержится обоснование негативной оценки действий Вооруженных сил РФ, выраженное наличием обоснованной негативной оценки действий Вооруженных сил РФ, наличием положительной оценки государства Украины, представлением последствий действий Вооруженных сил РФ".Она выделила группу военнослужащих, «объединенных по признаку отношения к служебной деятельности, службы в армии». "Данные высказывания [в тексте Орлова] в контексте имеют отрицательную коннотацию, поэтому их употребление является средством выражения негативной оценки группы лиц, объединенных по признаку отношения к служебной деятельности, службы в армии. Таким образом, в представленном тексте имеются высказывания, негативно оценивающие Вооруженные силы РФ", - указано в заключении экспертизы.

Зуева в заключении отметила, что высказывания в статье "входят в семантическое поле духовно-нравственные и патриотические ценности, в контексте имеют отрицательную коннотацию, поэтому их употребление является средством выражения негативной оценки, в том числе духовно-нравственных и патриотических ценностей народа России".

Орлов раскритиковал выводы экспертизы. "В апелляционном представлении в Мосгорсуд прокуратуры, которая требовала посадить меня на три года, говорилось: „Выясняется, что Орлов совершал свои преступные деяния по мотивам идеологической и политической ненависти“. К кому? Тогда прокуратура утверждала, что к российской государственности вообще и к органам власти Российской федерации. Что теперь мне вменяется в качестве отягчающего обстоятельства? Также мотивы вражды и ненависти, но уже несколько другие. Что такое "идеологическая вражда против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей" я вообще не понимаю, что и было написано нами в протоколе ознакомления с предъявленным мне обвинением. Ровно так же мне непонятно, на каком основании они мне приписывают уже не вражду, а "ненависть в отношении социальной группы военнослужащих вооруженных сил РФ". Опять же, мне непонятно, кого они в эту социальную группу объединяют, кого они считают объединенными под этим названием? Контрактников? Мобилизованных? Офицерский состав? Зеков, которых набрали по лагерям и тюрьмам? Каких-то людей из других категорий? Поэтому все это обвинение от начала и до конца мне абсолютно непонятно", - отметил Орлов.

Защита Орлова направляла кассационную жалобу на решение Мосгорсуда вернуть дело в прокуратуру. Мосгорсуд не допустил существенных нарушений при рассмотрении апелляции на приговор правозащитнику Олегу Орлову по статье о дискредитации армии и правомерно вернул дело в прокуратуру, заключил 11 января Второй кассационный суд, отказавшись рассматривать жалобу защиты Орлова.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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