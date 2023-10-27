Прокуратура потребовала ужесточить наказание Олегу Орлову

27 октября 2023, 13:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура обжаловала приговор правозащитнику Олегу Орлову, оштрафованному на 150 тысяч рублей по обвинению в дискредитации армии, и потребовала назначить ему три года колонии.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября Головинский райсуд Москвы приговорил сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. При этом прокурор просил суд оштрафовать Орлова на 250 тысяч рублей, защита заявила о том, что статья о дискредитации армии противоречит Конституции и международному праву. Олег Орлов назвал неправосудным вынесенный ему приговор.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

26 октября Олег Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор Головинского суда, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал".

"В этот же день им стало известно, что приговор обжаловала и прокуратура. Ведомство попросило назначить Орлову три года реального лишения свободы — это максимальное наказание по статье 280.3 УК в той редакции, по которой судят Олега Петровича", — говорится в публикации.

Прокуратура аргументировала изменение своей позиции тем, что Орлов испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества, сообщил "Мемориал".

Олег Орлов назвал апелляционное представление прокуратуры "актом саморазоблачения". "Теперь никто не может усомниться, что этот процесс носил и продолжает носить политический характер. Меня преследуют за инакомыслие. А по мнению прокуратуры, отягчающим обстоятельством стоит признать, что я не замолчал и продолжаю отстаивать права человека, гарантированные Конституцией", - приводятся в публикации его слова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.