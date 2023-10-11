Правозащитники раскритиковали приговор Орлову

11 октября 2023, 19:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Орлов после заседания суда назвал вынесенный ему приговор по делу о дискредитации армии неправосудным, указав, что он нарушает Конституцию и правовые нормы. Приговор Олегу Орлову политически мотивирован, это преследование за использование конституционного права на свободу мысли и слова, заявил Совет Центра защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Головинском райсуде Москвы проходит заседание по делу Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российских военных. Прокурор ходатайствовал о направлении Орлова на психиатрическую экспертизу, однако суд ему отказал. Прокурор попросил суд признать Олега Орлова виновным по делу о дискредитации армии и оштрафовать его на 250 тысяч рублей. Адвокат Олега Орлова в прениях заявила о противоречиях статьи о дискредитации армии, по которой преследуют правозащитника, Конституции и международному праву. Сам Орлов напомнил суду о верховенстве права, а в последнем слове заявил, что любой обвинительный приговор будет оспорен. Суд приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

На выходе из здания Головинского суда Москвы Олега Орлова встретили аплодисментами. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время процесса, отметив, что во время подобных судов очень важна поддержка. Также Орлов перечислил имена активистов, которые приговорены к лишению свободы по политически мотивированным статьям в связи с оценкой военной операции на Украине "Приговор <…> неизмеримо мягче, чем приговоры даже по этой статье многим другим людям. Тем не менее этот приговор — неправовой, неправосудный. Он мягкий, но, как я и говорил, мы будем его обжаловать. Потому что этот приговор нарушает нормы Конституции, нормы права и мои права", - заявил Орлов, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Центра защиты прав человека "Мемориал".

Общественный защитник Олега Орлова, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов** отметил, что процесс был состязательным. "Нельзя бояться состязания в суде, нельзя бояться соблюдать Конституцию. Вот что нам сегодня было продемонстрировано во время процесса в том числе", - сказал он.

Приговор Олегу Орлову - "насмешка над правосудием", заявил сегодня Совет Центра защиты прав человека "Мемориал". "Олег Орлов выходил с плакатом в руках на мирные пикеты. Потом он написал статью, в которой осудил военную <операцию> на Украине. Он утверждал, что "страна, тридцать лет назад ушедшая от коммунистического тоталитаризма, скатилась назад в тоталитаризм". Сегодняшний приговор — лучшее подтверждение правоты этих слов Олега Петровича", - говорится в заявлении

"Приговор Олегу Орлову политически мотивирован. Государство преследует нашего коллегу за то, что он воспользовался конституционным правом на свободу мысли и слова. В части 3 статьи 29 Конституции черным по белому написано: никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Приговор нарушает и право Олега Орлова собираться мирно и без оружия. Это право всё ещё закреплено в статье 31 нашей Конституции. Два эпизода "дискредитации" армии — это пикеты Олега Орлова в центре Москвы. Единственное "оружие" в руках Олега Петровича — плакат", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале Центра.

Правозащитники отметили, что каждый новый приговор за пацифистские высказывания доказывает, что слова о том, что в России "человек, его права и свободы являются высшей ценностью" – пустой звук для руководства нашей страны. По данным "ОВД-Инфо"** с начала военной операции как минимум 728 человек стали фигурантами уголовных дел по статьям о дискредитации и фейках и не менее 19 819 человек были задержаны в связи с пацифистскими выступлениями. "Сегодняшний приговор — ещё один отчетливый сигнал обществу: никто не в безопасности. Если суд признал виновным Олега Орлова, человека, известного привычкой всегда прямо высказывать свое мнение, то на что может рассчитывать рядовой россиянин?", - отметили коллеги Орлова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России. в

** внесены в реестр иноагентов