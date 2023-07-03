Орлов Олег Петрович

03 июля 2023, 19:40

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Правозащитник. Руководитель программы "Горячие точки" ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал"*. Сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал".

Биография

Родился 4 апреля 1953 года в Москве. Его отец, Петр, был инженером, увлекался туризмом. Мать, Светлана, была учительницей русского языка и происходила из дворянско-буржуазной московской семьи. Олег Орлов отмечал, что их семью затронули репрессии: его дед по материнской линии Николай Радченко в 1930-е годы работал на одном из московских заводов, тогда ГПУ пыталось склонить его к сотрудничеству, на что тот не мог ответить ни согласием (предать всех), ни отказом (подвергнуть семью репрессиям). Следствием этого давления стало нервное заболевание Радченко, и во время Великой Отечественной войны он скончался. Отец О.Орлова состоял в рядах КПСС и при этом был убежденным антикоммунистом. Во время учёбы в школе Олег Орлов не мог согласиться с политической позицией отца, но впоследствии принял ее.



Орлов с первой попытки не смог поступить на биологический факультет Московского государственного университета (МГУ) и начал учиться в Московской сельскохозяйственной академии им.К.А.Тимирязева. Благодаря отличным оценкам Олег Орлов перевелся после третьего курса на биофак МГУ на кафедру физиологии растений. После окончания МГУ работал в лабораториях и виварии Института физиологии растений Академии наук СССР. Писал диссертацию, но защищаться не стал (окончательно Орлов оставил научную работу в 1991 году).

Начало правозащитной деятельности

Уже во время работы в институте, в 1979 году, после начала войны в Афганистане, Олег Орлов самостоятельно изготовил примитивный копировальный аппарат (гектограф) и в течение двух лет расклеивал политические листовки, посвященные войне, ситуации в Польше и деятельности движения "Солидарность". В 1988 году О.Орлов стал одним из первых членов инициативной группы "Мемориал"*, основной целью которой тогда было обнародование сведений о репрессиях в СССР и освобождение политзаключенных. Впоследствии на ее основе было сформировано Всесоюзное добровольное историко-просветительское общество "Мемориал"*, координатором выборного комитета которого стал Олег Орлов. В 1988-1989 годах он активно участвовал в подготовительном и учредительном съездах "Мемориала*". Движение было зарегистрировано в 1991 году, позднее его переименовали в Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"*. О.Орлов стал одним из членов правления организации.

В 1990 году Олег Орлов участвовал в деятельности избирательного блока "Выборы-90", был доверенным лицом правозащитника Сергея Ковалева на выборах в Верховный совет РСФСР, а после его избрания работал в аппарате Верховного совета, занимал должность ведущего специалиста комитета по правам человека. Одновременно О.Орлов стал председателем совета правозащитного центра "Мемориала". Он бывал в горячих точках: Нагорном Карабахе и Приднестровье, где являлся наблюдателем с обеих сторон. Параллельно Олег Орлов участвовал в передачах на радио "Россия", посвященных правам человека.

Буденновск

Начиная с 1994 года О.Орлов вместе с С.Ковалевым, занявшим пост председателя Комитета по правам человека при президенте России, работал в зоне военного конфликта в Чечне, лично встречался с чеченскими лидерами Джохаром Дудаевым и Асланом Масхадовым, участвовал в переговорах об обмене пленными и инспектировал госпиталя и лагеря для военнопленных. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, - парламентеры во главе с Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии О.Орлов и правозащитный центр "Мемориал"* много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии. От предложения Сергея Ковалева начать работу в президентской правозащитной структуре Олег Орлов отказался.



В 2004 году Олег Орлов стал членом Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека под председательством Эллы Панфиловой. В 2006 году О.Орлов вышел из него в знак протеста против комментария российского президента В.Путина по поводу убийства журналистки Анны Политковской, в котором Путин заявил, что это убийство нанесло России больший урон, чем её публикации. Также Орлов был членом Группы за объединение в защиту гражданских и экономических прав "Общее действие", а в 2006 году вошел в координационный совет Российского антифашистского фронта. На этом посту он выступал против деятельности возглавляемого Александром Беловым "Движения против нелегальной иммиграции" (ДПНИ) и притеснения кавказцев в Москве.



В 2007 году в Ингушетии, президентом которой был Мурат Зязиков, участились случаи похищений и убийств мирного населения. Подготовленный "Мемориалом"* отчет "Ингушетия: 2007 год. Куда дальше?" определял ситуацию в этой северокавказской республике как близкую к катастрофе. 23 ноября 2007 года Олег Орлов вместе со съемочной группой телекомпании "Рен ТВ", приехавшие в командировку, были похищены из гостиницы "Асса" в Назрани. На следующее утро их обнаружили избитыми около станицы Нестеровская. Впоследствии О.Орлов уверенно заявлял, что его похищали сотрудники силовых ведомств республики, недовольные поддержкой местной оппозиции, которую оказывал "Мемориал".

Убийство Натальи Эстемировой

15 июля в 2009 года в Грозном была убита сотрудница правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова. Олег Орлов обвинил в этом убийстве президента Чечни Рамзана Кадырова: по его словам, Кадыров считал Эстемирову личным врагом и угрожал ей.

Говоря об убийстве Н.Эстемировой, О.Орлов заявил: "Я знаю, я уверен в том, кто виновен в убийстве Наташи Эстемировой. Мы все этого человека знаем. Зовут его Рамзан Кадыров, это президент Чеченской Республики. Рамзан уже угрожал Наталье, оскорблял, считал ее своим личным врагом. Мы не знаем, отдал ли он приказ сам или это сделали его ближайшие соратники, чтобы угодить начальству. А Президента Медведева, видимо, устраивает убийца в качестве руководителя одного из субъектов РФ".

Кадыров и клевета

Чеченский лидер эти обвинения отверг и даже лично звонил Орлову, чтобы убедить того отказаться от своих слов, но затем подал в суд на правозащитника, обвинив в оскорблении чести и достоинства, а также обратившись в ГУВД Москвы с просьбой возбудить уголовное дело против О.Орлова по факту клеветы. На это Олег Орлов заметил, что против "Мемориала"* и раньше выдвигались обвинения в клевете, однако эти дела закрывались, поскольку следствие не могло доказать, что заявления правозащитного центра были неправдой. 18 июля 2009 г. О.Орлов объявил, что грозненский филиал "Мемориала" приостановил свою работу "в связи с враждебным отношением со стороны руководства республики". Это решение подверг критике уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев, он же пригласил сотрудников "Мемориала" войти в состав своего аппарата.



3 сентября 2009 года следственное управление при ГУВД Москвы отказалось рассматривать уголовный иск Кадырова, однако это решение было отменено Московской городской прокуратурой уже 24 сентября того же года. Рассмотрение гражданского иска об оскорблении чести и достоинства чеченского президента в Тверском районном суде города Москвы началось 25 сентября 2009 года.

6 октября 2009 года Тверской суд Москвы удовлетворил иск президента Чечни Рамзана Кадырова к главе Правозащитного центра "Мемориал"* Олегу Орлову о защите чести и достоинства. В пользу президента Чечни постановлено взыскать с ПЦ "Мемориал" 50 тысяч рублей, еще 20 тысяч лично с О.Орлова. 14 октября решение Тверского суда обжаловала защита ПЦ "Мемориал"*, представитель Рамзана Кадырова также обжаловал решение суда. 21 января 2010 г. Московский городской суд отклонил обе кассационные жалобы.

6 июля 2010 года следственное управление при УВД по Центральному округу Москвы предъявило Олегу Орлову обвинение по ч. 2 и 3 ст. 129 ("клевета") УК РФ. 30 июля следствие по делу против О.Орлова было передано в суд. Его защитником стал адвокат Генри Резник.

13 сентября 2010 г. началось рассмотрение дела Олега Орлова по существу. "Кавказский узел" внимательно следил за развитием судебного конфликта главы Чечни Р.Кадырова с председателем совета ПЦ "Мемориал"* О.Орловым, публикуя хронику судебного разбирательства.

14 июня 2011 года мировой судья участка №363 района Хамовники г.Москва вынесла Олегу Орлову оправдательный приговор. Представитель потерпевшего Р.Кадырова и прокуратура обжаловали приговор.

20 января 2012 года судья Хамовнического суда Москвы Андрей Лутов принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Олега Орлова в связи с декриминализацией статьи о клевете, по которой было возбуждено дело.

30 мая 2012 года О.Орлов покинул пост председателя совета ПЦ "Мемориал"*, оставшись при этом членом правления общества и руководителем программы "Горячие точки". .

В октябре 2009 года Европейский парламент наградил "Мемориал"* и Олега Орлова премией Андрея Сахарова .

10 декабря 2012 года члену Совета правозащитного центра "Мемориал", руководителю программы "Горячие точки" О.Орлову вручена премия Московской Хельсинкской группы* в номинации "За исторический вклад в защиту прав человека и правозащитное движение".

Кроме правозащитной деятельности Олег Орлов называл своим главным увлечением туристические походы.

Закон об иноагентах

После принятия закона об "иностранных агентах" в 2012 году ПЦ «Мемориал»* был одним из тех, кто первыми подал жалобу в ЕСПЧ, назвав закон дискриминационным. На пресс-конференции Орлов сообщил, что подписанты жалобы не собираются отказываться от иностранного финансирования, при этом НКО не будут признавать себя "иностранным агентом". "Не вижу ничего плохого, опасного или порочащего в получении денег из-за рубежа согласно российским законам", - отметил он.

В интервью «Кавказскому узлу» Орлов пояснил свою позицию: Сама концепция "закона" состоит в том, чтобы из сообщества российских НКО вычленить определённую категорию организаций, которые под страхом репрессий следует заставить навесить самим на себя порочащий их ярлык "иностранных агентов", а затем для этих организаций создать особо трудные условия работы. «В нашей жалобе мы доказываем, что при принятии закона об "иностранных агентах" истинная цель властей не соответствовала заявленной. Этот закон не добавляет ничего для того, чтобы работа НКО была прозрачна для государства и общества. Основной целью данного закона является ограничение влияния НКО, навешивание порочащего их ярлыка. Такая цель не может считаться легитимной», – говорил в 2013 году Олег Орлов.

В 2013 году ПЦ "Мемориал"* выпустил книгу "Три года "стабильности"", в которой объединены ежеквартальные бюллетени с анализом ситуации в зоне вооруженного конфликта на Северном Кавказе с точки зрения правозащитников. Одним из авторов является Олег Орлов.

В 2017 году ЕСПЧ потребовал выплатить по 19,5 тысячи евро в качестве компенсации морального ущерба правозащитнику Олегу Орлову и трем тележурналистам, похищенным и избитым в Ингушетии в 2007 году.

Орлов отметил, что вопрос размера материальной компенсации не является важной составляющей решения ЕСПЧ. Гораздо важнее признание ответственности государства и требование наказать виновных. Минюст России оспорил это решение ЕСПЧ, однако судьи Евросуда отказали в передаче дела на пересмотр.

В ноябре 2017 года на Всероссийском съезде правозащитников в Москве Орлов раскритиковал силовиков за ведение профилактического учета религиозных экстремистов и потенциальных террористов на Северном Кавказе. "Мы понимаем: борьба с терроризмом требует силовых методов. Государство обязано применять силу, но эта сила должна применяться только в рамках законности", — сказал он.

Дело Оюба Титиева

После задержания и исчезновения в Чечне Оюба Титиева в январе 2018 года, а позднее и его ареста, Орлов приехал в Чечню на поиски и для защиты коллеги. 17 января 2018 года в офисе ПЦ "Мемориал"* в Назрани произошёл пожар. И дело Оюба Титиева, и поджог ингушского офиса "Мемориала" являются частями кампании давления на правозащитников, убежден Олег Орлов. Он принимал участие в практически всех заседаниях судом по делу Оюба Титиева

9 июля 2018 года Олег Орлов и Светлана Ганнушкина провели на Манежной площади в Москве одиночные пикеты в поддержку Оюба Титиева. Правозащитники держали в руках плакаты "Свободу Оюбу Титиеву!" И были задержаны полицией.

В сентябе суд оштрафовал Орлова, а позднее и Ганнушкину, на десять тысяч рублей каждого за эту акцию в Москве.

Позднее, в июне 2019 года, Олег Орлов говорил, что досрочное освобождение Оюба Титиева было вызвано желанием властей снизить общественный резонанс от дела.

28 декабря 2018 года Олег Орлов, вместе с Александрои Черкасовым и Светланой Ганнушкиной, вышел на пикет к зданию посольства Польши в Москве в поддержку Тумсо Абдурахманова, которому грозила депортация в Россию.

Дело ингушской оппозиции

В апреле 2019 года Олег Орлов в составе группы правозащитников приехал в Ингушетию и встретился с близкими студентов, которые находились в египетской тюрьме и были обвинены в экстремизме.

Плсле массовых протестов в Ингушетии и конце марта 2019 года и последовавших арестов активистов, ПЦ "Мемориал"* активно включился в защиту арестованных оппозиционеров. Несколько из них были признаны политзаключенными. Олег Орлов выступил и продолжает выступать в качестве общественного защитника по так называемом "Ингушскому делу".

Подробно о ходе дела лидеров ингушской оппозиции и участии Олега Орлова в процессе - в хронике и справке "Кавказского узла".

29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, решив, что организация оправдывает экстремизм и терроризм.

Дело о дискредитации армии

6 марта 2022 года на Манежной площади в Москве был задержан с плакатом Олег Орлов, Telegram-канал "Полный ПЦ", который сообщил о задержаниию не уточнял, какой именно плакат держал Олег Орлов. Позже он был обвинен в дискредитации армии и оштрафован на 50 тысяч рублей.

20 марта 2022 года силовики снова задержали Олега Орлова на площади у Большого театра в Москве, когда правозащитник держал плакат с критикой Владимира Путина. 30 марта 2022 года суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил.

10 апреля 2023 года силовики задержали на Красной площади правозащитника Олега Орлова, который вышел на одиночный пикет с плакатом с пожеланием знать правду и не молчать. Спустя несколько часов он был отпущен из полиции, в отношении правозащитника составлен протокол о нарушении порядка пикетирования.

17 апреля 2022 года Орлову был назначен штраф в 15 тысяч рублей.

29 апреля 2022 года Орлов вновь вышел с пикетом на Красную площадь и был вновь задержан. 12 мая 2022 года Орлов был оштрафован на 65 тысяч рублей, суд признал его виновным в нарушении правил проведения мероприятия и дискредитации армии. Позже Орлов сообщил, что доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против военной операции на Украине.

7 октября 2022 года «Мемориал» стала одним из трех лауреатов Нобелевской премии мира.

В марте 2023 года дома и в офисе Мемориал в Москве прошли обыски. 21 марта 2023 стало известно, что сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). Следователь избрал Олегу Орлову меру пресечения в виде подписки о невыезде.

29 апреля 2023 года в суд было направлено уголовное дело Орлова, обвиненного в дискредитации военных (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

5 июня 2023 года Норвежский Нобелевский комитет опубликовал заявление в поддержку Олега Орлова.

8 июня 2023 года начался суд нал Олегом Орловым по уголовному делу .

*организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

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