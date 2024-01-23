Главное о деле лидеров ингушского протеста

23 января 2024, 11:58

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Четыре года назад, 26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг. Его проведение было разрешено до вечера, но протестующие остались на ночь. На следующее утро, 27 марта 2019 года, силовики впервые применили силу против протестующих. Акции протеста, которые начались из-за пересмотра границы с Чечней, послужили поводом для массовых арестов. В июле 2023 года завершился апелляционный процесс по делу лидеров ингушской оппозиции, которые находятся в заключении с весны 2019 года. Приговор был оставлен в силе. Кратко о деле лидеров ингушского протеста – в справке "Кавказского узла".

Большинство фигурантов «ингушского дела» были задержаны вскоре после событий на центральной площади Магаса — в апреле-мае 2019 года.

Всего, по подсчетам «Кавказского узла», в 2019 году за два месяца после протестов не менее 96 ингушских активистов подверглись преследованиям , в отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. Информация о задержаниях активистов содержится в хронике «Кавказского узла» « Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней ».

Арест лидеров

Правоохранители пришли к выводу, что беспорядки не были спонтанными, а были спланированы лидерами ингушской оппозиции. Семеро участников протестного движения Ингушетии были задержаны 3 апреля 2019 года. Это член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член ИКНЕ и общественной организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев, член ИКНЕ и бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, член ИКНЕ и глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, член ИКНЕ, председатель движения «Опора России» и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев.

Восьмой участник процесса – Ахмед Погоров, бывший глава МВД Ингушетии – был задержан 26 февраля 2021 года. До этого, с апреля 2019 года, он находился в межгосударственном розыске и был арестован заочно.

Обвинение

В отношении лидеров ингушского протестного движения сначала было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), а 27 декабря 2019 года возбудили новое дело по статье о создании экстремистского сообщества (ст.282.1 УК РФ) и участии в нем. В середине января 2020 года им предъявили соответствующие обвинения.

Малсагу Ужахову, Ахмеду Барахоеву, Мусе Мальсагову по предъявленной статье грозил срок до 10 лет лишения свободы, а Бараху Чемурзиеву, Ахмеду Погорову, Багаудину Хаутиеву, Исмаилу Нальгиеву и Зарифу Саутиеву — до 6 лет лишения свободы Позже дело Погорова было выделено в отдельное производство.

По мнению следствия, «формами и методами деятельности экстремистского сообщества являлись планирование, подготовка и организация массовых мероприятий, в том числе несанкционированных, создание видеообращений к неограниченному кругу лиц, включающему в себя, в том числе жителей Республики Ингушетия, и распространение их в сети Интернет, побуждение граждан к совершению противоправных действий, воспрепятствования законной деятельности представителей власти» .

Приговор

Все судебные процессы над лидерами ингушского протеста проходили за пределами республики – в Ставропольском крае.

В ходе судебного разбирательства Зарифа Саутиева была ненадолго переведена под домашний арест, но Ставропольский краевой суд отменил решение о домашнем аресте и вернул активистку в СИЗО. В ответ шесть из семи ингушских активистов объявили голодовку и заявили об отказе выходить из камер для участия в судебном заседании. Через несколько дней, голодовка была прекращена по просьбам религиозных деятелей и адвокатов.

Другой обвиняемый, Ахмед Погоров, также на время был отпущен под домашний арест. Из-за плохого самочувствия он не смог сам приехать на следственные действия, но был привезен силовиками на реанимобиле. Погоров был возвращен в СИЗО с новым предъявленным обвинением. Его дело рассматривается отдельно.

Все обвиняемые вину не признали. Защита лидеров протеста и сами обвиняемые на всех заседаниях настаивали, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. До митинга в Магасе они «не пересекались». В ходе судебного разбирательства несколько сотрудников Росгвардии, признанные потерпевшими, не могли объяснить суду и защите, почему они являются потерпевшими и заявляли под протокол, что не знакомы с материалами дела, при этом никаких претензий к подсудимым не они имеют. Однако ни считают, что вина последних в том, что они организовали этот несанкционированный митинг. Хотя не могли обосновать такое заявление.

Короткие репортажи с выступлений в суде Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Зарифы Саутиевой были ранее опубликованы на "Кавказском узле".

15 декабря 2021 года в Ессентуках суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии.

Защита подала апелляцию. Рассмотрение апелляции в суде Пятигорска в феврале 2023 года закрыто для прессы, свидетели и потерпевшие не присутствуют на заседаниях.

Апелляция и адвокаты

17 февраля 2023 года Ставропольский краевой суд в Пятигорске на заседании по апелляционной жалобе согласился дать подсудимым по "ингушскому делу" дополнительное время на ознакомление с материалами дела, несмотря на возражениям прокурора. Впервые за время процесса обвиняемые лично присутствовали в зале суда, журналисты также были допущены на заседание.

20 февраля 2023 года подсудимых подняли среди ночи, чтобы доставить в суд, а в ответ на просьбу пожилых людей привозить их позже судья пригрозил проводить процесс без них. Также судья вынес определение о назначении каждому из подсудимых госзащитников. По мнению защиты, таким образом судья искусственно ускоряет процесс, выдавливая из него адвокатов по соглашению.

23 марта 2023 года на рассмотрении апелляции на приговор в Ставропольском краевом суде в Пятигорске подсудимые сказали, что не нуждаются в адвокатах по назначению и передали суду текст общего заявления. "В нем они отказались от общения с адвокатами по назначению, запретили защищать их интересы или имитировать защиту", - сообщил Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0" . Суд в отводе назначенных защитников отказал .

7 апреля 2023 года Ставропольский краевой суд продолжил рассматривать апелляционную жалобу на приговор. На заседании присутствовали как адвокаты по соглашению, так и защитники, назначенные судом, - сообщил Telegram-канал "Центр Мемориал". Против участия последних в процессе возражали все — обвиняемые, адвокаты по соглашению, сами назначенные адвокаты. Защита заявила ходатайство о возврате дела в суд первой инстанции для устранения процессуальных нарушений. Судья счел оскорбительным высказывание Ахмеда Барахоева и удалил его с процесса до конца прений по делу ингушских активистов.

На заседании 27 апреля 2023 года в Ставропольском краевом суде обвиняемые активисты потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и сами адвокаты по назначению и заявили о самоотводе. Они отметили, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно. Однако суд отказался удовлетворить эти требования и ходатайство защиты об отводе судей. Адвокаты заявили, что прокурор позволяет себе давать указания судье, а судья необоснованно затягивает процесс. Адвокаты считают это свидетельством предвзятости суда.

11 мая 2023 года в Пятигорске в Ставропольском краевом суде в заседании по апелляционной жалобе участвовали все осужденные, кроме Ахмеда Барахоева, девять адвокатов защиты и несколько адвокатов по назначению. Выступивший по жалобе осужденный Багаудин Хаутиев заявил об отсутствии каких-либо прямых доказательств вины, что в приговоре говорится о подсудимых «в общем», хотя должны были доказать вину каждого участника отдельно. Хаутиев также указал, что из уголовного дела исчезли экспертизы, свидетельствующие о невиновности осуждённых .

Об отсутствии доказательств причастности подсудимых к экстремистскому сообществу на заседании 11 мая 2023 года также заявил Исмаил Нальгиев. Зарифа Саутиева подчеркнула, что не выступала публично и отметила, что акция в Магасе была мирной, пока в нее не вмешались росгвардейцы.

12 мая 2023 года защитники заявили, что следствие и суд не доказали наличие в действиях Барахоева и других осужденных по "ингушскому делу" признаков экстремистской деятельности, и призвали апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор.

Адвокаты ингушских активистов на заседании 25 мая 2023 года подали ходатайства с просьбой приобщить к делу аудио- и видеозаписи столкновений с силовиками на митинге в Магасе. Адвокат Магомед Беков заявил отвод всему составу суда, это требование не было удовлетворено.

1 июня 2023 года апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство ингушских активистов об исследовании видеозаписей с митинга в Магасе, которые подтверждают невиновность подсудимых. Адвокат Зарифы Саутиевой Билан сообщил, что длительный арест сказался на ее здоровье и психологическом состоянии, она подавлена и часто болеет.

На заседании 2 июня 2023 года суд удовлетворил просьбу защиты приобщить к материалам "ингушского дела" документы, характеризующие активистов - дипломы подсудимых, справки о заболеваниях, психологические заключения.

На заседания суда 8 июня 2023 года к материалам дела были приобщены дополнительные характеризующие подсудимых материалы. Среди них характеристики Багаудина Хаутиева из благотворительных организаций, справки об инвалидности родителей Хаутиева и его характеристики от соседей, характеристики Малсага Ужахова и Ахмеда Барахоева из СИЗО, и характеристики из администрации села, где живет Ужахов, от его соседей и участкового. Также к делу приобщены медицинские справки Ужахова и Зарифы Саутиевой, медицинские документы и заключение психолога о состоянии детей Мусы Мальсагова.

Адвокаты заявили, что в приговоре суда первой инстанции множество "существенных, грубых и процессуально недопустимых" нарушений, не приведены доказательства вины ингушских активистов, а выводы противоречат друг другу. Адвокаты также отметили что при рассмотрении апелляции суд демонстрирует предвзятость в отношении подсудимых.

Судья 9 июня 2023 года объявил, что в судебном заседании "произошла замена государственного обвинителя". Новый прокурор Андрей Щербина ранее в деле не участвовал. Адвокаты подсудимых сочли такую замену нелогичной, непредусмотренной законом и подали ходатайство об отводе Щербины. После перерыва суд удовлетворил отвод нового прокурора Щербины и на случай, если тот захочет продолжить участвовать в деле, дает ему срок на ознакомление с материалами.

29 июня 2023 года в Ставропольском краевом суде Пятигорска состоялось очередное заседание по "Ингушскому делу", где продолжились прения сторон. Выступали адвокаты Андрей Сабинин и Билан Дзугаев. Оба защитника говорили о совершенной недоказанности организации подсудимыми беспорядков во время митинга в Магасе. Оба адвоката попросили отменить приговор суда первой инстанции и полностью оправдать свох подзащитных и остальных подсудимых.Судья Александр Духин удалил из зала дядю Бараха Чемурзиева Султана Чемурзиева из-за зазвонившего телефона

На заседания 6 июля 2023 года суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокат Басира Оздоева о приобщении заключения квалификационной адвокатской палаты Ставропольского края, которая признала наличие нарушений в действиях адвоката по назначению. В прениях адвокат Магомед Абубакаров напомнил, что сторона защиты неоднократно заявляла ходатайства об исследовании доказательств, которые легли в основу приговора, но всякий получала отказ. По мнению адвоката, в приговоре очевидна небрежность в фактах, а свидетели обвинения — сотрудники Росгвардии, не обвиняли подсудимых в экстремизме или организации ими насилия или даже условий для организации насилия .

На заседании Ставропольского краевого суда в Пятигорске 13 июля 2023 года защитник Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров продолжил анализировать противоречия в приговоре.

Адвокат обратил внимание, что на предыдущих слушаниях он успел разобрать приговор до 87 страницы, но не обнаружил ни одного доказательства какой-либо вины подсудимых. Выступление Абубакарова продолжалось более 8 часов. Он отметил, что в деле есть показания засекреченных свидетелей, и они противоречат показаниям депутатов и высокопоставленных силовиков. Последние свидетельствовали о стремлении обвиняемых предотвратить насилие на митинге.

19 июля 2023 года в Ставропольском краевом суде в Пятигорске адвокат Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров закончил выступление в прениях. Всего Абубакаров в прениях выступал в течение пяти заседаний. Его разбор приговора - всех утверждений, аргументов и всех противоречин приговора первой инстанции - занял полные четыре дня и два часа заседаний. Абубакаров пояснил "Кавказскому узлу", что хотел бы, чтобы "суд не только услышал, но и увидел, что в этом приговоре нет никаких доказательств вины Бараха Чемурзиева и остальных подсудимых, а всё это - лишь притягивание за уши".

Сдедующими выступили сам Бараха Чемурзиев и Исмаил Нальгиев. Зарифа Саутиева от выступления в прениях отказалась.

Барах Чемурзиев указал на целый ряд фактических противоречий в приговоре и подчеркнул, что говорит “о совсем простых вещах (касающихся приговора), которые невозможно отрицать". Он также заявил, что приговор “вынесен именем Российской Федерации, судью Куцурова назначил президент. И судья такие вещи делает в приговоре — вот где дискредитация власти, а не то, что мы делали”. Чемурзиев попросил суд вынести хотя бы относительно справедливое решение .

На заседании 20 июля в Ставропольском краевом суде в Пятигорске осужденные Багаудин Хаутиев, Муса Мальсагов и Малсаг Ужахов заявили, что обвинение опровергается материалами дела, в том числе данными биллинга и показаниями свидетелей, но суд часть этих данных проигнорировал, а часть умышленно исключил. Также в прениях выступили адвокат Басир Оздоев и общественные защитники Руслан Муцольгов и Валерий Хатажуков. Муса Мальсагов в выступлении подчеркнул, что не признает себя виновным. "Обвинение сначала состряпало приговор, а потом под этот приговор стало собирать материалы. Иначе объяснить то, что происходит в этих материалах, невозможно", - сказал Мальсагов. Малсаг Ужахов указал на неправдивую информацию в приговоре суда первой инстанции. Общественный защитник Хаутиева Руслан Муцольгов подчеркнул, что видеоматериалы и экспертизы полностью опровергают вину активистов по всем пунктам обвинения. Столкновения протестующих и правоохранителей стали результатом действий силовиков, которые начали бить дубинками собравшихся, заявил он.

28 июля 2023 года апелляционная инстанция оставила в силе сроки лишения свободы ингушским активистам, но ужесточила условия дополнительного наказания. Адвокаты подсудимых, намерены подать кассационную жалобу. Члены Совета тейпов Ингушетии, побывавшие на оглашении приговора, заявили, что такое решение суда было ожидаемым.

5 сентября 2023 года в московском офисе партии "Яблоко" прошла пресс-конференция "Ингушское дело. Итоги”, посвященная завершению апелляционного процесса над ингушскими активистами. Спикерами были адвокаты Магомед Беков, Андрей Сабинин, Башир Точиев, а также правозащитники и общественные защитники по ингушскому делу Руслан Муцольгов, Валерий Хатажуков и Олег Орлов.

Адвокаты заявили, что комментировать этот процесс в целом с позиции права, правосудия, с позиции соблюдения закона и здравого смысла не имеет никакого смысла. Обвинение изначально было абсурдно, а вероятность того, что осужденных ингушских оппозиционеров отпустят по УДО, достаточно мала, заявили их адвокаты.

Правозащитники заявили, что реакция властей на протесты в Ингушетии, после которых старейшины и активисты осуждены по обвинению в экстремизме, стала одним из первых признаков усиления репрессивных практик по всей стране.

18 января 2024 года защита семи ингушских активистов подала общую жалобу в Пятый кассационный суд общей юрисдикции. По словам адвоката Калоя Ахильгова, Суд обязан назначить заседание в месячный срок с даты подачи жалобы, осужденные будут участвовать посредством видеоконференции, суд обязан обеспечить их участие в судебном заседании. По его словам нарушений, допущенных судами первой и второй инстанций, очень много. Самое главное - суд первой инстанции вышел за пределы предъявленного обвинения.

Обращение к Путину после мятежа Пригожина

27 июня 2023 года Совет тейпов Республики Ингушетия выложил в своем youtube-канале обращение к президенту России Владимиру Путину.РФ. В обращении Совет тейпов просит освободить ингушских активистов, напоминая о прекращении уголовного дела против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которого обвиняли в вооруженном мятеже. По их мнению, ингушские активисты находятся в заключении за значительно меньшие проступки. Обращение, помимо Путина, адресовано полпреду президента в СКФО Юрию Чайке, к генеральному прокурору и главному следственному управлению.

Мнения правозащитников и экспертов

Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, прокомментировали решение суда журналисты и политологи.

Российский конгресс народов Кавказа (РКНК) перед оглашением приговора обратился к президенту России с просьбой о помиловании подсудимых. «Мы понимаем важность борьбы с терроризмом и экстремизмом, но нельзя применять аналогичные репрессии к общественным активистам, чья вина заключается только в выражение своей гражданской позиции", – подчеркивается в обращении.

Общественный защитник подсудимых Валерий Хатажуков уверен, что «это дело – политическое... Это сигнал для всех нас, для северокавказцев, в первую очередь: «Если вы перейдете некую черту, то не важно, что вы будете следовать российским законам, то вот, что с вами будет».

Любую легитимную деятельность – правозащитную, оппозиционную, информационную – можно описать в терминах экстремистской (деятельности) и подготовки экстремистских преступлений, считает Олег Орлов. «Это приговор показательный – и не для Кавказа, а для всей России», – уверен он.

Общественный защитник обвиняемых Руслан Муцольгов назвал приговор «практикой подавления любого волеизъявления на Северном Кавказе».

Amnesty International считает, что «обвинения против активистов имеют политическую подоплёку и обусловлены исключительно их законной политической и общественной деятельностью». Организация подчеркнула, что ни один из подсудимых не применял насилие и не призывал применять насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, их высказывания не содержали подстрекательства к насилию, вражде или дискриминации.

Политический характер обвинений в адрес лидеров протеста в Ингушетии не вызывает сомнений, нет даже фальсифицированных доказательств вины, говорилось в совместном заявлении группы правозащитных организаций.

Одному из обвиняемых, Ахмеду Барахоеву, в 2021 году была присуждена премия Московской Хельсинкской группы в номинации «За мужество, проявленное в защите прав человека».

Политическими заключенными ингушских лидеров признал Правозащитный центр «Мемориал»*. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждали правозащитники.

Обращения к Путину

В ходе судебного следствия ингушские богословы и старейшины обращались к президенту России с просьбой содействовать прекращению уголовного преследования активистов. Авторы обращения назвали фигурантов дела «богобоязненными мусульманами и законопослушными гражданами«, а их действия – совершенными из соображений «справедливости, законности и правопорядка».

Обращение к Путину с просьбой освободить активистов опубликовал на «Кавказском узле» председатель Координационного совета неправительственных организаций Республики Ингушетия, блогер «Кавказского узла» Магомед Муцольгов. Он попросил Путина «принять мудрое и взвешенное решение и освободить из-под стражи необоснованно преследуемых в уголовном порядке участников народного протеста, а а начавшийся судебный процесс вернуть из политического в правовое поле«.

Освобождение ингушских активистов, арестованных по делу об акции протеста в Магасе, поможет разрядить общественно-политическую обстановку на Северном Кавказе, – заявил Союз репрессированных народов России в обращении к Путину.

Кроме того, 9 декабря 2021 года режиссер, член СПЧ Александр Сокуров на встречи с Путиным попросил его освободить арестованных в Ингушетии лидеров протеста, а также отметил, что арест женщины – Зарифы Саутиевой – вызвал недовольство в республике. На заседании СПЧ . Президент России никак не отреагировал на этот призыв.

*включен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован по решению суда.

**включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания: