Защита Погорова раскритиковала работу следствия

22 сентября 2021, 15:09

Расследование дела сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова неоправданно затянулось, а аргументы следствия в пользу ареста ничем не обоснованы, заявил сегодня адвокат Погорова Магомед Гагиев. Суд на три месяца продлил срок содержания Погорова под стражей в Нальчике.

Как сообщал "Кавказский узел", Погорова задержали 26 февраля. В конце мая Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил перевести его из СИЗО под домашний арест. Дома Погорову стало плохо, он был госпитализирован в Назрановскую больницу. Однако силовики вопреки протестам врачей увезли обвиняемого из больницы в Ессентуки на следственные мероприятия. Адвокат Магомед Гагиев считает, что силовиков не устроило решение суда о домашнем аресте, и допрос был лишь предлогом. 26 мая Ессентукский горсуд постановил заключить Ахмеда Погорова под стражу в СИЗО города Нальчика, а 22 июня продлил срок содержания под стражей еще на три месяца. Состояние Ахмеда Погорова после повторного ареста ухудшилось, причем в СИЗО он не может получать необходимое лечение и лишен консультаций специалистов, указал защита 10 сентября.

Ессентукский городской суд продлил Погорову срок ареста до 25 декабря, сообщило сегодня "ОВД-Инфо" со ссылкой на Правозащитный центр "Мемориал"*, с которым сотрудничает адвокат обвиняемого Магомед Гагиев.

На сайтах суда и Правозащитного центра "Мемориал", по состоянию на 15.00 мск 22 сентября, отсутствует информация о продлении ареста.

Ахмед Погоров - бывший глава управления МВД по Ингушетии, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа. Он находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков и участии в экстремистском сообществе. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других лидеров ингушского протеста, обвиненных по делу об экстремистском сообществе, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. На стадии обвинения Погоров был включен Росфинмониторингом в национальную часть списка экстремистов и террористов. Это некорректно и может отразиться на приговоре, сочли правозащитники.

Заседание суда в Ессентуках состоялось 21 сентября, уточнил адвокат Магомед Гагиев. "Как и ранее, суд мотивировал свое решение тяжестью предъявленного обвинения, а также тем фактом, что мой подзащитный был некоторое время назад в розыске. Также аргументом в пользу содержания под стражей стало то, что следствию необходимо в ближайшее время провести значительный объем следственных действий", - процитировало сегодня адвоката издание ингушских активистов "Фортанга".

Адвокат рассказал, что предъявил суду орден Мужества и другие награды Погорова, положительные характеристики. Он также напомнил, что когда в мае Погорова отпустили под домашний арест, он никуда не скрылся, соблюдал все запреты и ограничения, наложенные судом. По мнению Гагиева, это полностью опровергает все доводы следствия относительно намерения Погорова бежать. "У нас целый ворох доказательств, целая пачка характеризующего материала. Следствие же не представило никаких доказательств того, что он может скрыться или каким-то образом воспрепятствовать производству по делу. Тем не менее, суд вынес немотивированное и, на мой взгляд, незаконное решение, которое мы будем обжаловать", — заявил Гагиев.

Адвокат также указал на плохое состояние здоровья своего подзащитного. Помимо хронических заболеваний, ему требуется лечение зубов, отметил Гагиев. "Мы не можем пролечить его зубы. Полгода назад он поставил импланты и сейчас нужно делать коронки. В условиях СИЗО это невозможно. Я обращал внимание суда в том числе и на это", — указал защитник.

Гагиев также раскритиковал затянувшееся, по его мнение, следствие. Адвокаты Погорова недовольны и тем, что суды проходят в Ессентуках, а не в Нальчике – по месту пребывания обвиняемого под стражей, сообщается в публикации.

Напомним, что жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе, и на следующее между ними и силовиками произошли стычки. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов подверглись преследованиям не менее 96 активистов. Большинству задержанных уже вынесли обвинительные приговоры. В настоящее время в Ессентукском горсуде рассматривается дело семи лидеров протеста. Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева, Малсаг Ужахов, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев обвинены в создании экстремистского сообщества.

Новости о задержаниях ингушских активистов отслеживаются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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