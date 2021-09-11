Адвокат пожаловался на отсутствие медпомощи Ахмеду Погорову в СИЗО

11 сентября 2021, 02:12

Состояние сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова ухудшилось после повторного ареста, однако в СИЗО он не может получать необходимое лечение и консультации специалистов, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля бывший глава управления МВД по Ингушетии, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров был задержан и арестован. В конце мая он был переведен решением Верховного суда Кабардино-Балкарии под домашний арест. Дома у него сильно поднялось давление, приехавшие врачи скорой помощи не смогли в домашних условиях сбить давление и Погорова госпитализировали в Назрановскую больницу. Но силовики вопреки протестам врачей увезли его из Назрановской больницы в Ессентуки, объяснив это необходимостью проведения следственных действий. Адвокат Магомед Гагиев считает, что силовиков не устроило решение суда о домашнем аресте, и допрос был лишь предлогом. 26 мая Ессентукский горсуд постановил заключить Ахмеда Погорова под стражу на два месяца в СИЗО города Нальчика, а 22 июня суд продлил срок содержания под стражей еще на три месяца.

Ахмед Погоров находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других обвиняемых, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. 24 августа стало известно, что Погоров включен Росфинмониторингом в национальную часть списка экстремистов и террористов. Включение ингушского активиста в этот список на стадии обвинения некорректно и может отразиться на приговоре, сочли правозащитники.

Ахмед Погоров не получает медицинскую помощь в СИЗО № 1 Кабардино-Балкарии, сообщил 10 сентября со ссылкой на адвоката Магомеда Гагиева "ОВД-Инфо". По словам адвоката, состояние Прогова резко ухудшилось после повторного ареста в мае. Он отметил, что в СИЗО Погоров поместили в самую плохую камеру, что усугубило его состояние здоровья.

"Я обращался с жалобой на имя начальника СИЗО и просил перевести [Погорова] в нормальную камеру с соответствующими условиями, которые обеспечили бы соблюдение его прав. В течение недели его перевели в более приемлемую камеру", — сказал Магомед Гагиев, слова которого привела "Фортанга".

Теперь жалоб на условия содержания нет, зато есть вопросы по состоянию здоровья Погорова, у которого имеется ряд серьезных заболеваний. Гагиев рассказал, что Погоров периодически обращается в медчасть СИЗО, но безрезультатно. "Какая в СИЗО медицинская помощь?! Ему выдают периодически какие-то пилюли. Специализированного лечения и наблюдения у специалистов там осуществлять невозможно. По большей части родственники передают таблетки, капли, но настоящее лечение проводить там просто некому. Нет ни оборудования, ни врачей", — рассказал Гагиев.

Ранее адвокат Магомед Гагиев пожаловался, что условия содержания в камере СИЗО в Нальчике Погорова унижают его достоинство и представляют вред для здоровья. Адвокат, в частности, указал, что в камере сломана дверь в туалет, "полы гнилые, местами имеются открытые бетонированные участки", не работает унитаз, в окнах нет стекол, а лишь решетки, "на стенах — сырость". В камере, отметил защитник, постоянно ощущается неприятный запах. Кроме того, отметил Гагиев, в камере Погорова нет холодильника, а из мебели, помимо коек, есть только стол и ржавый железный шкаф. По мнению адвоката, содержание в таких условиях "представляет вред для здоровья и фактически является пыткой".

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии. Большинству задержанных уже вынесли обвинительные приговоры. В настоящее время в Ессентукском горсуде рассматривается дело семи лидеров протеста. Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева, Малсаг Ужахов, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев обвинены в создании экстремистского сообщества.

Комментариев относительно жалоб на некачественное оказание медпомощи Погорову в СИЗО на сайте УФСИН по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 02.00 мск сегодня, нет.

Новости о задержаниях ингушских активистов отслеживаются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".