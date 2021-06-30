Адвокат пожаловался на условия содержания под стражей Ахмеда Погорова

30 июня 2021, 04:22

Условия содержания в камере СИЗО в Нальчике сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова унижают его достоинство и представляют вред для здоровья, пожаловался адвокат Магомед Гагиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля глава управления МВД по Ингушетии, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров был задержан и арестован. В конце мая КБР Погоров был переведен решением Верховного суда Кабардино-Балкарии под домашний арест. Дома у него сильно поднялось давление, приехавшие врачи скорой помощи не смогли в домашних условиях сбить давление и Погорова госпитализировали в Назрановскую больницу. Однако силовики, несмотря на протесты врачей, увезли его из Назрановской больницы в Ессентуки, объяснив это необходимостью проведения следственных действий. Адвокат Магомед Гагиев считает, что силовиков не устроило решение суда о домашнем аресте, и допрос был лишь предлогом. 26 мая Ессентукский горсуд постановил заключить Ахмеда Погорова под стражу на два месяца в СИЗО города Нальчика, а 22 июня суд продлил срок содержания под стражей еще на три месяца.

Ахмед Погоров с находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других обвиняемых, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. Преследование Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, заявили правозащитники.

Адвокат Магомед Гагиев направил жалобу начальнику СИЗО №1 Кабардино-Балкарии Кокоеву Р. Ю. на условия содержания под стражей одного из лидеров ингушского протеста Ахмеда Погорова, сообщает 29 июня "Фортанга".

По словам Гагиева, условия в камере, где находится Погоров, "не соответствуют требованиям закона и унижают человеческое достоинство". Адвокат, в частности, указал, что в камере сломана дверь в туалет, "полы гнилые, местами имеются открытые бетонированные участки", не работает унитаз, в окнах нет стекол, а лишь решетки, а "на стенах - сырость". В камере, отметил защитник, постоянно ощущается неприятный запах.

Кроме того, отметил Гагиев, в камере Погорова нет холодильника, а из мебели, помимо коек, есть только стол и ржавый железный шкаф. По мнению адвоката, содержание в таких условиях "представляет вред для здоровья и фактически является пыткой".

Напомним, что юрист и руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов заявил, что не видит оснований для возбуждения в отношении Погорова дела на основании того, что им было произнесено в день митинга. "Даже появление Кадырова в доме Погорова связано с высказываниями на площади и закончилось примирением и чаепитием. Потому что Погоров всего лишь напомнил Кадырову, что ингушский народ, собравшийся на площади в Магасе, который он называл "кучкой", всесторонне помогал своим братьям чеченцам на протяжении всех этих лет", - сказал Муцольгов.

Предвзятым считает дело против Погорова и заслуженный юрист России, помощник главы Ингушетии Исса Костоев. "Судье "выкручивают руки", и он , принимая навязанное решение, выступает против своей воли. В таком случае этот судья должен уйти в отставку, оставить это дело", - считает он.