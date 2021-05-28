Арест Ахмеда Погорова вызвал критику в адрес суда

28 мая 2021, 08:17

Возвращение сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова под стражу свидетельствует о возможном давлении на суд в Ессентуках, поскольку это решение противоречит позиции Верховного суда Кабардино-Балкарии, который выпустил Погорова на свободу несколько дней назад, предположили брат Погорова Магомед, депутат Закрий Мамилов и юрист Исса Костоев.

Как сообщал "Кавказский узел" 26 февраля глава управления МВД по Ингушетии, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров был задержан и арестован. В конце мая Погоров был переведен под домашний арест и вскоре госпитализирован, однако силовики увезли его из больницы в Ессентуки, объяснив это необходимостью проведения следственных действий. Адвокат Магомед Гагиев считает, что силовиков не устроило решение суда о домашнем аресте, и допрос был лишь предлогом. Около 23.00 мск 26 мая Ессентукский горсуд постановил заключить Ахмеда Погорова под стражу на два месяца.

Ахмед Погоров с 27 апреля 2019 года находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков. Лидеры ингушского протеста ставили целью не допустить кровопролития, предотвратить насилие, прокомментировал обвинения Погорову юрист Магомед Муцольгов. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других обвиняемых, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. Преследование Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, заявили правозащитники.

Перед тем, как выпустить Ахмеда Погорова из СИЗО, Верховный суд Карбардино-Балкарии в течении трех дней рассматривал апелляционную жалобу на решение Нальчикского горсуда о продлении срока содержания под стражей бывшего министра МВД Ингушетии Ахмеда Погорова, рассказал его старший брат Магомед Погоров. "Защитой были представлены достаточно убедительные доказательства, что нет необходимости держать под стражей Ахмеда, полковника полиции, у которого серьезно болен 94-летний отец, и состояние здоровья которого еще более ухудшилось после ареста сына", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Следователь же в своем ходатайстве настаивал на продлении ареста, характеризуя Погорова как человека опасного для общества, добавил Магомед. "[Следователь пояснил, что] Ахмед опасен тем, что за ним стоит народ и что он будет оказывать большое влияние и руководить людьми даже находясь под домашним арестом. А это, по словам следователя, может дестабилизировать обстановку в республике накануне выборов", – добавил брат Ахмеда Погорова.

Бывший глава МВД Ингушетии во время выступления в суде заявил, что никогда не был в политике и не стремился быть там, добавил Магомед. "Я всего лишь занимался своей работой, и старался выполнять ее профессионально. Я ни на йоту не жалею о том, что я сделал, что мне удалось раскрыть коррупционную схему в республике, начиная от главы и кончая министрами. Эти люди до того потеряли совесть, что они позарились даже на сиротские деньги, вплоть до детских колготок", – привел он слова Ахмеда Погорова

Ахмед не угоден определенному кругу лиц из-за своей принципиальной позиции, полагает Магомед Погоров. По его словам, решение судьи об изменении меры пресечения Ахмеду Погорову на домашний арест было неожиданным.

По его мнению в Ингушетии уже давно сложилась ситуация, когда власти республики отдельно, а народ – отдельно. "Со сменой главы Ингушетии люди надеялись со стороны руководства на помощь, на понимание наших проблем, на защиту. Республика наша маленькая, но создается впечатление, что мы с ними находимся на разных планетах", – посетовал Магомед.

8 сентября 2019 года на заседании депутатов Народного собрания Ингушетии Махмуд-Али Калиматов был избран главой республики. Калиматову необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике.

После освобождения, Ахмед Погоров приехал домой в тот же вечер и у него ухудшилось самочувствие, рассказал Магомед Погоров. "Ахмед никогда не жаловался на то, что у него повышенное давление. Но три последних дня для него были наполнены волнениями, переживаниями. Видно, это сказалось на состоянии его здоровья. Поднялось давление да так, что Ахмед на какое-то мгновение потерял слух", – пояснил Магомед Погоров.

Врачи "Скорой помощи" в домашних условиях не смогли снизить давление, они настаивали на госпитализации. Но в это время уже во дворе дома Ахмеда было полно силовиков, а к дому припаркованы "Газели", "Уралы", рассказал брат бывшего главы регионального МВД. "Руководитель ЦПЭ МВД РИ Ислам Эльджаркиев , не взирая на то, что состояние здоровья Ахмеда тяжелое, твердил одно: "Нам нужно доставить его в Ессентуки. Такой приказ", – добавил Магомед.

Врачи настояли на госпитализации, после чего Погоров на "скорой" был доставлен в ЦКБ, и туда же перебазировались подчиненные Элджаркиева. Через какое-то время Ахмеду стало чуть лучше, рассказал брат Погорова. "Но от большого количества инъекций, от капельниц, у него было заторможенное сознание. Врачи настаивали на том, что его нельзя транспортировать, но [силовики нашли] реанимобиль и на этом транспорте его отвезли в Ессентуки, где в 26 мая в 23 часа судья постановил заключить Ахмеда Погорова под стражу", – пояснил Магомед.

При этом врачи долго не давали согласия на транспортировку Ахмеда в Ессентуки, подчеркнул он. "Я обратился к уполномоченному по правам человека в Ингушетии Ибрагиму Цечоеву, объяснил ситуацию и просил его подействовать, чтобы отложили транспортировку Ахмеда на два-три дня, как требуют врачи. Он отказался помочь, объяснив, что в его функцию не входит оказывать помощь такого рода", – уточнил он.

Ахмед Погоров необоснованно находится под следствием, считает депутат Народного собрания Ингушетии Закрий Мамилов. "Все, что он расследовал, раскрыл коррупционную схему в строительстве, в социальной сфере так по всем этим случаям сейчас возбуждаются уголовные дела. А его почему-то задерживают, инкриминируют непонятно какие преступления", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он сравнил дело Погорова с делом Зарифы Саутиевой. "Его, также как Зарифу, выпустили под домашний арест, а через час его забирают с больничной койки, чтобы вывезти его к следователю. Он попал в больницу с гипертоническим кризом. Пока его лечили, в больницу нагнали технику "Уралы" бронированные, "Газели"… Как будто опасный преступник. Такая игра на публику или что это? Я считаю, что это направлено на унижение. Мы в парламенте будем обсуждать этот вопрос", – заявил депутат.

По словам заслуженного юриста России, советника главы Ингушетии Иссы Костоева, он узнал, что Ахмеда Погорова арестовали через день после того, как его суд изменил меру пресечения на домашний арест. "Я в правоохранительной системе проработал около 40 лет. Ни в судебной практике, ни в следственной такого не видел, не сталкивался со случаями, которые происходили с Зарифой Саутиевой и теперь вот с Ахмедом Погоровым", – сказал Костоев корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что считает дело против Погорова предвзятым. "Судье "выкручивают руки" и он , принимая навязанное решение, выступает против своей воли. В таком случае этот судья должен уйти в отставку, оставить это дело", – считает Костоев.

Он полагает, что на суд было оказано давление. "Когда судье ставят условие изменить предыдущее собственное решение, это иносказательно ставят на вид судье, что подсудимый должен сидеть, то есть предопределяют будущее наказание. Я с таким не сталкивался за время своей практики, и не слышал о таком беспрецедентном давлении на суд", – заявил Исса Костоев. .

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии. Все уголовные дела рассматриваются судами на Ставрополье. Ранее в создании экстремистского сообщества были обвинены семь человек, которых следствие считает лидерами протестов. Все они арестованы до 9 августа.

Случай с Погоровым имеет такую же картину, как и случай Зарифы Саутивой, добавил он. "Верховный суд КБР изменил меру пресечения на домашний арест, и то, что происходит дальше – с этой срочной транспортировкой его на реанимобиле в Ессентуки – значит решение Верховного суда КБР поставлено под сомнение, нету доверия судебному решению. То есть предопределяют будущее наказание. Судья приняла решение, что Погоров может находиться на свободе с ней не соглашаются. Получается, воля суда управляема. Я такого не слышал нигде", – подчеркнул Костоев.

Никто не вправе оказывать давление на суд, добавил он. "Но если такое случается, то это беспредел", – заявил юрист.

Во время работы в МВД Ахмед Погоров отличался принципиальностью, рассказал на условиях анонимности сотрудник аппарата правительства Ингушетии Муслим, который ранее работал с Погоровым. "Что меня лично в нем подкупало, это то, что Ахмед никогда не ставил себя выше других рядовых сослуживцев", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил в Погорове готовность прийти на помощь. "Всякие бывали случаи на службе. Бывали и промахи. Но "разбор полетов" Ахмед устраивал наедине. Но если сталкивался с подлостью, предательством, то разговор был коротким – увольнение", – добавил он.

Муслим коснулся темы недолгого пребывания Погорова в должности министра. "На эту должность он был назначен в марте 2002 года, в разгар компании по выборам президента Ингушетии. До него МВД возглавлял Хамзат Гуцериев, которого как кандидата в президенты Ингушетии поддерживал экс-президент Руслан Аушев. В назначении Ахмеда министром МВД были заинтересованы сторонники баллотировавшегося тогда в президенты Мурата Зязикова", – считает Муслим.

Когда через год Ахмеда Погорова освободили от должности министра и он перевелся в Москву в центральный аппарат МВД России, то разговоры ходили разные. Мол, не сработались министр МВД и президент, добавил Муслим. "Ахмед – профессионал в своем деле. Не только знает, но и любит свою работу. Как все интеллигентные профессионалы уважает людей, но и требует такого же отношения и к себе", – пояснил он. По его словам, Погоров покидал республику нехотя, болезненно воспринимал то, что происходило в Ингушетии.

По всей вероятности, и Ахмед, и семеро лидеров ингушского протеста будут осуждены и все они получат сроки. "Все в Ингушетии надеялись, что нынешнее руководство республики как-то вступится за них, прекратится этот цирк, ведь все свидетели обвинения дают показания в пользу защиты. Ясно, как божий день, что все эти дела сфальсифицированы. Уже понятно, что на уровне регионального руководства даже ни одной буквы в приговоре не изменят: ясно и то, что все вопросы как "за", так и "против" решаются в более высоких кабинетах на федеральном уровне", – считает Муслим.

Новости о задержаниях ингушских активистов отслеживаются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".