Оппозиционеры назвали главные задачи для нового главы Ингушетии

28 июня 2019, 04:52

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Исполняющим обязанности главы Ингушетии он назначил Махмуд-Али Калиматова. Полпред президента в СКФО Александр Матовников 27 июня представил ингушским парламентариям Калиматова. В правительстве республики не планируется "резких кадровых чисток", заверил новый глава региона.

Коллеги в Ингушетии после отставки Калиматовас поста прокурора республики в 2007 годуотзывалисьо нем, как о профессиональном, честном и принципиальном человеке. Информация о конфликте с Муратом Зязиковымнеофициально обсуждаласьв республике за несколько месяцев до его отставки. Биография Калиматова Махмуда-Али Макшариповича опубликована на "Кавказском узле".

Источник в прокуратуре Ингушетии рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Калиматов, занимая должность руководителя надзорного ведомства республики, зарекомендовал себя как порядочный прокурор.

«Он не брал взяток и подчиненным не разрешал. Пытался расследовать коррупционные дела команды Мурата Зязикова (на тот момент глава Ингушетии, - прим. "Кавказского узла"), несмотря на родственные отношения. Из-за этого у Зязикова и Калиматова произошел конфликт и последний... перебрался в Самарскую область", - сказал источник.

"Его брат Алихан был офицером ФСБ, сотрудником центрального аппарата, сюда (в Ингушетию) его откомандировали, чтобы расследовать дела о без вести пропавших. Говорили, что он напал на какой-то след и его поэтому убили, но его убийство не расследовано», - рассказал источник.

О расследовании убийства Алихана до сих пор ничего не известно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ингушского отделения Правозащитного центра «Мемориал» Тамирлан Акиев.

«Возбудили уголовное дело... Задержанных в рамках уголовного дела не было. Убийство приписали боевикам. Алихан Калиматов занимался расследованием похищений, произошедших на территории Северной Осетии с 2005 по 2007 год", - рассказал он.

Сотрудник центрального аппарата ФСБ России Алихан Калиматов был расстрелян 17 сентября 2007 года у ингушского селения Гази-Юрт. Он занимался расследованием дела так называемых "бесланских мстителей" – похищений 21 ингуша и чеченца в Северной Осетии. По мнению правозащитников, подполковника Калиматова "убрали в связи с последним расследованием похищения людей", писал "Коммерсант" сразу после его убийства.

Калиматову предстоит вернуть доверие общества

Освобождение всех ингушских активистов и возвращение прямых выборов помогут вернуть ингушскому обществу доверие к власти, а будущему главе региона обеспечат поддержку общества, сказал корреспонденту «Кавказского узла» ингушский правозащитник Магомед Муцольгов.

По его мнению, первое, что должен сделать Калиматов, - отпустить всех арестованных участников и лидеров народного протеста и прекратить давление на активистов. После этого у него появится возможность наладить диалог с обществом, полагает Муцольгов. Он также должен вернуть прямые выборы главы региона, сказал правозащитник.

Из-за соглашения о границе с Чечней в Ингушетии прошли массовые протесты. Они критическим образом повлияли на рейтинг Евкурова - в конце декабря 2018 года глава Ингушетии стал одним из самых непопулярных губернаторов. В марте акции протеста с требованиями отставки Евкурова возобновились. После акции протеста в Магасе начались массовые задержания активистов. Только за первые девять дней число задержанных в Ингушетии достигло 40. Информацию о последующих задержаниях и арестах активистов "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

"Весь региональный и федеральный административный ресурс будет на его стороне (во время выборов главы республики). Но для стабильности в обществе Калиматов должен назначить прямые выборы... это станет хорошим посылом народу Ингушетии о том, что он хочет быть справедливым руководителем», - считает Муцольгов.

Он также отметил, что следующим шагом, направленным на консолидацию общества и власти, могло бы стать наложение моратория на соглашение об определении границы между Чечней и Ингушетией.

Муцольгов отметил, что несмотря на родство с бывшим главой Ингушетии Муратом Зязиковым, Калиматов является самостоятельной фигурой.

«Он свояк Зязикова, один из его братьев был главой администрации Сунженского района. Второй, Алихан Калиматов, был офицером центрального аппарата ФСБ России... спустя некоторое время после его убийства похищения в Осетии прекратились", - сказал он.

"Родство с Зязиковым - это, скорее, отягчающее обстоятельство, чем дающее какие-то бонусы, "ему будет сложнее доказать, что он другой человек", - сказал Муцольгов

"Если Калиматов немедленно всех выпустит (задержанных активистов) и объявит прямые выборы... я буду готов за такой мужественный поступок участвовать в его предвыборной кампании не просто в агитации, но и, если надо, возглавить штаб", - сказал правозащитник.

Председатель комитета по аграрной политике и природопользованию в Народном собрании Ингушетии Бейал Евлоев считает, что главной задачей врио главы региона должно стать установление причин напряженности в обществе.

"Для устранения разобщенности в республике новый руководитель должен внимательно изучить причины ее возникновения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Евлоев .

По его словам, для стабилизации обстановки в регионе Калиматову предстоит провести грамотно выстроенную работу с представителями здоровой оппозиции, поспособствовать прекращению преследований лидеров протестных акций.

"Считаю, что главная задача Калиматова - отмена соглашения об установлении границы с Чечней не через парламент, а через судебные органы", - сказал он.

"Все это, в конечном счете, позволит консолидировать ингушское общество, исправить стратегические ошибки предыдущего главы республики", - считает парламентарий.

Юнус-Бек Евкуров, покинувший пост главы Ингушетии, займет должность замминистра обороны России, сообщили источники в окружении Евкурова. На момент публикации новости официального подтверждения этой информации не поступало.

Назначение бывшего главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова на должность в Минобороны, если оно произойдет, вряд ли стоит рассматривать как повышение, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"Это почетное назначение, но реальной власти Евкуров иметь не будет», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Информация о задержаниях ингушских оппозиционеров содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".