Источники сообщили о новом назначении Евкурова

27 июня 2019, 10:48

Юнус-Бек Евкуров, покинувший пост главы Ингушетии, займет должность замминистра обороны России, сообщили источники в окружении Евкурова.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Исполняющим обязанности главы Ингушетии он назначил Махмуд-Али Калиматова.

Источники в окружении Евкурова сообщили, что бывший глава Ингушетии займет пост заместителя министра обороны Сергея Шойгу, пишет сегодня "Интерфакс".

Информации о возможном назначении Евкурова на должность замминистра сегодня к 10.40 мск нет на сайте Минобороны России.

Свое решение об уходе с поста главы Ингушетии Евкуров объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия. Жители республики встретили известие о возможной отставке Евкурова фейерверками и автомобильными гудками. Прошение Евкурова не стало сюрпризом для президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Евкуров имеет звание генерал-майора, награжден медалями. Служил в Вооруженных силах с 1982 года. Получил военное образование в воздушно-десантном командном училище, академии имени М.В. Фрунзе, и военной академии Генерального штаба, говорится в биография Юнус-Бека Евкурова, опубликованной на "Кавказском узле".

Информация о задержаниях ингушских оппозиционеров содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".