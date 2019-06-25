25 июня 2019, 13:58

Песков назвал ожидаемой просьбу Евкурова об отставке

Прошение Юнус-Бека Евкурова о досрочной отставке с поста главы Ингушетии не стало сюрпризом для президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Сам Евкуров выразил надежду, что его сменит представитель "благородного ингушского тейпа".

Как писал "Кавказский узел", 24 июня Юнус-Бек Евкуров попросил Владимира Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Свое решение он объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия в Ингушетии.

Массовые протесты из-за соглашения о границе с Чечней критическим образом повлияли на рейтинг Евкурова - в конце декабря 2018 года глава Ингушетии стал одним из самых непопулярных губернаторов. В марте акции протеста с требованиями отставки Евкурова возобновились. Кремль готов сменить главу Ингушетии в недалеком будущем, когда отставка Евкурова не будет выглядеть уступкой митингующим, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Прошение Юнус-Бека Евкурова об отставке не было неожиданным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это не было сюрпризом", - сказал он.

По словам Пескова, обращение Евкурова "будет своевременно рассмотрено президентом", после чего Владимир Путин объявит о своем решении, сообщает сегодня РИА Новости.

На сайте Кремля указ об отставке главы Ингушетии, по состоянию на 13.57 мск, не опубликован.

Юнус-Бек Евкуров на встрече с Советом тейпов Ингушетии выразил сегодня надежду, что его преемником станет человек, хорошо знающий регион. "Думаю, что после меня республику возглавит представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион", - цитирует Евкурова ТАСС.

Следующим главой Ингушетии будет выходец из республики, "ввиду национальной однородности", предположил ранее старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Назначение "варяга" [главой Ингушетии] вызовет непонимание со стороны населения", - рассказал Рощин "Кавказскому узлу".

Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года, говорится в биографии политика, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

Примечание:

"Решение Евкурова уйти в отставку воодушевило жителей Ингушетии", "Глава Ингушетии объявил об отставке", "Полицейский из Ставрополья сменил отставного главу МВД Ингушетии".

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