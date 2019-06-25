Политологи назвали вероятные мотивы отставки Евкурова

25 июня 2019, 00:55

Отставка Евкурова связана с протестами против передела границы с Чечней, считают Михаил Рощин и Евгений Минченко. Иного мнения придерживаются Алексей Малашенко и Дмитрий Орешкин, которые считают, что протесты стали лишь частью процесса отставки. При этом все политологи сошлись во мнении, что лучшим для республики будет назначить на пост главы ингуша.

Как писал "Кавказский узел", Юнус-Бек Евкуров 24 июня попросил Владимира Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Свое решение он объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия в Ингушетии. Жители республики встретили известие о возможной отставке Евкурова фейерверками и автомобильными гудками. По мнению пользователей соцсетей, Евкуров принял решение об отставке под давлением общества, но ингушская оппозиция должна добиваться освобождения арестованных активистов и прямых выборов главы региона.

Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года. 9 сентября 2018 года Народное собрание Ингушетии подавляющим большинством голосов в третий раз переизбрало его главой республики. С октября 2018 года противники Соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым, добивались отставки главы Ингушетии.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин признался корреспонденту «Кавказского узла», что его не удивило решение Евкурова.

«Строго говоря, я не очень удивлен заявлению. Конечно, в последнее время его положение становилось все более неустойчивым – иметь такой кризис, который только углублялся… Я скорее удивлен тому, что он так долго протянул! Кризис необходимо преодолевать, а не расправляться с оппонентами. Это ни к чему хорошему не приведет. Разумеется, настроения ингушей дошли и до Кремля. Думаю, что в Москву поступало много сигналов о состоянии республики», - сказал Рощин.

Основной причиной предстоящей отставки являются земельные протесты, продолжил эксперт.

«Он были подавлены, начались расправы над активистами. Это не повысило уважение Евкурова в обществе. Что стало последней каплей, сказать трудно. Я бы еще обратил внимание на то, что у Евкурова был крайне низкий рейтинг – он попал в топ-пять антирейтинга глав регионов», - сказал Рощин.

Массовые протесты из-за установления границы с Чечней критическим образом повлияли на рейтинг Евкурова - уже в конце декабря 2018 года глава Ингушетии стал одним из самых непопулярных российских губернаторов. В марте акции протеста с требованиями отставки Евкурова возобновились.

По мнению Рощина, следующим главой Ингушетии будет выходец из республики «ввиду национальной однородности».

«Аналогию с Дагестаном, куда назначили Васильева, проводить неверно: Дагестан – многонациональная республика, где приезжая администрация может считаться приемлемой. Назначение «варяга» (в Ингушетию - прим. "Кавказского узла") вызовет непонимание со стороны населения», - рассказал Рощин.

Отставка Евкурова была продиктована Кремлем, уверен директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

«Большая часть глав регионов уходит в отставку по собственному желанию формально. Такая же история и с Евкуровым. Вряд ли это произошло без согласия с администрацией президента. Стоит отметить, что, скорее всего, имеет место нарушение тайминга: случается, что АП просит написать главу региона заявление об увольнении, но требует сообщить об этом населению только после отмашки. В этот раз, вероятно, Евкуров поспешил», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Минченко.

Он считает, что причиной увольнения «несомненно» стали протесты.

«Кто возглавит республику? Варианты понятны – или кто-то из местных, или "варяг", или представитель одного из кланов. Не исключаю, что это будет кто-то из группы Гуцериевых, как самой влиятельной в регионе. Назначение не этнического ингуша вряд ли будет хорошим вариантом, учитывая то, что в протестах задета проблема национальной гордости», - высказал мнение Минченко.

Возможность скорой отставки Евкурова политологи прогнозировали еще весной 2019 года. Кремль готов сменить главу Ингушетии в недалеком будущем, когда отставка Евкурова не будет выглядеть уступкой требованиям митингующих, заявляли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Решение об отставке Евкурова принималось коллегиально, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

«Уходит и сам, и не сам. Но его заявление было честным. В последнее время Евкуров метался: то шел на переговоры, то сажал. Сейчас он почувствовал, что не в состоянии управлять республикой – особенно на фоне такого соседа, как Рамзан Кадыров. Это почувствовали и в Кремле», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Малашенко.

Он напомнил, что за время правления у Евкурова «много было хороших инициатив, политик было склонен к компромиссам, но следовать им получалось далеко не всегда». При этом, по мнению Малашенко, уход не связан с протестами.

«Я не считаю, что протесты - основная причина отставки. Это был процесс, и он начался с первого момента его прихода к власти. Евкуров никогда не был и не играл диктатора, но по-другому на Кавказе вряд ли возможно. Лично мне очень жаль, что так завершилась история его правления. Ну а то, что он якобы родственников поставил на руководящие должности, так что тут удивительного? Это Кавказ», - сказал Малашенко.

По его мнению, оптимальным управленцем в республике будет ингуш, однако «его замом - простой русский человек, присланный из Москвы».

«Это обычная советская схема», - добавил Малашенко.

Евкуров принял решение об отставке сам, уверен политолог Дмитрий Орешкин.

«Это было добровольное решение, но под давлением интриг и влиянием непреодолимой силы. Условия, в которых находился Евкуров, не располагали для работы, не теряя самоуважения. Сама стилистика его обращения – это раздраженно–желчно-печальный тон. На Евкурова постоянно оказывалось давление – и со стороны местного населения, и Кремля, и Кадырова. Все это было унизительно и неэффективно», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В последние месяцы Евкуров быстро терял популярность, отметил политолог, однако глава Ингушетии продолжал верить в собственные силы, что «рано или поздно он переломит ситуацию».

«Это отличительная черта политиков. Они так устроены. И чтобы уйти, нужно мужество. Это нелегко. Особенно учитывая, что Евкуров уходит в никуда», - сказал Орешкин.

Протесты политолог назвал не основной причиной отстранения, а «последней каплей».

«Дело не в протестах. Они не могли появиться ниоткуда, если бы влиятельные люди не чувствовали себя оскорбленными. На фоне Кадырова Ингушетия, как и сам Евкуров, смотрится мальчиком для битья – по сути, он ничего не мог сделать. Рамзану можно – а Евкурову нет. Более того, изначально протесты были не против Евкурова, а против отделения территорий. Но поскольку глава региона ничего не смог поделать, то в глазах местного населения Евкуров выглядел слабым и неэффективным», - сказал Орешкин.

Что касается будущего главы Ингушетии, то политолог заявил, что «путинская кадровая политика традиционно непредсказуема», «скорее всего, это будет ингуш, но из Москвы».