Новые протесты в Ингушетии приблизили отставку Евкурова

01 апреля 2019, 23:39

Второй за полгода виток массовых протестов в Ингушетии подорвал репутацию Юнус-Бека Евкурова в глазах федерального руководства. Кремль готов сменить главу Ингушетии в недалеком будущем, когда отставка Евкурова не будет выглядеть уступкой требованиям митингующих, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками. Протестующие покинули площадь 27 марта, поскольку власти пообещали согласовать через пять дней новую акцию. Позднее сотни человек на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ" на въезде в Назрань. В ночь на 28 марта автомобилисты провели в Назрани массовый стихийный автопробег, после чего в город были прикомандированы дополнительные отряды силовиков. 29 марта Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности. Новые митинги после 5 апреля активистам не согласовали.

За ночь и утро 27 марта силовики трижды пытались разогнать митингующих, рассказал правозащитник и участник протестов Магомед Муцольгов. Во время столкновений протестующие бросали в правоохранителей бутылки, палки, стулья и металлические ограждения, следует из опубликованных очевидцами видеозаписей.

Рейтинг Юнус-Бека Евкурова сильно упал на фоне второго за полгода витка протестов в Ингушетии, поэтому его досрочная отставка не исключена, считает политолог, профессор Высшей школы экономики Николай Петров.

«Отставка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова вполне возможна. Сегодня мы видим, что уходит министр внутренних дел. Понятно, что отношение к Евкурову заметно ухудшилось и нет перспектив изменения ситуации к лучшему», - сказал Петров корреспонденту «Кавказского узла».

В Ингушетии может повториться сценарий Кабардино-Балкарии, где глава республики был уволен после массовых беспорядков, считает политолог.

«Аналогии между Кабардино-Балкарией и Ингушетией провести можно, но принимая решение о замене губернатора, Кремль исходит в первую очередь из того, есть ли реальная фигура, которая могла бы заменить действующего главу региона. И в этом плане в Ингушетии ситуация немного сложнее, чем в Кабардино-Балкарии. Кроме этого в Ингушетии конфликт не является внутренним: здесь и Чечня, и Кадыров. Кремль хочет видеть сильных глав, но если сейчас Евкуров будет отправлен в отставку, это будет выглядеть так, будто Кремль принял такое решение под давлением. Поэтому даже затруднительно сказать, последний митинг во вред Евкурову или на пользу», - отметил Петров.

В сентябре 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, что привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. По данным активистов, не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 - задержаны. Вскоре после событий в Кенделене глава республики Кабардино-Балкарии Юрий Коков был отправлен в отставку. Политологи сочли увольнение Кокова следствием беспорядков.

Политолог уверен, что Евкуров сейчас пытается восстановить свой авторитет. «Я бы не сказал, что власть в Ингушетии чувствует неуверенность, когда сначала отказывается согласовать митинг, потом дает согласие. Евкуров пытается минимизировать потери для себя. Наоборот, власть боится перегнуть палку, усугубить конфликт, при этом не желая идти на поводу у активистов», - подчеркнул он.

Акции протеста наносят очевидный вред рейтингу Евкурова, считает руководитель компании "Минченко консалтинг", политолог Евгений Минченко.

«У Евкурова сейчас с рейтингом не очень хорошо, учитывая тот факт, что протестные акции продолжаются, не сходят на нет. Что касается отношения Кремля к главе Ингушетии, то мне кажется, что пока есть настрой его удерживать, но этот кредит доверия Кремля для Евкурова не бесконечен», - сказал Минченко корреспонденту «Кавказского узла».

Политолог уверен, что в Ингушетии не может быть повторения кабардино-балкарского сценария. «Аналогии с Кабардино-Балкарией с ситуацией в Ингушетии неуместны. В Кабардино-Балкарии и Ингушетии протесты были по разным причинам, поэтому сравнивать нельзя», - отметил Минченко.

После волнений в Ингушетии Кремль сделал для себя определенные выводы, отметил политолог Дмитрий Орешкин. «Кремль сделал вывод о том, что Евкуров плохо контролирует ситуацию в республике. Последние события однозначно снизили его рейтинг и последствием может быть отставка, но не сразу. Владимир Путин не даст повод думать, что люди организовали акцию протеста, потребовали отставки главы и добились своего. Но отставка возможна в обозримой перспективе», - сказал Орешкин корреспонденту «Кавказского узла».

Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года. 9 сентября 2018 года Народное собрание Ингушетии подавляющим большинством голосов в очередной раз переизбрало его главой республики. Отставки главы республики с осени требуют противники Соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым.

Евкурова отправят в отставку, когда протестная волна в Ингушетии сойдет на нет, считает политолог. «Кремль не позволит такого прецедента, чтобы требование народа, вышедшего на акцию, было удовлетворено. Федеральный центр никогда не создаст ситуацию, при которой станет ясно, что Кремлю навязали решение какое-то снизу. Евкуров получил негативную оценку своей работы, но в отставку его должны отправить и Москвы, а не по желанию народа Ингушетии», - отметил он.

Аналогии между ситуациями в Ингушетии и Кабардино-Балкарии Орешкин считает неуместными. «Беспорядки могут привести к отставке, но там не было требования уволить главу. А в Ингушетии это основное требование, поэтому Кремль сейчас не может уволить Евкурова. Нужно время», - заключил он.

Подписание 26 сентября 2018 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией привело к массовым акциям протеста в Ингушетии осенью 2018 года. В декабре Конституционный суд России признал Соглашение о границе Ингушетии и Чечни соответствующим Конституции.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет" публикует новости о том, как проходило изменение границы между Чечней и Ингушетией. Также "Кавказском узле" можно ознакомиться с полным текстом Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием границы). Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал материал "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

