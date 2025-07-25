×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:59, 25 июля 2025

Власти отчитались о восстановлении водоснабжения в Тырныаузе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водоснабжение микрорайона Герхожан, нарушенное после схода селя, восстановлено, сообщила городская администрация. 

Как писал "Кавказский узел", сель повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус", движение по трассе закрыто. В Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза была эвакуирована, несколько десятков человек 22 и 23 июля находилось в пункте временного размещения. Около 700 абонентов в одном из микрорайонов Тырныауза к утру 24 июля оставались без воды и газа. 

Режим ЧС в Эльбрусском районе сохраняется, в течение сегодняшнего дня сотрудники МЧС продолжали развозку технической воды жителям Тырныауза, а администрация муниципалитета - доставку бутилированной воды. “По состоянию на 15.00 газоснабжение частично восстановлено. Водоснабжение восстановлено по временной схеме”, - говорится в сообщении МЧС по Кабардино-Балкарии. 

Местная администрация, в свою очередь, объявила, что для полного восстановления газоснабжения микрорайона Герхожан “необходимо заменить более 600 метров трубы”. Чиновники пообещали жителям “ориентировочный запуск газа к концу дня”.

В Верхнем Герхожане подачу воды возобновили поздно вечером 24 июля, а в течение сегодняшнего дня велись работы по восстановлению водоснабжения Нижнего Герхожана. В течение дня работы пришлось прерывать из-за угрозы нового селевого наноса в русле реки. 

Около 21.00 мск работы были завершены. “Произвели запуск воды в микрорайон Нижний Герхожан и 3-й километр”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации. Чиновники отметили, что сотрудники полиции “долго не хотели пускать сварщиков и рабочих” через закрытый мост из-за опасений за жизнь работников.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Арест подростка из Северной Осетии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:34, 23 июля 2025
За неделю с 14 по 20 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Южный окружной военный суд. Фото: https://sudyrf.info/rostov-na-donu/yuzhnyy-okruzhnoy-voennyy-sud
17:50, 18 июля 2025
Обвиняемый в терроризме нальчанин назвал сфальсифицированной переписку в его телефоне
Арест за комментарий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
01:35, 14 июля 2025
За неделю с 7 по 13 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
03:48, 11 июля 2025
Житель Баксана получил срок за неявку в часть
Мужчина делает перевод. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
18:40, 8 июля 2025
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании боевиков
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
19:07, 14 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Кто расскажет слепому инвалиду о новых льготах и привилегиях?
Фото
18:32, 5 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
О последних событиях в Нальчике
Фото
11:35, 4 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Купальный сезон в разгаре, но мест для купания в Нальчике не найти
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Фото
10:26, 17 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Школа «Успех» в Нальчике уже все?
Фото
22:08, 16 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
23
В Тырныаузе задержали «Советскую ЖенЧину Ирину»
Фото
16:53, 15 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Ружье «выстрелило» в охотника
Фото
19:07, 14 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Кто расскажет слепому инвалиду о новых льготах и привилегиях?
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Крушение самолета AZAL. Фото: МЧС Республики Казахстан
25 июля 2025, 17:56
Азербайджанские журналисты опубликовали имена причастных к крушению самолета AZAL

Ульви Гасанли. Фото: https://abzas.org/az/2025/7/abzas-mediann-direktoru-ulvb68f50f1-c/
25 июля 2025, 11:55
Ухудшилось состояние здоровья голодающего в заключении Гасанли

Песок с мазутом в Воскресенском. Стоп-кадр видео Kub_mash от 23.07.25, https://t.me/kub_mash/9680/
24 июля 2025, 19:53
Оперштаб сообщил об очередном переносе сроков вывоза песка с мазутом из Воскресенского

Михаил Серенко. Фото: https://t.me/newsv1/79733
24 июля 2025, 14:54
Волгоградский политолог арестован на два месяца

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше