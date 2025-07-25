Власти отчитались о восстановлении водоснабжения в Тырныаузе

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Водоснабжение микрорайона Герхожан, нарушенное после схода селя, восстановлено, сообщила городская администрация.

Как писал "Кавказский узел", сель повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус", движение по трассе закрыто. В Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза была эвакуирована, несколько десятков человек 22 и 23 июля находилось в пункте временного размещения. Около 700 абонентов в одном из микрорайонов Тырныауза к утру 24 июля оставались без воды и газа.

Режим ЧС в Эльбрусском районе сохраняется, в течение сегодняшнего дня сотрудники МЧС продолжали развозку технической воды жителям Тырныауза, а администрация муниципалитета - доставку бутилированной воды. “По состоянию на 15.00 газоснабжение частично восстановлено. Водоснабжение восстановлено по временной схеме”, - говорится в сообщении МЧС по Кабардино-Балкарии.

Местная администрация, в свою очередь, объявила, что для полного восстановления газоснабжения микрорайона Герхожан “необходимо заменить более 600 метров трубы”. Чиновники пообещали жителям “ориентировочный запуск газа к концу дня”.

В Верхнем Герхожане подачу воды возобновили поздно вечером 24 июля, а в течение сегодняшнего дня велись работы по восстановлению водоснабжения Нижнего Герхожана. В течение дня работы пришлось прерывать из-за угрозы нового селевого наноса в русле реки.

Около 21.00 мск работы были завершены. “Произвели запуск воды в микрорайон Нижний Герхожан и 3-й километр”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации. Чиновники отметили, что сотрудники полиции “долго не хотели пускать сварщиков и рабочих” через закрытый мост из-за опасений за жизнь работников.

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