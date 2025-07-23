Жители Тырныауза остаются без газа и воды после схода селя

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Около 700 абонентов в одном из микрорайонов города Тырныаузе остаются без воды и газа из-за схода селя в КБР.

Как писал "Кавказский узел", сель повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус", движение по трассе закрыто. В Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза эвакуирована, В пункте временного размещения находится около 20 жителей Тырныауза.

В ночь на 23 июля река Баксан разрушила мост на одной из объездных дорог из Тырныауза, сообщили «Вести КБР». Схода селевых масс по Герхожан-суу уже не наблюдается, но режим ЧС в Эльбрусском районе сохраняется.

"Электроснабжение восстановлено в полном объеме. В микрорайоне "Верхний и Нижний Герхожан" Тырныауза без газоснабжения и водоснабжения остаются 700 абонентов", - говорится в сообщении управления МЧС по Кабардино-Балкарии, которое цитирует «Интерфакс». Администрация муниципалитета организовала подвоз воды, рапортовало ведомство.

Специалисты Высокогорного геофизического института проводили обследование оползня Бузулган в августе-сентябре 2020 года. За две недели, которые продолжалось обследование, оползень подвинулся вниз на 20 метров, и его нижняя граница находилась в двух километрах от Тырныауза. "Чтобы в будущем избежать катастрофических последствий от селевых потоков с возможным увеличенным объёмом выноса, необходимо расчистить селепропускной лоток от отложений предыдущих селей и провести его реконструкцию", - заявил тогда институт. Ранее, в 2018 году, геофизики предупредили власти Кабардино-Балкарии о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и организации системы оповещения людей об угрозе сходов селя.

Власти пообещали временную переправу

Движение автомобильного транспорта в городе остается затрудненным затруднено в связи с повреждением основного моста через реку Баксан, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Специалисты оценят техническое состояние моста, определят возможность восстановления либо необходимость установки временной переправы", - написал Коков в своем телеграм-канале.

Автомобильное сообщение организовано в объездном режиме через территорию завода «Гипсолит» в промышленной зоне. Дорожные службы ведут очистку проезжей части от селевых отложений в районе городской администрации, сообщил «Коммерсант-Кавказ».

Напомним, 14 августа 2017 года после схода селевого потока в Тырныаузе был разрушен пешеходный мост Герхожан-Су и введен режим ЧС. Были эвакуированы 978 человек. Они вернулись в дома утром 15 августа, но в тот же день власти вновь начали эвакуацию людей из зоны подтопления: были эвакуированы 420 человек, которые смогли попасть в свои дома лишь 16 августа.