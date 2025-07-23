×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:42, 23 июля 2025

Жители Тырныауза остаются без газа и воды после схода селя

Сход селя в Тырныаузе. 22 июля 2025 г. Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 700 абонентов в одном из микрорайонов города Тырныаузе остаются без воды и газа из-за схода селя в КБР. 

Как писал "Кавказский узел",  сель повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус", движение по трассе закрыто. В Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза эвакуирована, В пункте временного размещения находится около 20 жителей Тырныауза

В ночь на 23 июля река Баксан разрушила мост на одной из объездных дорог из Тырныауза, сообщили «Вести КБР». Схода селевых масс по Герхожан-суу уже не наблюдается, но режим ЧС в Эльбрусском районе сохраняется. 

"Электроснабжение восстановлено в полном объеме. В микрорайоне "Верхний и Нижний Герхожан" Тырныауза без газоснабжения и водоснабжения остаются 700 абонентов", - говорится в сообщении управления МЧС по Кабардино-Балкарии, которое цитирует «Интерфакс». Администрация муниципалитета организовала подвоз воды, рапортовало ведомство.

Специалисты Высокогорного геофизического института проводили обследование оползня Бузулган в августе-сентябре 2020 года. За две недели, которые продолжалось обследование, оползень подвинулся вниз на 20 метров, и его нижняя граница находилась в двух километрах от Тырныауза. "Чтобы в будущем избежать катастрофических последствий от селевых потоков с возможным увеличенным объёмом выноса, необходимо расчистить селепропускной лоток от отложений предыдущих селей и провести его реконструкцию", - заявил тогда институт. Ранее, в 2018 году, геофизики предупредили власти Кабардино-Балкарии о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и организации системы оповещения людей об угрозе сходов селя. 

Власти пообещали временную переправу

Движение автомобильного транспорта в городе остается затрудненным затруднено в связи с повреждением основного моста через реку Баксан, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. 

«Специалисты оценят техническое состояние моста, определят возможность восстановления либо необходимость установки временной переправы", - написал Коков в своем телеграм-канале.

Автомобильное сообщение организовано в объездном режиме через территорию завода «Гипсолит» в промышленной зоне. Дорожные службы ведут очистку проезжей части от селевых отложений в районе городской администрации, сообщил «Коммерсант-Кавказ».

Напомним, 14 августа 2017 года после схода селевого потока в Тырныаузе был разрушен пешеходный мост Герхожан-Су и введен режим ЧС. Были эвакуированы 978 человек. Они вернулись в дома утром 15 августа, но в тот же день власти вновь начали эвакуацию людей из зоны подтопления: были эвакуированы 420 человек, которые смогли попасть в свои дома лишь 16 августа.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военный. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
10:48, 23 июля 2025
Военнослужащий из Тырныауза осужден за оставление части
Арест подростка из Северной Осетии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:34, 23 июля 2025
За неделю с 14 по 20 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Раздача питьевой воды жителям Тырныауза. 22 июля 2025 г. Фото: https://t.me/tyrnyauzadmin/1341
12:53, 22 июля 2025
Около 20 человек остались в ПВР из-за схода селя в Тырныаузе
Сход селя в Тырныаузе. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Казбека Кокова от 22.07.25, https://t.me/Kokov_Kazbek/7516
08:53, 22 июля 2025
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Эльбрусском районе
Мемориальная доска Аскеру Улимбашеву. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Баксанского района от 18.07.25, https://t.me/baksraion/9255.
16:53, 20 июля 2025
Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
19:07, 14 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Кто расскажет слепому инвалиду о новых льготах и привилегиях?
Фото
18:32, 5 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
О последних событиях в Нальчике
Фото
11:35, 4 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Купальный сезон в разгаре, но мест для купания в Нальчике не найти
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Блогеры
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Фото
10:26, 17 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Школа «Успех» в Нальчике уже все?
Фото
22:08, 16 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
23
В Тырныаузе задержали «Советскую ЖенЧину Ирину»
Фото
16:53, 15 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Ружье «выстрелило» в охотника
Фото
19:07, 14 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Кто расскажет слепому инвалиду о новых льготах и привилегиях?
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
23 июля 2025, 07:51
Три человека ранены в Новочеркасске при атаке беспилотников

Женщина за решеткой. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная с помощью программы Copilot
22 июля 2025, 19:56
Арестованная жительница Сочи пыталась покончить с собой в спецприемнике

Ниджад Ибрагим. Фото: https://www.meydan.tv/
22 июля 2025, 16:54
Активист Ниджад Ибрагим приговорен к реальному сроку лишения свободы

Апти Алаудинов. Кадр видео из его Telegram-канала.
21 июля 2025, 19:57
Алаудинов потребовал ужесточить статью об экстремизме

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше