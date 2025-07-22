Около 20 человек остались в ПВР из-за схода селя в Тырныаузе

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В пункте временного размещения находятся около 20 жителей Тырныауза, проезд к городу в связи с продолжающимся сходом селя закрыт и по объездной дороге. Власти отчитались о раздаче воды.

Как писал "Кавказский узел", сель повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус", движение по трассе закрыто. В Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза эвакуирована, в ряде районов города нет воды, электричества и газа.

Часть жителей города Тырныауза в Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока находятся в пункте временного размещения, развернутого на базе одной из местных школ, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

"На данный момент в ПВР находятся около 20 человек. Пострадавших нет. Люди обеспечиваются всем необходимым. Дома людей, временно размещенных в пункте, не получили повреждений", - приводятся в сообщении слова представителя пресс-службы.

Объездная дорога также закрыта в обоих направлениях, сообщила администрация Тырныауза, опубликовав видео, на котором идет мощный селевой поток.

Центральная районная больница города сообщила, что оборван провод телефонной связи и предложила горожанам пользоваться мобильными номерами для вызова врача.

Власти отчитались о раздаче воды горожанам. В сообщении говорится, что еще одна фура в ближайшие часы подъедет к мечети.

Напомним, 14 августа 2017 года после схода селевого потока в Тырныаузе был разрушен пешеходный мост Герхожан-Су и введен режим ЧС. Были эвакуированы 978 человек. Они вернулись в дома утром 15 августа, но в тот же день власти вновь начали эвакуацию людей из зоны подтопления. На этот раз были эвакуированы 420 человек, которые смогли попасть в свои дома лишь 16 августа.

Напомним, геофизики в 2018 году предупредили власти Кабардино-Балкарии о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и организации системы оповещения людей об угрозе сходов селя. "Потенциал селевых потоков в бассейне реки Герхожан-Су огромен, и в будущем не предполагается снижения селевой активности", - заявил, в частности, и.о. заведующего отделом экологических исследований Высокогорного геофизического института Михаил Докукин.

В июне 2021 года МЧС сообщило, что круглосуточный пост создан на реке Герхожан-Су для наблюдения за возможным сходом селевых потоков. Специалисты Высокогорного геофизического института проводили обследование оползня Бузулган в августе-сентябре 2020 года. За две недели, которые продолжалось обследование, оползень подвинулся вниз на 20 метров, и его нижняя граница находилась в двух километрах от Тырныауза. "Чтобы в будущем избежать катастрофических последствий от селевых потоков с возможным увеличенным объёмом выноса, необходимо расчистить селепропускной лоток от отложений предыдущих селей и провести его реконструкцию", - заявил тогда институт.

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