Выставка в Берлине привлекла внимание к поддержке арестованных азербайджанских журналистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Организаторы мероприятия стремились привлечь внимание европейской общественности к преследованию журналистов и напомнить, что о них не забыли.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Эльнара Гасымова, приговоренная к восьми годам лишения свободы по делу Abzas Media, заняла второе место в номинации "Местный репортер" международной журналистской премии имени Курта Шорка 2026 года. Жюри отметило ее публикации об условиях содержания в азербайджанских тюрьмах, назвав их важным свидетельством нарушений прав заключенных.

10 ноября в Берлине в Центре инноваций и медиа “Publix” состоялась выставка, посвященная арестованных в Азербайджане журналистам, в ходе которой также состоялась акция по написанию писем в их поддержку.

Мероприятие прошло в рамках Berlin Freedom Week , посвященной годовщине падения Берлинской стены и была организована азербайджанским изданием в изгнании Mikroskop Media и неформальной инициативой по поддержке журналистов в изгнании Exile Team.

“Целью мероприятия было привлечение внимания европейской общественности к положению журналистов, находящихся в заключении в Азербайджане, и демонстрация солидарности с ними”, - сказала корреспонденту “Кавказского узла” соосновательница Mikroskop Media, журналист-расследователь Фатима Керимова.

По ее словам, на выставке были представлены портреты и информационные материалы о более чем 30 журналистах, находящихся в заключении по делам против Meydan TV, Toplum TV и Abzas Media. Посетители выставки могут ознакомиться с информацией о профессиональной деятельности содержащихся в заключении журналистов указанных и других изданий, обстоятельствах их ареста и предъявленных им обвинениях, сказала Керимова.

Как пояснила Керимова, фотокопии открыток и писем будут переданы журналистам в заключении через их близких и через адвокатов. “Оригиналы писем будут храниться и переданы адресатам после их освобождения”, - сказала Керимова.

По замыслу организаторов, выставка и акция является демонстрацией моральной поддержкой журналистам, несправедливо оказавшимся в заключении. «Таким образом мы хотим оказать журналистам моральную поддержку и дать им почувствовать, что во время пребывания в заключении о них не забывают», — отметила Керимова

На ее взгляд, уровень осведомленности в Европе о преследовании азербайджанских неодинаков. “Люди с трудом представляют, что как может быть, что сразу 7-10 сотрудников одного издания оказываются в тюрьме”, - заметила Керимова.

Она с сожалением констатировала, что в Европе на политическом уровне к проблемам с правами человека в Азербайджане уделяется “недостаточно внимания”. Журналист-расследователь связывает это с “политическими и экономическими интересами”.

«Некоторые люди просто не знают об арестах журналистов из-за недостатка информации. Такие мероприятия, как наша выставка и акция, дают им возможность узнать о происходящем. Важно постоянно говорить о положении журналистов в Азербайджане, рассказывать их истории и информировать общественность, привлекать к внимание европейских медиа», — подчеркнула Керимова.

На ее взгляд, выставка и акция по написанию писем позволят не только поддержать находящихся в заключении журналистов, но и сохранить вопрос их освобождения в повестке международного сообщества.

Как отметила Керимова, выставка привлекла внимание иностранных журналистов, политиков и представителей общественности, среди ее посетителей был депутат Бундестага Германии Франк Швабе, представляющий Социал-демократическую партию Германии и возглавляющий группу социалистов, демократов и зелёных в Парламентской ассамблее Совета Европы.

По мнению Швабе, экономическое сотрудничество Европы с Азербайджаном не должно препятствовать открытой критике ситуации с правами человека в стране. «Экономическое сотрудничество не означает, что мы не должны открыто говорить о ситуации с правами человека. Нет никаких причин молчать», — заявил депутат в интервью Meydan TV.

По словам Швабе, число политических заключенных в Азербайджане продолжает расти, а ситуация с правами человека за последние десять лет ухудшилась. Он призвал международное сообщество оказывать давление на Баку и добиваться освобождения политзаключенных в ходе двусторонних переговоров.

По его словам, Азербайджан должен выполнять обязательства перед Советом Европы и исполнять решения Европейского суда по правам человека. «Мы не требуем ничего необычного. Мы просто хотим, чтобы эти решения исполнялись», — заявил он.