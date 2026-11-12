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07:12, 12 ноября 2026

Атака дронов зафиксирована в двух районах Ростовской области 

БПЛА и ПВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информация о пострадавших и разрушениях на земле в результате налета дронов не поступала, отчитались власти.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали Боковский, Верхнедонский, Миллеровский, Шолоховский и Чертковский районы.

Беспилотники сбиты в ночью на 12 ноября в нескольких районах области Ростовской области.

"В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском и Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Напомним, 8 ноября при падении обломков дрона в Миллеровском районе был поврежден трансформатор на электроподстанции "Сулин", в результате без электричества остались три сельских поселения – Сулинское, Волошинское и Титовское. В тот же день в Неклиновском районе обломки беспилотника повредили дорожное полотно моста через реку Миус на трассе Р-280. Слюсарь 9 ноября сообщил о восстановлении подачи электричества в Волошинском и Титовском поселениях, при этом работы в Сулинском поселении продолжались, а движение по трассе оставалось закрытым.

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Автор: Кавказский узел

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