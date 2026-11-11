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08:55, 11 ноября 2026

Власти привлекли депутатов для борьбы против протестных настроений среди краснодарцев

Чиновники и жители. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство гордумы Краснодара предложило депутатам регулярно обходить жителей своих избирательных округов, выявлять среди них протестные настроения и устранять их причины. При этом краснодарцы регулярно критикуют власти, в том числе из-за планов по строительству храма на Рождественской набережной и принятия генплана города, предусматривающего снос домов и сокращение зеленых зон.

Как информировал "Кавказский узел", 3 ноября суд отказался удовлетворить иск жителей Юбилейного микрорайона Краснодара, оспаривавших передачу участка Рождественской набережной под строительство храма. Активисты назвали решение несправедливым и заявили о намерении его обжаловать. Противники застройки ранее проводили пикеты, собирали подписи и требовали сохранить зеленую зону, а депутаты гордумы и мэрия Краснодара утвердили решения, необходимые для строительства храма.

Депутатам городской думы Краснодара предложено организовать обходы жителей своих избирательных округов для выявления протестных настроений. Соответствующее письмо от 10 ноября, подписанное исполняющим обязанности председателя гордумы Сергеем Васиным, опубликовал в своем Telegram-канале "Красный темник" депутат Александр Сафронов.

"Прошу вас организовать <…> проведение на системной основе адресных обходов граждан на своих избирательных округах в целях непрерывного мониторинга их социального самочувствия, выявления на ранней стадии протестных настроений для устранения их причин, пресечения распространения недостоверной информации", – указано в документе.

В письме указано, что проведение адресных обходов необходимо организовать совместно с помощниками депутатов, активистами, органами территориального общественного самоуправления и территориальными центрами по работе с общественными объединениями и населением. В случае выявления соответствующих фактов депутатам предложено проводить профилактические мероприятия. Информацию о проделанной работе необходимо направить до 15 декабря в комитет гордумы по связям с общественными организациями, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений.

В письме гордумы выявление протестных настроений связано с необходимостью устранения причин недовольства жителей и предотвращения распространения недостоверной информации, способной дестабилизировать общественно-политическую обстановку.

Комментируя это письмо, Сафронов заявил, что ему как депутату о протестных настроениях среди жителей известно и без обходов. Он указал, что горожане открыто выступают против застройки Рождественской набережной.

"Для уменьшения "протестных настроений" нужно отказаться от планов застройки набережной и сохранить её как доступное для всех пространство", – написал депутат.

По мнению Сафронова, власти уделяют больше внимания выявлению недовольства, чем устранению его причин. В качестве других решений, способствующих росту протестных настроений, депутат назвал принятие генерального плана Краснодара и расширение свалки.

"Пока же создаётся впечатление, что протестные настроения власти готовы тщательно выявлять и учитывать в отчётах. А вот с профилактикой в виде учёта мнения жителей как-то не складывается", – отметил Сафронов.

Напомним, жители Краснодара ранее неоднократно указывали властям на ряд нерешенных проблем. Так, с 2024 года продолжается конфликт вокруг строительства храма на Рождественской набережной. В сентябре жители микрорайона собрали более трех тысяч подписей против застройки зеленой зоны. Во время сбора подписей активист Виталий Черкасов и депутат Александр Сафронов были задержаны и впоследствии оштрафованы.

22 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности в десяти муниципалитетах из-за исчерпания вместимости мусорных полигонов и невозможности перенаправить отходы на другие объекты. Комментируя это решение в соцсети, жители Кубани пожаловались на скопления мусора и антисанитарию. 30 октября экологи заявили, что власти не подготовили необходимую инфраструктуру для переработки отходов и своевременно не решили проблему переполнения полигонов. По их оценке, кризиса можно было избежать, если бы в регионе заранее организовали раздельный сбор мусора, построили перерабатывающие комплексы и новые полигоны.

Жители Краснодара ранее выступали против решений властей по вопросам градостроительства. Так, 3 ноября 2024 года в городе прошел митинг против нового генерального плана. Его участники заявили, что документ нарушает права десятков тысяч горожан, в том числе предусматривает снос частных домов, сокращение зеленых зон и размещение промышленных объектов на территориях, где жители рассчитывали на строительство школ и детских садов. Участники акции потребовали отправить генплан на доработку и учесть замечания горожан.

В сентябре 2022 года жители Краснодара выступили против сноса частных домов ради строительства трамвайной линии в Восточно-Кругликовский микрорайон. Собственники 50 участков разместили на заборах плакаты "Стоп снос" и потребовали изменить маршрут, опасаясь лишиться жилья и получить недостаточную компенсацию.

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Автор: "Кавказский узел"

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