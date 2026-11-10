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21:15, 10 ноября 2026

Краснодарец осужден по делу о фейках про армию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре приговорил к принудительным работам местного жителя Георгия Папазова, признав его публикации для маленькой группы подписчиков заведомо ложной информацией о вооруженных силах РФ. 

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Правозащитники указывали, что эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники.

Дело Георгия Папазова рассматривал Первомайский районный суд Краснодара. Мужчине вменялось распространение военных фейков “по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти” – эта статья (пункт “д” части 2 статьи 207.3 УК РФ) предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ. 

Как установил суд, в связи с российской операцией на Украине обвиняемый испытывал “неприязненное отношение к действующим органам государственной власти РФ”. По этой причине он опубликовал “утверждение о массовых убийствах гражданского населения Украины” российскими военными в группе мессенджера, сообщила Объединенная пресс-служба судов Кубани в своем Telegram-канале. 

В группе, о которой идет речь, состояли, помимо самого Папазова, всего 16 человек, однако его публикация попала в поле зрения сотрудников ФСБ. “В судебном заседании подсудимый вину признал частично”, – говорится в сообщении суда. В какой именно части мужчина согласился с обвинениями, не уточняется. 

Георгий Папазов приговорен к двум годам и шести месяцам принудительных работ. Согласно приговору, 15% его заработной платы будут изыматься в доход государства. Кроме того, мужчина на три года лишен права публиковать какие-либо сведения в интернете. 

“Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в месте, специально определенном органом уголовно-исполнительной системы”, – отмечается в пресс-релизе. 

Следком, в свою очередь, уточнил, что осужденному краснодарцу 33 года. Посты в группе, по данным ведомства, публиковались с марта 2022 года по март 2023 года. 

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2025 года суд в Черкесске заочно приговорил юриста и активиста Рамазана Мхце к восьми годам колонии, признав его виновным в распространении ложной информации о российских военных по мотивам политической ненависти. 

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Автор: "Кавказский узел"

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