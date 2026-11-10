Краснодарцы призвали власти решить проблему с вандализмом

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Группа подростков повредила арт-объект в форме сердца, окрашенный в цвета российского флага, в сквере хутора Ленина в Краснодаре. Местные жители, комментируя инцидент в соцсети, потребовали найти и наказать виновных, обязать подростков восстановить поврежденный объект, привлечь их родителей к материальной ответственности и установить камеры видеонаблюдения.

По словам депутата городской думы Краснодара Андрея Анашкина, в ночь на 8 ноября группа подростков повредила арт-объект в форме сердца, окрашенный в цвета российского флага, в сквере имени 75-летия Великой Победы в хуторе Ленина. Депутат назвал произошедшее проявлением неуважения к памяти героев и труду людей, создававших и поддерживавших композицию. Он пообещал добиваться наказания виновных, а также привлечения родителей и школ к профилактике подобных происшествий.

"Это не просто акт вандализма. Это плевок в лицо всем нам, в лицо памяти наших героев, отстоявших мир для нас", – заявил Анашкин, слова которого 9 ноября привело издание "Блокнот Краснодар".

Сообщение о повреждении арт-объекта также опубликовал 9 ноября Instagram*-паблик krasnodar_kray, пользователи которого потребовали найти и наказать виновных, а также предложили меры по предупреждению вандализма. На 10.30 мск 10 ноября этот пост в Instagram*-паблике krasnodar_kray, на который подписаны около 413 тысяч пользователей, набрал 350 отметок "Нравится" и 95 комментариев.

Участники обсуждения потребовали установить личности подростков. "Найти и наказать. Этот поступок не должен остаться безнаказанным", – написала asel_1889.

"Конечно, найти и наказать – это понятно, а какая цель была у подростка?" – задался вопросом tarasenko3062.

"Вандалы! Их уже нашли?" – спросила tatiana_mexa_fur.

Другие пользователи предложили усилить контроль за общественными пространствами, в том числе установить камеры видеонаблюдения. Некоторые из них усомнились в эффективности работы полиции. "Ставить камеры и слать большие штрафы", – предложил alivenet.

"Полиция в Краснодаре, как я поняла, только для вида?" – спросила tsilya_izrailevna.

Еще одна группа комментаторов потребовала привлечь родителей подростков к материальной ответственности, а самих несовершеннолетних обязать восстановить поврежденное имущество. "Отвечать должны и подростки, и родители. Подростков принудительно отправить на общественные работы. Пусть своим трудом возмещают ущерб", – написала iasinskaiamarina.

"Штраф родителям, трудотерапия подросткам, пока весь парк не вычистят", – предложила svetlanakorn64.

После появления информации о повреждении арт-объекта в интернете была начата доследственная проверка. Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних поручено установить личности причастных подростков и дать их действиям правовую оценку, сказано в сообщении, опубликованном 9 ноября в официальном канале полиции Краснодара в Max.

"Кавказский узел" также писал, что в Краснодарском крае периодически происходят случаи вандализма, в том числе повреждения общественных объектов и осквернения памятников. Так, в конце августа текущего года в Сочи девушка осквернила мемориал танкистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По данным следствия, она справила нужду возле монумента на улице 50 лет СССР. В состав мемориальной композиции входит редкая деталь танка Т-34, участвовавшего в Сталинградской битве, которую нашли поисковики и доставили в Сочи. После появления информации о происшествии в социальных сетях полиция начала искать девушку, а Следком возбудил уголовное дело об осквернении мемориальных сооружений.

23 июня неизвестные разбили часть фонарей в парке Ореховая роща в Анапе. Повреждения утром обнаружили сотрудники администрации парка. В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства заявили о намерении изучить записи камер видеонаблюдения и передать материалы правоохранительным органам для установления виновных. Местные жители, обсуждая происшествие, потребовали найти и наказать нарушителей. Они также поставили вопрос об эффективности видеонаблюдения и предложили организовать ночную охрану парка, чтобы предотвратить новые случаи вандализма.

В ночь на 1 мая на кладбище в хуторе Копанском Краснодара были повреждены 14 захоронений участников военной операции на Украине. На надгробных плитах разбили 13 стеклянных рамок с фотографиями, еще с одной могильной плиты сняли фотографию, также был поврежден деревянный крест. По факту осквернения воинских захоронений возбудили уголовное дело. 8 мая стало известно о задержании 30-летнего гражданина Украины, который, по версии следствия, совершил эти действия в состоянии алкогольного опьянения, после чего уехал из Краснодара. Следователи сообщили, что обвиняемый признал вину.