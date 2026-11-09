Житель Адыгеи осужден за участие в экстремистской организации

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Суд приговорил к двум годам и трем месяцам колонии строгого режима жителя Адыгеи, который участвовал в запрещенной в России организации, уже отбывая срок в исправительном учреждении.

По версии суда и следствия, в период с октября 2020 года по сентябрь 2025 года житель Адыгеи принимал активное участие в деятельности одной из организаций, признанной законодательством России экстремистской. Он выражал свою приверженность к указанному движению среди своего окружения в одном из исправительных учреждений региона.

В отношении мужчины следственным управлением по Адыгее было возбуждено уголовное дело, сообщает сегодня пресс-служба МВД по региону в Telegram-канале.

Суд признал его виновным в участии в деятельности экстремистской организации и приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 10 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.

"Кавказский узел" также писал, что следователи в Адыгее возбудили уголовное дело против 40-летней жительницы Майкопского района по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Силовики усмотрели в ее комментариях в соцсети призывы к насилию в отношении сотрудников полиции.