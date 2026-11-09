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15:07, 9 ноября 2026

Новые графики отключений света в Чечне вызвали жалобы жителей на круглогодичные перебои

Электросеть. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отключения электроэнергии продолжительностью до восьми часов запланированы в нескольких районах Чечни и Грозном, сообщило "Чеченэнерго". Жители республики, комментируя график отключений в соцсети, пожаловались на постоянные перебои со светом, в том числе в населённых пунктах, не указанных энергетиками. Они потребовали решить проблему с отсутствием света, которая, по их словам, сохраняется на протяжении всего года.

Как информировал "Кавказский узел", плановые многочасовые отключения электроэнергии в Чечне продолжались на протяжении всего лета текущего года, а жители жаловались, что свет отключали и вне опубликованных энергетиками графиков. Анализ сообщений "Чеченэнерго" показал, что ограничения продолжительностью от четырех часов затронули все 15 районов республики и три города республиканского значения, в том числе более 100 населенных пунктов. В отдельных населенных пунктах отключения повторялись многократно, а жители Грозного и Гудермесского района сообщили о ежедневных перебоях, которые сопровождались проблемами с водоснабжением и интернетом.

Плановые ограничения электроснабжения продолжительностью до восьми часов были запланированы на 7 и 9 ноября в нескольких районах Чечни и Грозном. В частности, на 9 ноября семичасовые ограничения запланированы в селе Старые Атаги Урус-Мартановского района и части Грозного, а восьмичасовые – в городе Ойсхара и селе Нижний Нойбера Курчалоевского района, следует из опубликованных графиков АО "Чеченэнерго".

График отключений света также опубликовал Instagram*-паблик chp.checchnya, на который подписаны около 705,6 тысячи пользователей. На 15.00 мск 9 ноября этот пост набрал 71 отметку "Нравится" и 26 комментариев.

График отключений вызвал недовольство жителей Чечни. Некоторые из них указали на постоянные перебои с электроснабжением, в том числе в Ножай-Юртовском районе. "Ножай-Юртовский район здесь не указан, хотя света нормально у нас нет", – написала r.raiiana19.

"Нажай-Юртовский район привык", – отметила nesirkhaeva_001.

"Эх, печально", – посетовала alieva___105.

При этом одна из жительниц республики сообщила, что запланированного отключения не произошло. "Сегодня 7 ноября свет не отключили", – указала amina572830.

"Ещё не вечер", – ответила ей l_na_9_.

На реакцию жителей Чечни в Instagram*-паблике chp.checchnya на график отключений света обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником angelo, который привел собственный перевод комментариев пользователей с чеченского языка на русский. Согласно его переводу, участники обсуждения возмутились частыми отключениями света и потребовали от энергетиков наконец решить проблему. Один из пользователей пожаловался, что электричество отключают с наступлением холодов, другой выразил недовольство тем, что жителям не дают передышки от перебоев. Еще один участник иронично поинтересовался, что такое электричество, а другой отметил, что рад находиться за пределами Чечни. Сам читатель указал, что плановые отключения продолжаются в республике круглый год, несмотря на то, что весной и летом электричество также отключали практически ежедневно.

"Кавказский узел" также писал, что в Чечне длительное время актуальна проблема перебоев с электроснабжением, из-за которых жители испытывают бытовые трудности. Так, 18 марта текущего года стало известно, что за месяц Рамадан ограничения подачи электричества в республике были предусмотрены в общей сложности на 19 дней. В Грозном суммарная продолжительность плановых отключений превысила 100 часов. Одна из жительниц республики рассказала, что в селе Гудермесского района, где проживают ее пожилые родители, свет отключали ежедневно, иногда на целые сутки. Из-за этого люди не могли пользоваться холодильниками и другой бытовой техникой.

26 июля 2025 года жители Грозного и нескольких чеченских сел пожаловались на многочасовые отключения электроэнергии и перебои с водоснабжением в условиях жары. В селе Шуани Гудермесского района, по словам местных жителей, напряжения не хватало даже для работы холодильников. Грозненцы сообщили, что из-за отсутствия электричества портились продукты, а владельцы небольших магазинов несли убытки, поскольку холодильное оборудование не работало без электроснабжения.

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Автор: "Кавказский узел"

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