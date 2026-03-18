08:12, 18 марта 2026

Отключения света в Рамадан создали проблемы жителям Чечни

Грозный. Февраль 2026 года. Фото: Руслан Дубаев /ИА "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/181202/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В месяц поста Рамадан многочасовые отключения электричества затронули большинство районов Чечни. Перебои с подачей света создали бытовые проблемы, пожаловались жители республики.

Как писал "Кавказский узел", в этом году в Чечне Рамадан начался 18 февраля, а 19-21 марта объявлены нерабочими днями в республике в связи с праздником Ураза-байрам.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Месяц поста заканчивается праздником Ураза-байрам (Ид-аль Фитр).

Мнение о том, что плановые отключения подачи электричества и газа жителям Чечни могут помешать приготовлению еды для разговения, высказал читатель "Кавказского узла" с ником kenton.haley.

"То, что сейчас месяц поста Рамадан, что вечером необходимо готовить еду для разговения, что многие уже запаслись продуктами к предстоящему Ураза-Байраму, которые хранят в холодильниках, ни энергетиков, ни газовиков, по всей видимости не волнует", - написал он 11 марта в своем комментарии.

В Грозном отключения света в Рамадан суммарно превысили 100 часов

Согласно информации в телеграм-канале "Чеченэнерго", 17 марта с 10 до 11 мск подача электроэнергии была остановлена в части Грозного, а с 09 до 16 мск - в селе Гехи Урус-Мартановского района и части населенных пунктов Гудермесского района, включая село Кошкельды. В том же районе с 10.00 до 13.00 была прекращена подача электроэнергии в село Ишхой-Юрт.

В компании объяснили отключения необходимостью в ремонтно-профилактических работах на подстанциях и линиях электропередачи.

Устранение неполадок электросети. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/news/society/175733/
15:48 26.11.2025
Отчет властей Чечни о готовности к зиме вошел в противоречие с масштабными отключениями света и воды
Слова премьер-министра Чечни Магомеда Даудова о готовности к отопительном сезону прозвучали на фоне продолжающихся массовых отключений электроэнергии и воды.

Однако отключения электроэнергии в Чечне носят не разовый характер. По данным официальных графиков энергетиков, на протяжении всего месяца Рамадан ограничения электроснабжения происходили регулярно и затронули большинство районов республики.

За этот период электроэнергию отключали в общей сложности в течение 19 дней. Суммарная продолжительность отключений, рассчитанная по максимальному времени ограничений в каждый из дней, составила около 139 часов, что эквивалентно почти шести суткам без электричества.

Наиболее длительное отключение было зафиксировано 5 марта — в отдельных населенных пунктах подача электроэнергии была ограничена на срок до 11 часов. В ряде других дней продолжительность отключений составляла 7-9 часов.

География ограничений охватила не менее 11 муниципалитетов, включая Грозный, Урус-Мартановский, Гудермесский, Серноводский, Ачхой-Мартановский, Грозненский, Веденский, Курчалоевский и Ножай-Юртовский районы.

Наиболее часто отключения фиксировались в Грозном, Урус-Мартановском и Гудермесском районах — здесь они происходили до 11 дней в течение месяца. По суммарной длительности ограничений лидирует Грозный — более 100 часов отключений. (Статистика отключений собрана корреспондентом «Кавказского узла» на основе официальных публикаций в телеграм-канале энергетической компании.)

Газоснабжение в Чечне в период Рамадана ограничивалось значительно реже: дважды, оба раза в Грозном (в Ахматовском и Висаитовском районах). Общая продолжительность ограничений составила около 21 часа, сообщается в официальном телеграм-канале «Газпром газораспределение Грозный».

Жители Чечни выразили возмущение отключениями энергоснабжения

Подобная ситуация стала прецедентом, поделилась возмущением жительница Грозного Асет.

Ни холодильник, ни телевизор - ничего не работает

"У нас отключали [электричество] за этот месяц уже трижды. Отключают по несколько часов, выжить можно. Но у моих родителей в селе в Гудермесском районе света нет сутками, каждый день у них отключают электричество. Пожилые люди, ни бытовая техника, ни холодильник, ни телевизор - ничего не работает. Я на своей памяти такой частоты отключения, еще и в Рамадан-месяц, не помню", - сказала Асет корреспонденту "Кавказского узла".

Грозненец Тамерлан живет в центре города, на проспекте Путина. "Пару раз у нас тоже отключали за этот месяц. Не скажу, что это доставляет удовольствие, но и сказать, что это как-то сильно отразилось на нашем быте, тоже не могу. Лифта в моем доме нет, в холодильнике ничего не пропало, включили через пару часов", - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Конечно, это создает неудобства


21:21 09.08.2023
Призывы "Чеченэнерго" экономить электричество возмутили пользователей соцсетей
"Чеченэнерго" должна обеспечить необходимые мощности вместо того, чтобы выключать свет в жару и призывать жителей экономить, заявили пользователи в ответ на призывы компании экономно расходовать электроэнергию.

В свою очередь жительница Висаитовского района Грозного Мадина посетовала на неудобства из-за отключений. "Было сообщение на днях, что ремонтируют электросети и будут отключать в разных районах. У нас на полдня отключали. Обошлось без потерь. В центре позавчера не было электричества днем. Но, конечно, это создает неудобства", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в соседнем с Чечней Дагестане нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

В августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

Глава Дагестана Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

