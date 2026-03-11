Три дня объявлены выходными по случаю Ураза-Байрама в Чечне
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
19, 20 и 21 марта объявлены в Чечне нерабочими в связи с окончанием Рамадана.
Как писал "Кавказский узел", в этом году в Чечне, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем месяца Рамадан и поста объявлено 18 февраля.
В Чечне 19, 20 и 21 марта объявлены нерабочими праздничными днями, указ об этом подписал исполняющий обязанности главы республики Магомед Даудов, сообщает 10 марта ЧГТРК "Грозный".
В тексте документа говорится, что "в связи с празднованием на территории Чеченской республики праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) и на основании обращения Духовного управления мусульман Чеченской республики <...> объявить 19, 20 и 21 марта 2026 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики".
Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. Духовное управление мусульман России 16 марта сообщило, что Ураза-байрам в 2025 году состоится 30 марта.
Муфтият Чечни 2 марта обновил размер нисаба закята - минимального имущества или достатка, с которого мусульманин обязан выплачивать в Рамадан милостыню (закят). Пользователи соцсети поспорили о том, какие доходы входят в размер нисаба.
Цены перед месяцем Рамадан растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля, а цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли.
