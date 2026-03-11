×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:41, 11 марта 2026

Три дня объявлены выходными по случаю Ураза-Байрама в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

19, 20 и 21 марта объявлены в Чечне нерабочими в связи с окончанием Рамадана.

Как писал "Кавказский узел", в этом году в Чечне, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем месяца Рамадан и поста объявлено 18 февраля.

В Чечне 19, 20 и 21 марта объявлены нерабочими праздничными днями, указ об этом подписал исполняющий обязанности главы республики Магомед Даудов, сообщает 10 марта ЧГТРК "Грозный".

В тексте документа говорится, что "в связи с празднованием на территории Чеченской республики праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) и на основании обращения Духовного управления мусульман Чеченской республики <...> объявить 19, 20 и 21 марта 2026 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики".

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. Духовное управление мусульман России 16 марта сообщило, что Ураза-байрам в 2025 году состоится 30 марта.

Муфтият Чечни 2 марта обновил размер нисаба закята - минимального имущества или достатка, с которого мусульманин обязан выплачивать в Рамадан милостыню (закят). Пользователи соцсети поспорили о том, какие доходы входят в размер нисаба. 

Цены перед месяцем Рамадан  растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля, а цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:46, 11 марта 2026
Следствие ищет виновных в смерти ребенка на качелях в Нальчике
01:32, 11 марта 2026
ФСБ сообщила о задержании девушки из Хакасии за вербовку подростка из Туапсе
00:34, 11 марта 2026
Житель Абинска получил первый в России штраф за экстремистский контент в Max
22:44, 10 марта 2026
Четыре бойца из Дагестана убиты на Украине
20:19, 10 марта 2026
Два астраханских полицейских приговорены к колонии за избиение задержанного
16:28, 10 марта 2026
Канатка на "Эльбрусе" возобновила работу
Все события дня
Новости
Коран и финики. Фото: Masjid Pogung Dalangan / Unsplash.com
21:57, 10 марта 2026
Исламоведы объяснили особенности исчисления закята в Чечне и Дагестане
Умар Джабраилов. Стоп-кадр из видео пользователя Моя Столица https://www.youtube.com/watch?v=g8_nNnME1co
03:32, 7 марта 2026
Комментаторы сочли противоречивыми поступки Умара Джабраилова
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
04:20, 4 марта 2026
Участники показа фильма про Юрия Щекочихина оценили его деятельность как журналиста и политика
02:22, 4 марта 2026
Очередная группа военных отправилась из Грозного в зону боев
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Стоп-кадр разбитой дороги на улице Завокзальная в Хасавюрте. Фото: "Народный фронт Дагестан" / Telegram-канал
10 марта 2026, 23:00
Жители Хасавюрта пожаловались на состояние дороги

Молодые люди в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 марта 2026, 17:25
Два жителя Ростовской области осуждены по делу о теракте

Женщина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 марта 2026, 13:31
Жительница Кубани обвинена в госизмене

Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
09 марта 2026, 21:45
Близкие сообщили о давлении на Александра Сомрякова в кубанской колонии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше