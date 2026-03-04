Очередная группа военных отправилась из Грозного в зону боев

Рамзан Кадыров отчитался об отправке в зону военных действий на Украине новой группы выпускников подготовительного курса в Российском университете спецназа.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп бойцов из республики в зону боев на Украине, последний такой отчет Рамзан Кадыров публиковал 19 февраля. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлено 67 440 бойцов, из них 23 774 добровольца, а зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, заявил 12 января глава правительства республики Магомед Даудов.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Очередной отчет об отправке комбатантов на фронт Рамзан Кадыров опубликовал вечером 3 марта. В новую отправленную группу вошли жители Чечни и других российских регионов, “в том числе бойцы с боевым опытом”, заявил он.

Кадыров напомнил, что участники рейса прошли боевую и тактическую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Путина, а фонд имени Ахмата Кадырова обеспечил их “современной экипировкой, снаряжением, а также всем необходимым на период подготовки”.

На опубликованном видео крупная группа военных высаживается на аэродроме из грузового автомобиля. Глава правительства Чечни Магомед Даудов, выступая перед строем, сообщает бойцам, что они “уже к вечеру” поступят в распоряжение командира “Ахмата” Апти Алаудинова. Построенные на летном поле комбатанты держат разные флаги, - в том числе красное знамя с портретом Христа и святых, советский флаг с серпом и молотом, флаг с портретом Рамзана Кадырова.

“Брат мой там, теперь еду за ним, будем защищать родину от всякой нечисти”, - заявляет на видео новобранец славянской внешности. “Полная экипировка, полное снабжение”, - добавляет боец, говорящий на чеченском языке.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января Кадыров выступил против переговоров с Украиной, заявив, что считает правильным продолжать специальную военную операцию "до конца". 5 февраля он отчитался, что 20 уроженцев Чечни возвращены из украинского плена, а журналисты обнаружили среди освобожденных "ахматовцев" осужденного за сексуальное насилие над детьми и бывшего чиновника.

Российский университет спецназа - организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".