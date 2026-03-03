Асхабали Алибеков освобожден из колонии в Адыгее

Уроженец Дагестана Асхабали Алибеков, известный в блогосфере как "Дикий десантник", вышел на свободу из колонии в Адыгее, отбыв срок по делу о нападении на полицейского.

Как писал "Кавказский узел", Теучежский районный суд Адыгеи 18 февраля удовлетворил требование прокуратуры об установлении за блогером Асхабали Алибековым административного надзора. Меры надзора включают принудительное определение места жительства, необходимость пребывания дома после 22.00 и запрет на посещение общественных мест.

9 октября 2024 года суд в Казани приговорил блогера из Новороссийска, уроженца Дагестана Асхабали Алибекова к двум годам и четырем месяцам колонии. Верховный суд Татарстана сократил срок наказания на четыре месяца, осужденный решил не подавать кассационную жалобу. По версии следствия, Асхабали Алибеков при задержании нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки.

Асхабали Алибеков сегодня покинул колонию №1 в поселке Тлюстенхабль, следует из видео, опубликованного YouTube-каналом “Свобода слова”.

Блогера встретили несколько его соратников, подарив ему цветы. На видео Алибеков говорит, что не изменил своих взглядов и хочет продолжать борьбу “за свободу всего российского народа”.

"Дикий десантник борется за свободу слова, за то, чтобы люди не умирали в ненужных войнах, чтобы не поднимали пенсионный возраст, чтобы зарплаты были достойные", - заявил он на видео.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2022 года Асхабали Алибеков был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Еще один протокол по этой статье в отношении Алибекова поступил в суд 8 июня 2022 года. Суд вновь признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

В марте 2023 года Алибеков был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который уроженец Дагестана разместил в своем YouTube-канале "Дикий десантник", дискредитировал армию. 10 ноября 2023 года стало известно, что Алибеков вышел на свободу. Он пожаловался на условия в колонии.