Главная   /   Лента новостей
01:31, 5 ноября 2025

За неделю с 27 октября по 2 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе ранен один человек

Девушка на балконе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 27 октября по 2 ноября 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и Юге России ранен один человек. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за неделю с 20 по 26 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и Юге России  также один получил ранения.

Стрельба в Нальчике

29 октября в Нальчике мужчина, приехавший с друзьями в Нальчик похищать невесту, ранил из гладкоствольного охотничьего ружья 18-летнюю жительницу Терека. Он открыл стрельбу во дворе многоэтажного жилого дома, «произвел множество хаотичных выстрелов в воздух, вследствие чего причинил огнестрельное ранение лица, находившейся на балконе девушке», - сообщило следствие. Стрелок был задержан.

Аресты и суды по террористическим статьям

28 октября Южный окружной военный приговорил к сроку в колонии Владимира Савина, признав его участником террористической организации, готовившим взрывы и покушение на депутата думы Астраханской области. По данным суда, в ноябре 2023 года Савин установил связь с сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и согласился "выполнять его задания, прибыть на территорию Украины и пройти обучение, в том числе по огневой и минно-взрывной подготовке". Целью обучения, как решил суд, были теракты на территории России, покушение на жизнь депутата областной думы и сбор информации о морском торговом порте в Астраханской области.

Жительница Северной Осетии заключена под стражу по делу о причастности к экстремистской организации. Часть 2 статьи 282.2 УК России предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Согласно версии следствия, с 4 по 13 января 2024 года подозреваемая участвовала в деятельности религиозной организации, которая была ликвидирована в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Адыге-Хабльский районный суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор шестерым местным жителям, признав их участниками экстремистской организации АУЕ*, сообщила 28 октября Объединенная пресс-служба судов республики. Пятеро подсудимых согласились с предъявленным обвинением и признали себя виновными.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам лишения свободы от 28 до 17 лет 28 октября девятерых граждан Украины, признав их виновными в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ), насильственном захвате власти, совершенном организованной группой (часть 3 статьи 35 - статье 278 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ).

29 октября ФСБ рапортовала о задержании жителя Георгиевска, подозреваемого в подготовке взрыва на объекте транспортной инфраструктуры. По версии ведомства, мужчина с помощью Telegram "инициативно установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам противника" и по его указанию снял на фото и видео "объект транспортной инфраструктуры региона" с целью устроить там взрыв.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам колонии жителя Волгограда Дмитрия Журавлева, признав оправданием терроризма его комментарий в соцсети. По версии следствия и суда, Журавлев выполнял задание украинской стороны.

В  Южном окружном военномй суде в Ростове-на-Дону прокурор запросил пожизненное лишение свободы для восьми подозреваемы по делу о теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года, Дело рассматривает с февраля в закрытом режиме.

30 октября житель Карачаево-Черкесии заподозрен в пропаганде терроризма в опубликованных в соцсети видеороликах.По версии следствия, в феврале 2025 года онразместил на одном из популярных интернет-ресурсов видеофайл, в котором он оправдывдывал и пропагандировал осуществление террористической деятельности.

Заключенный в Ростовской области заподозрен в подготовке теракта и захвата заложников в учреждении, ранее он был осужден по делу террористической направленности. По версии следствия, он, являясь сторонником террористической организации, находясь в заключении, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения. Реализовать свой умысел он не смог, так как его действия были пресечены силовиками.

В Астраханской области суд приговорил к двум годам колонии 30-летнего местного жителя по делу о публичных экстремистских призывах. По версии суда, фигурант дела в феврале 2020 года призывал к насилию, убийствам в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Житель Кисловодска задержан силовиками по делу о причастности к терроризму. По версии ФСБ, 21-летний молодой человек «вступил в ряды запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации с целью последующего совершения преступлений от ее имени". Задержанный признался, что проводил "разведку" в местном отделе полиции.

31 октября в аэропорту Домодедово задержали Алпият Абдулмуталибову, многодетную россиянку из Дагестана, заочно арестованную по делу о терроризме. Ранее она была заочно арестована и объявлена в международный розыск по заочному обвинению в содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористический организации.

Силовики обвинили в терроризме задержанного по делу о подготовке диверсии на железной дороге в Краснодарском крае. По данным ФСБ, подозреваемый сам вышел на связь с представителем неназванной "проукраинской террористической организации" и по его заданию изготовил зажигательную смесь. Против него возбуждено уголовное дело по статьям: приготовление к теракту, участие в деятельности террористической организации, призывы к действиям против безопасности государства, дискредитация армии.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил студента одного из местных вузов Камила Камолова к двум годам условного срока за призывы к экстремистской деятельности при обсуждении палестино-израильского конфликта в Telegram.

Против жительницы Каспийска заведено уголовное дело по обвинению в переводе денег международной неправительственной организации, запрещенной в России.

1 ноября суд в Ставропольском крае приговорил к 12 годам заключения  бывшего имама аула Кок-Бас, обвиненного в организации экстремистского сообщества. ПО версии обвинения, он «организовал на территории Нефтекумского округа ячейку международного религиозного объединения, деятельность которого запрещена на территории РФ. В экстремистское сообщество он вовлек еще двоих местных жителей».

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
