Имам со Ставрополья осужден по делу об экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил бывшего имама аула Кок-Бас к 12 годам заключения по делу о создании экстремистской ячейки, в которую вовлек двух земляков.

Как писал "Кавказский узел", бывший религиозный деятель из Нефтекумского района обвинен в создании ячейки экстремистской организации, двух его земляков следствие считает участниками этой ячейки.

Нефтекумский городской суд в Ставропольском крае вынес приговор бывшему имаму аула Кок-Бас, обвиняемому в организации экстремистского сообщества, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Кундугдыев, являясь религиозным деятелем аула Кок-Бас, организовал на территории Нефтекумского округа ячейку международного религиозного объединения, деятельность которого запрещена на территории РФ. В экстремистское сообщество он вовлек еще двоих местных жителей, которые также придерживались радикальных взглядов", - цитирует агентство пресс-службу УФСБ России по Ставропольскому краю.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен с должности имама.

Суд приговорил Кундугдыева к 12 годам колонии строгого режима, еще два жителя аула получили два года колонии общего режима. Всем троим также назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщала в своем Telegram-канале, что сообщество имам организовал в 2022-2023 годах. Задержания фигурантов были проведены оперативниками в Ростовской области, Красноярском крае и городе Москве.

На сайте Нефтекумского районного суда нет информации о приговоре в отношении Кундугдыева.