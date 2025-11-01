Имам со Ставрополья осужден по делу об экстремизме
Суд приговорил бывшего имама аула Кок-Бас к 12 годам заключения по делу о создании экстремистской ячейки, в которую вовлек двух земляков.
Как писал "Кавказский узел", бывший религиозный деятель из Нефтекумского района обвинен в создании ячейки экстремистской организации, двух его земляков следствие считает участниками этой ячейки.
Нефтекумский городской суд в Ставропольском крае вынес приговор бывшему имаму аула Кок-Бас, обвиняемому в организации экстремистского сообщества, сообщил сегодня "Интерфакс".
"Кундугдыев, являясь религиозным деятелем аула Кок-Бас, организовал на территории Нефтекумского округа ячейку международного религиозного объединения, деятельность которого запрещена на территории РФ. В экстремистское сообщество он вовлек еще двоих местных жителей, которые также придерживались радикальных взглядов", - цитирует агентство пресс-службу УФСБ России по Ставропольскому краю.
После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен с должности имама.
Суд приговорил Кундугдыева к 12 годам колонии строгого режима, еще два жителя аула получили два года колонии общего режима. Всем троим также назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщала в своем Telegram-канале, что сообщество имам организовал в 2022-2023 годах. Задержания фигурантов были проведены оперативниками в Ростовской области, Красноярском крае и городе Москве.
На сайте Нефтекумского районного суда нет информации о приговоре в отношении Кундугдыева.
