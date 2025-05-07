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13:58, 7 мая 2025

Три жителя Ставрополья арестованы по делу об экстремистской ячейке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший религиозный деятель из Нефтекумского района обвинен в создании ячейки экстремистской организации, двух его земляков следствие считает участниками этой ячейки.

Сотрудники МВД и ФСБ задержали трех жителей Нефтекумского района, подозреваемых в причастности к деятельности экстремистской организации, сообщает сегодня управление МВД по СКФО.

По версии силовиков, с декабря 2022 года по июнь 2023 года житель Ставрополья организовал в Нефтекумском районе ячейку "международного религиозного объединения, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации".

"В экстремистское сообщество были вовлечены ещё двое жителей района, которые также придерживались радикальных взглядов", - говорится в публикации ведомства. Название запрещенной организации в ней не приведено.

Ранее судимому бывшему религиозному деятелю аула Кок-Бас предъявлено обвинение по части 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), еще двум задержанным – по части 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельность экстремистской организации), сообщает сегодня на своем сайте управление СКР по Ставрополью.

Следствие считает, что религиозный деятель аула Кок-Бас, "обладая лидерскими навыками и знаниями в области религии", пропагандировал "исключительность и превосходство идеологии экстремистского движения, распространяя среди населения радикальные взгляды и идеи".

Они пропагандировали деятельность запрещенной организации

"В созданную фигурантом организацию вступило еще двое мужчин. Они пропагандировали деятельность запрещенной организации и участвовали в проводимых ячейкой мероприятиях экстремистской направленности", - сообщило ведомство, также не указав название запрещенной организации.

В сообщении отмечается, что подозреваемые в момент задержания находились в разных регионах, в том числе в Ростовской области и Красноярском крае. "Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и сбора членов экстремистской организации проведены обыски и выемки", - говорится в публикации.

Часть 1 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от шести до 10 лет лишения свободы, часть 2 этой статьи - от двух до шести лет лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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