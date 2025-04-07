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04:51, 7 апреля 2025

Жительница Ставрополья арестована за участие в экстремистском сообществе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Новосибирской области арестовали жительницу Ставропольского края, которая обвиняется в участии в экстремистском сообществе. По данным следствия, участники сообщества в интернете пропагандировали ненависть к сотрудникам исправительных учреждений и сотрудничающим с ними сидельцам.

В октябре 2024 года силовики задержали в Санкт-Петербурге, Московской, Иркутской, Архангельской областях и в Красноярском крае шесть граждан, которых следствие считает причастных к вовлечению в деятельность экстремистского сообщества и участию в нем.

В настоящее время все шестеро - четыре женщины и двое мужчин - находится под стражей, пишет 6 апреля следственное управление Следкома России по Свердловской области в своем телеграм-канале.

По данным следствия, обвиняемые в интернете пропагандировали идеи одного экстремистского сообщества, призывая к социальной ненависти и вражде в отношении заключенных, которые сотрудничают с администрациями исправительных учреждений, а также к сотрудникам этих учреждений. Установлено, что из-за их пропаганды отдельные лица, находящиеся в местах лишения свободы, применяли физическое насилие к другим сидельцам, которые сотрудничают с администрациями колонии.

На днях следователи задержали еще одну участницу сообщества, которая жила в Ставропольском крае, но узнав об аресте сообщников, переехала в Новосибирскую область, рассчитывая уйти от ответственности. Ей предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 282.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества) и части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Суд заключил ее под стражу.

Ранее "Кавказский узел", что в начале апреля в Карачаево-Черкесии был задержан спустя более года розыска участник ячейки АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом).

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Автор: "Кавказский узел"

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