Комментаторы сочли маловероятным наказание московских полицейских по жалобе Фатимы Алиевой

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Требование московских полицейских к уроженке Дагестана, врачу-терапевту Фатиме Алиевой, чтобы она предъявила документы, может быть действительно необоснованным, так как электронная копия паспорта есть на Госуслугах. Но привлечь к ответственности силовиков за предвзятое отношение, вероятно, не удастся на фоне проводимой борьбы с экстремизмом и военной операцией на Украине, считают пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября стало известно, что семья 25-летней уроженки Дагестана, врача-терапевта Фатимы Алиевой, добивается проверки действий московских полицейских и привлечения их к ответственности. По словам родных, при задержании в районе Выхино-Жулебино сотрудники сорвали с девушки хиджаб, оскорбляли ее и затем держали в наручниках в отделе полиции. В полиции заявили, что она отказалась предъявлять паспорт, вела себя агрессивно и не выполнила требование проследовать в отдел. Кузьминский районный суд оштрафовал Алиеву на тысячу рублей.

Пользователи поспорили об ответственности силовиков

На странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписано около 164 тысяч пользователей, было опубликовано два поста, в которых шла речь об инциденте в Москве с участием Фатимы Алиевой. На 12.40 мск 2 ноября оба поста в совокупности набрали 2284 реакции пользователей и 2022 комментария.

Часть комментаторов сочла, что девушка должна была выполнить требование полицейских предъявить документы. "Нужно подчиниться, когда требуют документы, и показать их", – написала Yelena Victorovna.

"В каждую страну приезжаешь, просят предъявить паспорт. Закон и порядок требует этого от каждого гражданина любой страны. По требованию обязаны представить каждый мужчина, женщина", – отметила Татьяна Баксалиева.

"Если приехала и живешь в Москве, то обязана подчиняться, если просят предъявлять документы. Сейчас в такое время нужно всегда иметь при себе документ", – указала Людмила Паркевич.

Другие пользователи возразили, что личность девушки можно было установить по электронным документам, и поставили под сомнение необходимость задержания. "Я по Москве и области уже лет 20 не ношу с собой паспорт. Мне достаточно в электронном виде. В чем проблема? Почему они так действовали? Почему на месте не пробили, непонятно? Необходимо произвести служебное расследование. Надо написать отдел внутренней безопасности", – написал Атав Адильгереев.

"Она подчинилась, показала паспорт в телефоне. За это нужно применить физическую силу?" – возмутилась Roza Bakirova.

"Для чего нужны Госуслуги? Зачем народ загонять в электронный концлагерь, если документы в электронном виде не имеют силу? Сколько из вас, защищающих бесчинствующих правоохранителей, носит с собой паспорт ежедневно? Вы в своем уме? Человек в своей стране теперь не может на работу или в магазин без документов пойти? Что происходит с этой страной и с людьми, которые здесь живут, а большинство просто выживает?" – написала Madina Persik.

В обсуждении прозвучали обвинения в адрес полицейских, а также сомнения в том, что они понесут ответственность за свои действия. "Вина полиции! Если действующий врач предложила электронный вариант паспорта, который находится на Госуслугах – этого должно было быть достаточно для адекватных полицейских", – заявила Raja Raisa.

"Если эти работники были бы уверены, что их накажут, они бы так не действовали бы. Безнаказанность порождает вседозволенность", – написал Брат Брат.

"Вообще-то подобные грубые нарушения со стороны полиции не впервой, и "честь мундира" – они будут покрывать друг друга, "ворон ворону..." Конечно, надо разобраться и вынести справедливое решение по закону. Надеюсь, перед законом все равны, или есть те, кто более равный перед законом?" – написал Жекшен Абдраимов.

Жительницы республик Северного Кавказа регулярно жалуются на предвзятое отношение из-за хиджаба

Жительницы республик Северного Кавказа периодически жалуются на предвзятое отношение со стороны жителей и силовиков в других регионах страны. Так, в августе 2023 года уроженка Северного Кавказа пожаловалась на нападение на нее и детей в городе Московском в Новой Москве. По словам ее адвоката Руслана Нагиева, владелицы собак оскорбляли женщину из-за хиджаба и натравливали животных на детей. У пострадавшей диагностировали разрыв связки колена, ее восьмилетнему сыну потребовалась помощь после укусов собаки. "Незадолго до случившегося женщина устроилась на работу, чтобы помогать мужу, но теперь работать не сможет", – сообщил адвокат.

В январе 2023 года пять студенток медицинского колледжа в Новочеркасске, включая уроженок Дагестана и Чечни, отчислили за отказ снять хиджабы. "Потом каждый месяц проводили педсоветы, вынося поочередно предупреждение, затем выговор, и дело дошло до отчисления", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из студенток на условиях анонимности. Девушки обратились к прокурору и омбудсмену. Позже три студентки из Дагестана вернулись к учебе, договорившись с руководством об одежде, соответствующей правилам колледжа и религиозным предписаниям. Две другие девушки возвращаться отказались.

В феврале того же года уроженка Чечни добилась зачисления двух дочерей в московскую гимназию после отказа принять их из-за хиджабов. Женщина проходила длительное лечение в Москве и пыталась временно устроить детей поближе к больнице и месту проживания. Руководство гимназии объясняло отказ нежеланием "популяризировать ислам", сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. По его данным, после обращений в различные инстанции обеих девочек приняли.

Правозащитники раскритиковали ограничения на хиджабы в школах Азербайджана

Ситуация с ношением хиджабов в последнее время обострилась на Южном Кавказе. В октябре текущего года руководители школ Азербайджана перестали допускать к занятиям учениц и преподавательниц, отказавшихся снимать хиджабы. Ограничения вызвали протесты, сопровождавшиеся задержаниями и административными арестами. Недопуск девочек к учебе из-за религиозной одежды нарушает права на образование, свободу вероисповедания и самовыражения, заявили правозащитники, потребовав отменить ограничения. "Светский характер государственного образования не оправдывает всеобщего ограничения на религиозную одежду", – подчеркнула правозащитница Мари Стразерс.

Свободу выбора одежды необходимо учитывать при установлении требований к школьной форме, подчеркнул азербайджанский юрист Ялчин Иманов. "Одежда относится к понятию свободы выражения. Выбор одежды – одна из сильнейших форм выражения внутреннего мира человека", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Властям необходимо соблюдать баланс между правом на образование и свободой совести, добавил юрист.

Споры о ношении хиджабов в азербайджанских школах продолжаются уже длительное время. Еще 10 декабря 2010 года сотни школьников и родителей вышли на протест у министерства образования в Баку. Поводом стало требование соблюдать стандартную школьную форму, которая не предусматривала мусульманского головного платка. Участники требовали обеспечить девочкам возможность учиться в хиджабах; полиция тогда задержала 16 человек.