Уроженка Северного Кавказа пожаловалась на нападение в Новой Москве из-за хиджаба

03 сентября 2023, 19:17

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В полицию подано заявление о нападении на уроженку Северного Кавказа, гулявшую с детьми на детской площадке. Женщина получила серьезные травмы и заявила об оскорблениях по религиозному и национальному признаку, сообщил адвокат.

Сотрудники полиции в городе Московский в Новой Москве опросили уроженку Северного Кавказа и приняли заявление о нападении местных жителей на нее и ее ребенка. По словам потерпевшей, нападавшие оскорбительно высказывались о ней из-за хиджаба, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева, который представляет интересы пострадавшей.

Руслан Нагиев написал 2 сентября в своем телеграм-канале, что прибыл в город Московский "по делу нападения собак и их хозяев на мать с детьми". По его данным, женщина гуляла с тремя своими детьми и двумя племянницами, когда на нее напали собаки и владелицы собак. "У нее разрыв крестовидной связки. Предстоит серьезная операция и длительный период реабилитации. Мальчик восьми лет по имени [здесь Нагиев назвал мужское имя, распространенное у мусульман. – Прим. "Кавказского узла"] после укусов собаки получил медицинскую помощь", - говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией женщины в платке и на костылях.

В связи с нападением подано заявление в полицию, отметил адвокат. "Призываю всех не нагнетать ситуацию. Виновные будут наказаны в рамках закона. Если подтвердится, что собаку без намордника натравили на ребенка, то это ст. 111,112, либо 115 Уголовного кодекса, в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего, а также ст. 213 УК РФ (Хулиганство)", - написал он.

Вечером 2 сентября Нагиев добавил, что "физическое и эмоциональное состояние всей семьи тяжелое". "У женщины разрыв крестовидной связки [колена]. Передвигается только с помощью костылей. Незадолго до случившегося женщина устроилась на работу, чтобы помогать мужу, но теперь работать не сможет. Водить детей в садик и школу тоже не получится. Ей предстоит серьезная операция на колено и длительный период реабилитации. Мальчику после укусов собаки оказана медицинская помощь. Он и его сестры получили психологическую травму. Благодаря местным жителям, которые во время конфликта встали на защиту семьи, удалось избежать более тяжких последствий", - говорится в публикации.

Пострадавшие - уроженцы одной из республик Северного Кавказа, подчеркнул адвокат, не уточнив регион, из которого приехала семья. "Все необходимые документы и материалы предоставлены в отдел полиции. В течении 10 дней должно быть возбуждено уголовное дело", - написал он. Адвокат добавил, что подключился к юридической защите пострадавших после обращения к нему местного имама Алмаз-хазрата Абдрахманова.

Также Руслан Нагиев опубликовал видео, снятое в режиме селфи на фоне отдела полиции. На видео адвокат пояснил, что 30 августа женщина с детьми гуляла на детской площадке и подверглась нападению двух собак – ротвейлера и добермана. После этого к нападению подключились несколько женщин, которые "стали натравливать собак на детей с угрозами "Сожрите их!".

"Также были высказаны слова неприязни по религиозному и национальному признаку в адрес женщины. Всё это я говорю со слов своей доверительницы, пострадавшей, которая обратилась с соответствующим заявлением в отдел полиции. Заявление зарегистрировано", - говорит на видео адвокат.

Видео инцидента размещено 31 августа в телеграм-канале "Осторожно, Москва". На кадрах, снятых в темное время суток, видно, как две женщины, сцепившись в драке, падают на газон, и к ним подбегают еще три женщины, одна из которых подключается к драке и бьет лежащую ногой. Рядом с женщинами бегает крупная собака. По меньшей мере одна из женщин громко и нецензурно бранится, а за кадром слышны детские крики.

"В Новой Москве жительницы подрались на детской площадке из-за собаки без намордника. В городе Московском в 3-м микрорайоне три женщины устроили драку. Ссора произошла неподалеку от площадок для собак и детской. Как утверждают очевидцы, конфликт начался после нападения собаки на ребенка, а мама пыталась его защитить", - говорится в аннотации к видео.

"Кавказский узел" писал также, что 2 сентября 2022 года стало известно о скандале в одной из школ Тюмени, где пятиклассницу, уроженку Дагестана, отказались пускать на занятия в хиджабе. Попасть на уроки заплаканная девочка смогла после словесной перепалки между родителями и директором. Руководство школы не стало менять правила внутреннего распорядка после скандала.

Директор школы позднее объяснила, что не может нести ответственности за требования Устава школы, говорится в справке "Кавказского узла" "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

11 января педсовет медколледжа в Новочеркасске отчислил пятерых студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов. Девушки пожаловались прокурору и омбудсмену. Руководство колледжа заявило, что студентки могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами. В феврале три студентки из Дагестана восстановились в колледже после того, как с его руководством удалось прийти к компромиссу в вопросе о форме одежды. Ситуация разрешилась без суда, при этом решающую роль сыграла огласка инцидента, указали адвокаты.

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