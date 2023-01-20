Студентки колледжа в Новочеркасске отчислены за ношение хиджабов

20 января 2023, 12:18

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Педсовет медицинского колледжа в Новочеркасске отчислил пятерых студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов, девушки пожаловались прокурору и омбудсмену. Администрация колледжа имела право ввести дресс-код, если это не противоречит решениям властей региона, отметил адвокат Тимофей Широков.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года студентки Астраханского медуниверситета пожаловались, что им запрещают посещать занятия в хиджабах. По словам девушек, при входе в здание университета их пытались заставить снять хиджабы, угрожая забрать студенческие билеты. Они стали носить белые платки, но и это не устроило руководство. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда поручил председателю республиканского парламента Магомеду Даудову взять решение вопроса под личный контроль.

Пятерых студенток медколледжа в Новочеркасске отчислили из учебного заведения за отказы снять хиджабы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Нурбагомедов, представляющий интересы девушек. "Все девушки учились отлично. Две из них местные, родились и живут постоянно в Новочеркасске. Остальные из Чечни и Дагестана. Никаких претензий по учёбе к ним не было. Это признают и педагоги", - рассказал он, добавив, что 11 января педсовет колледжа постановил исключить студенток.

Адвокат недоумевает, чем могла помешать форма одежды студенток. "В медколледже на занятиях голова должна быть прикрыта. И непонятно, чем помешал платок, сверху которого надевают и [медицинскую] шапочку. Другим студентам это никак не мешало. Да они и не обращали на это внимания, никакого негативного влияния ношение платка девушками не имело", - отметил Нурбагомедов.

Сами студентки-мусульманки не подчеркивали свою религиозность, например, не совершали публично акты поклонения, указал он. "Они не молились там, не привлекали кого-то, просто приходили учиться", - пояснил адвокат.

Девушки написали ряд жалоб и заявлений в разные инстанции, в том числе депутатам областного парламента, прокурору и омбудсмену, добавил он. "Вроде сейчас должны отреагировать, устроить дополнительную проверку", - сказал Магомед Нурбагомедов.

Адвокат считает, что внутренние правила не должны противоречить нормам Конституции и других законов. "Ношение платка не обязательно должно рассматриваться как демонстрация религиозной атрибутики. В том же медколледже есть студентки, которые крестики носят, и их видно. Более того, там даже в самом колледже есть иконы", - сказал он.

Одна из отчисленных студенток, уроженка Новочеркасска, на условиях анонимности сообщила, что училась на первом курсе. "Как только начала учиться, я была уже в хиджабе, мне в сентябре сделали замечание. Сказали, что у нас светское государство, и вы не можете так ходить на учёбу, это запрещено уставом. Я была шокирована этим заявлением. Решила на сайте колледжа внимательно изучить устав, но там тогда не было ничего прямо запрещающего ношение хиджаба", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она не исключила, что пункт о запрете одежды, демонстрирующей религиозность, был добавлен только после первого педсовета. "Хотя они говорили, что этот пункт с 2012 года в уставе", - добавила студентка.

Ограничения установлены правилами внутреннего распорядка студентов, опубликованными на сайте ГБПОУ «Новочеркасский медицинский колледж». "Одежда обучающихся носит светский характер (не допускается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе с атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося, и (или) религиозной символикой)", - говорится в "Правилах". Кроме того, в помещениях ГБПОУ РО «НМК» запрещается "хождение в верхней одежде и головных уборах (кроме мед. шапочки)". "В одежде предпочтителен «деловой стиль». Запрещено ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе с атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося, и (или) религиозной символикой", - указано в документе, утвержденном 31 января 2022 года.

По словам студентки, 28 сентября состоялся первый педсовет, который вынес ей и другим девушкам замечание. "Потом каждый месяц проводили педсоветы, вынося поочередно предупреждение, затем выговор, и дело дошло до отчисления", - сказала она.

Другая отчисленная студентка Сона училась на втором курсе, она уроженка Дагестана. "На первом курсе я не носила платок. Ходить с покрытой головой стала в августе прошлого года. И когда пришла на учебу, у нас с другими девочками возникла проблема. Учителя стали отправлять нас за допуском на учебу, потом вынесли предупреждение, выговор, и сейчас отчислили", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Уроженка Дагестана Кизпери Магомедбекова училась на 4-м курсе медколледжа. По словам студентки, платок она стала носить в этом учебном году и тоже столкнулась с такими же неприятностями, что и другие девушки-мусульманки. "В приказе, который я сфотографировала, меня отчисляют за нарушение правил внутреннего распорядка студентов. Без пояснения подробностей", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла", предоставив фотографию приказа.

По словам девушек, они отказались подписывать согласие на отчисление и настроены отстоять своё право учиться и возможность носить ту форму одежды, которую они выбрали.

Сотрудник администрации медколледжа отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию со студентками и ограничения на религиозную атрибутику в колледже.

В целом, назначать ту или иную форму одежды - это право учебных заведений, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимофей Широков. "На уровне регионов могут быть приняты правила, которые не могут нарушать учебные заведения. Так, в Татарстане законом допускается ношение хиджаба и учебные заведения не могут это запрещать. А в Чечне, например, вообще обязательно ношение платков. Но в Ростовской области, видимо, такого нет", - сказал он.

Если речь не идёт об обязательном среднем образовании (а медколледж дает специальное образование), то "весьма трудно" оспорить решение администрации, считает адвокат. "Если они включили пункт о запрете религиозной атрибутики задним числом, то можно попытаться это оспорить. А чаще всего в таких случаях девушкам приходиться снимать платок при посещении учебного заведения, и они вновь его надевают, когда покидают место учебы", - отметил Широков.

Напомним, в начале сентября 2021 года появилось резонансное видео о том, как замдиректора сельской школы в Дагестане осматривает учеников у рамки металлоискателя и пропускает в классы лишь тех девочек, которые пришли в косынках. Действия педагога вызвали негодование родителей учеников, но чиновники Минобразования Дагестана пояснили, что даже если косынка — часть школьной формы, ее отсутствие не может быть основанием для отстранения от занятий. Недопустимыми сочла действия завуча и администрация района.

В одних школах Дагестана права девочек нарушаются требованием носить платок, а в других, наоборот, запрещают носить хиджаб, указали журналистка Светлана Анохина и блогер Марьям Алиева. Запрет на ношение платка как религиозного атрибута нарушает еще и свободу вероисповедания, отметили юристы.

В Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. «Кавказский узел» проанализировал, как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, в статье «Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне».

В ноябре 2020 года муфтий Чечни Салах Межиев и начальник грозненского отдела полиции Аслан Ирасханов провели "воспитательную беседу" с девушками, которые носили никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз). Межиев потребовал от девушек не путать предписания ислама с традициями народов Ближнего Востока, где носят никабы. "Закрывать лицо, как у вас сейчас, это традиции отдельных народов. Шариатом это не предусмотрено. [...] Хиджаб – обязателен, но лицо и руки надо оставлять открытыми", - сказал муфтий Чечни. После его наставлений девушки сняли закрывающие их лица темные повязки, следует из сюжета государственной телекомпании.

В декабре 2016 года женщины, работающие в госучреждениях Чечни, сообщили, что руководство обязало их являться на работу в хиджабах. Распоряжение распространялось исключительно в устной форме, отмечали они.

В 2013 году сотрудница ЧГТРК «Грозный» рассказала, что работниц телеканала обязали приходить в телекомпанию в хиджабах. Представитель руководства телекомпании эту информацию опроверг, заявив, однако, что есть требования к внешнему виду сотрудниц.

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