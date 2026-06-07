Беспилотники сбиты в Ростовской области

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Военные сбили беспилотники в Миллеровском районе. По данным губернатора Ростовской области, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 июня БПЛА были уничтожены в Миллеровском районе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

4 июня военные также сбили беспилотники в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. 3 июня беспилотники были сбиты только в Миллеровском районе, днем ранее - в Таганроге, а также в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах.

Минувшей ночью беспилотники уничтожены в Миллеровском районе, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 27 мая в Таганроге была уничтожена ракета. Две женщины были доставлены в больницу, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

В Таганроге, на территории которого расположен авиазавод имени Бериева, с ноября 2025 года в результате воздушных атак погибли, по официальным данным, по меньшей мере пять человек. В сообщениях об атаках упоминались адреса, расположенные неподалеку от авиазавода. 19 апреля, после очередной атаки, пользователи Telegram призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.