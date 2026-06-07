×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:58, 7 июня 2026

Беспилотники сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили беспилотники в Миллеровском районе. По данным губернатора Ростовской области, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 июня БПЛА были уничтожены в Миллеровском районе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

4 июня военные также сбили беспилотники в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. 3 июня беспилотники были сбиты только в Миллеровском районе, днем ранее - в Таганроге, а также в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах.

Минувшей ночью беспилотники уничтожены в Миллеровском районе, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 27 мая в Таганроге была уничтожена ракета. Две женщины были доставлены в больницу, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

В Таганроге, на территории которого расположен авиазавод имени Бериева, с ноября 2025 года в результате воздушных атак погибли, по официальным данным, по меньшей мере пять человек. В сообщениях об атаках упоминались адреса, расположенные неподалеку от авиазавода. 19 апреля, после очередной атаки, пользователи Telegram призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:59, 7 июня 2026
Уточнено число погибших в Азовском море граждан Азербайджана
01:58, 7 июня 2026
Обломки БПЛА повредили маршрутку с пассажирами в Сочи
16:00, 6 июня 2026
Прокуратура Армении пригрозила сроком за уклонение от военных сборов
14:00, 6 июня 2026
Член политсовета оппозиционной партии задержан в Армении
13:02, 6 июня 2026
Контрактник из Урюпинска убит в военной операции
11:06, 6 июня 2026
Шесть кандидатов от "Сильной Армении" стали подозреваемыми по уголовному делу
Все события дня
Новости
05:59, 7 июня 2026
Уточнено число погибших в Азовском море граждан Азербайджана
08:18, 6 июня 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море. 5 июня 2026 г. Скриншот видео https://ria.ru/20260605/azerbaydzhan-2097024632.html
13:24, 5 июня 2026
Азербайджан сообщил о гибели пяти своих граждан при атаке на суда в Азовском море
01:50, 5 июня 2026
Житель Кропоткина осужден за комментарий о теракте
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:45, 4 июня 2026
Атака БПЛА зафиксирована в трех районах Ростовской области
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:51, 5 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
11:15, 4 июня 2026
Царукян Гагик Коляевич
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:33, 3 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Скопления мусора в городе Прохладный. Фото: Общественная служба новостей / https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/zhiteli-prohladnogo-v-kabardino-balkarii-pozhalovalis-chto-gorod-pogryaz-v-musore/
05 июня 2026, 23:18
Жители Прохладного назвали критической ситуацию с вывозом мусора

Митинг блока Самвела Карапетяна “Сильная Армения”. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05 июня 2026, 19:50
ЦИК назначил заседание об отмене регистрации блока Карапетяна

Обмен пленными. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
05 июня 2026, 17:24
Депутат Саралиев рапортовал об обмене пленными с Украиной

Обыск в редакции Armat Media. 5 июня 2026 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PPUhPfPjqZE&source_ve_path=OTY3MTQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.panorama.am%2F
05 июня 2026, 14:24
Редакция армянского СМИ Armat Media заявила о политическом подтексте обысков

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше