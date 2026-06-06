Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области

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Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Миллеровском районе. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня военные сбили беспилотники в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

В ночь на 3 июня также сбили беспилотники в Миллеровском районе, в ночь на 2 июня - в Таганроге и четырех районах Ростовской области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском.

Минувшей ночью БПЛА были уничтожены в Миллеровском районе, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 27 мая в Таганроге была уничтожена ракета. Две женщины были доставлены в больницу, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Таганрог, на территории которого расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева, регулярно подвергается воздушным атакам. 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.