Два человека задержаны после перестрелки в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону около ресторана произошла перестрелка, в ходе которой были ранены два человека. Задержаны два участника конфликта.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 июля у ресторана "Магадан".

Между двумя мужчинами возник конфликт, они вышли на улице, где стали драться, а затрем стрелять друг в друга из травматических пистолетов, пишет 20 июля Donnews.ru.

После драки один из участников скрылся на машине, но его задержали.

Сообщается, что в ходе перестрелки пострадали два человека. Один из пострадавших - участник инцидента, также получил травмы охранник ресторана.

Один из задержанных - житель Батайска, второй - Ростова-на-Дону. У обоих имеется разрешение на хранение и ношение оружия. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщает "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня на территории бывшей школы в поселке Тарки в Дагестане произошла перестрелка, в результате которой один человек был убит, двое ранены. Заключены под стражу два фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту конфликта.

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