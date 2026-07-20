Верховный суд Чечни оставил в силе приговор Зареме Мусаевой

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Зарема Мусаева продолжит отбывать наказание в колонии, следует из решения ВС Чечни, отклонившего жалобу на при говор.

Как писал "Кавказский узел", суд в Чечне приговорил Мусаеву к трем годам и 10 месяцам заключения, признав ее виновной в дезорганизации работы колонии-поселения. По версии следствия, в октябре 2024 года Мусаева во время перевозки из больницы она якобы ударила сотрудника ФСИН и сорвала с него погон, когда она ехала с ним в машине. Она категорически отрицала свою вину, назвав это заранее спланированной фабрикацией и месть. Это уже второй приговор. Ранее , в июле 2023 года, Мусаева была осуждена по уголовному делу о мошенничестве и "применении насилия к полицейскому". Ахматовский райсуд назначил ей пять с половиной лет колонии, Верховный суд Чечни смягчил наказание до пяти лет колонии‑поселения. В марте 2024 года Кассационный суд в Пятигорске сократил срок Зареме Мусаевой на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев, удовлетворив просьбу прокурора.

\Сегодня Верховный суд Чеченской Республики вынес решение по апелляционной жалобе адвоката Заремы Мусаевой Александра Савина на приговор.

«Несмотря на изложенные защитой доводы о вопиющих нарушениях права на защиту самой Заремы, нарушения, допущенные в ходе допроса свидетелей, явное противоречие в доказательствах и показаниях, Верховный суд оставил приговор без изменения», — цитируются слова Александра Савина в телеграм-канале Команды против пыток.

Савин отметил, что будет обжаловать решение Шалинского и Верховного судов Чечни, а также «добиваться иными способами свободы Заремы Мусаевой».

12 мая правозащитники объявили сбор средств для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, этого хватит на полгода поддержки.

По данным на 19 мск, собрано 251 435 рублей, следует из данных, размещенных на платформе "Заодно". Всего удалось собрать 83,81% от необходимой суммы, подсчитал "Кавказский узел".

В марте 2025 года правозащитники собирали такую же сумму на годовой запас лекарств, средств реабилитации и расходных материалов, необходимых Мусаевой. Две трети нужной суммы были собраны за две недели. "Спасибо за поддержку, вы меня спасаете", - написала Зарема Мусаева после передачи лекарств.

Напомним, 17 июня Алия Янгулбаева опубликовала в соцсети Instagram** открытое письмо, адресованное Айшат Кадыровой, старшей дочери главы Чечни. В своем обращении Янгулбаева попросила Кадырову посодействовать освободить её мать, Зарему Мусаеву. Реакции на это обращение со стороны Айшат Кадыровой или Рамзана Кадырова не последовало. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились, что Айшат Кадырова способна повлиять на позицию своего отца, Рамзана Кадырова, относительно освобождения матери Янгулбаевой – Заремы Мусаевой.

В начале апреля правозащитники направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям жалобу чеченской политзаключенной Заремы Мусаевой. В ней женщина указала, что ее наказывают за действия сыновей, которые выступают с критикой руководства Чечни, а судебные заседания по делу идут с нарушениями.

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". В июле 2023 года, Мусаева была осуждена по уголовному делу о мошенничестве и "применении насилия к полицейскому". Ахматовский райсуд назначил ей пять с половиной лет колонии, позднее, в сентябре 2023 года, Верховный суд Чечни смягчил наказание до пяти лет колонии‑поселения. В марте 2024 года Кассационный суд в Пятигорске сократил срок Зареме Мусаевой на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев, удовлетворив просьбу прокурора.

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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