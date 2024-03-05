Суд смягчил приговор Зареме Мусаевой

05 марта 2024, 15:33

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Кассационный суд в Пятигорске на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, сократил срок Зареме Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, оставлены без внимания.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября 2023 года адвокат от "Команды против пыток"* попросил кассационный суд в Пятигорске отменить приговор Зареме Мусаевой в связи с бездоказательностью обвинений и нарушениями законов.6 февраля заседание в Пятом кассационном суде в Пятигорске было перенесено из-за того, что Зарема Мусаева не смогла принять участие в нем, поскольку в колонии в Аргуне, где она находилась, не было технической возможности обеспечить ее видеосвязью.17 февраля стало известно, что ее переведут в СИЗО в Грозном для того, чтобы она могла по видеосвязи принять участие в судебном заседании 5 марта, на котором будет рассматриваться обжалование вынесенного ей приговора.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

На сегодняшнем заседании в Пятом кассационном суде в Пятигорске Зарема Мусаева принимает участие по видеоконференцсвязи из СИЗО Грозного, куда её перевезли из колонии для участия в заседании, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствующий в зале суда. На заседании присутствуют лишь четыре журналиста.

На вопрос корреспондента "Кавказского узла" о самочувствии Зарема Мусаева ответила: "Нормально, терпимо". На суд Зарема пришла с палкой, поэтому судья кассационного суда разрешил ей не вставать, отвечая ему.

Адвокат Александр Савин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что видел Мусаеву 28 февраля на заседании в Верховном суде Чечни. Ее состояние её прежнее, без улучшений. Он отметил, что ей требуется "хорошая медицинская реабилитация".

На заседании выступили адвокат Савин и представитель прокуратуры. Савин выступал более 20 минут, выступление прокурора длилось менее двух минут.

Адвокат напомнил, что дело Мусаевой - это две статьи, 159 и 118 Уголовного кодекса России. По статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) в показаниях свидетелей нет ни слова о Мусаевой. Азимова, с которой якобы Мусаева осуществляла мошенническую схему, действовала самостоятельно, "никто о ней не знал, никто о ней не говорил", указал Савин. Биллингов, подтверждающих взаимодействие Мусаевой и Азимовой также нет. Единственный свидетель, который говорил о Мусаевой на суде по 159 статье, Джабраилов, пришёл на суд в сопровождении Азимовой и признался, что зависит от неё материально, отметил Савин. "На протяжении всего судебного разбирательства мы ставили вопрос о роли Мусаевой в мошеннической схеме. Если она сама подыскивала клиентов, договаривалась о кредитах, и так далее, зачем она делилась с Мусаевой? Азимова заявляла, что потому что они так договорились, и всё" - сказал он. Суд первой инстанции не принял это во внимание, отметил Савин. Кроме того, Азимова в суде первой инстанции давала показания, противоречащие материалам уголовного дела, подчеркнул он.

Мусаева не стала выступать, сказав, что полностью поддерживает своего адвоката.

Прокурор сказал, что доводы кассационной жалобы защиты не обоснованы и несостоятельны. Он также отметил, что в приговоре упоминаются отягчающие обстоятельства, которых в деле Мусаевой нет, в связи с чем он попросил суд смягчить приговор. В результате суд сократил срок на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев.

"Кавказский узел" также писал, что 28 февраля Верховный суд Чечни частично удовлетворил жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой и обязал Шалинский горсуд вновь рассмотреть ходатайство защиты. В самом освобождении Мусаевой апелляционная инстанция отказала, сообщил адвокат.

У Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось состояние здоровья. Доза инсулина, которую применяет Мусаева, за время в СИЗО значительно выросла, кроме того, добавлены пероральные препараты, подчеркнул Савин на заседании в июне 2023 года. "Тем не менее, даже натощак, ее показатели сахара в крови являются аномально высокими: 12-13 единиц, при норме 6. Ни один препарат, которые Мусаева принимает в СИЗО, не может довести до клинической нормы показатели уровня сахара в ее крови. В отсутствие правильного и адекватного лечения сначала Мусаева испытывала резкие боли в ступнях, а потом стала полностью терять чувствительность в этой части тела. Два пальца на левой ступне ноги потеряли нормальный цвет. Они стали синими, что свидетельствует об отмирании нервных окончаний и, возможно, тканей", - рассказал адвокат в суде.

Напомним, Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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