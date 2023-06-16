Защита Мусаевой сочла бездоказательными тезисы обвинения

16 июня 2023, 19:37

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Следствие и обвинение не представили доказательства вины Заремы Мусаевой в нападении на силовика и мошенничестве, Мусаева должна быть оправдана, заявили сегодня в прениях адвокаты Александр Немов и Александр Савин. Преследование Мусаевой является показательной расправой за деятельность ее сыновей и призвано запугать критиков чеченских властей, указал правозащитник Сергей Бабинец.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня в Ахматовском (бывшем Ленинском) районном суде Грозного начались прения сторон по делу Заремы Мусаевой. Прокурор заявил, что вина Мусаевой в мошенничестве и нападении на силовика подтверждается показаниями свидетелей и данными экспертиз. Сегодня в ходе прений на заседании суда в Грозном Зарема Мусаева заявила о своей невиновности в мошенничестве и нападении на силовика. В последнем слове Мусаева подчеркнула, что не совершала ничего противоправного.

Зарема Мусаева обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

В обвинении по статье о нападении на силовика (часть 2 статьи 318 УК РФ) "отсутствует событие преступления", заявил сегодня в прениях адвокат Александр Немов. По его мнению, версия гособвинения "не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства". Немов подчеркнул, что значительная часть свидетелей, на показаниях которых базируется обвинение, не видела того, как Мусаева нанесла повреждения сотруднику полиции, а только слышала об этом от потерпевшего или от третьих лиц.

Адвокат отметил, что свидетели заявляли о том, что все 74 камеры, расположенные в отделе полиции, работали 21 января 2022 года исключительно в онлайн-режиме, то есть изображение с видеокамер наблюдения передавалось на экраны, но не записывалось. Впоследствии стало известно, что в тот день система видеонаблюдения в указанном отделе полиции полноценно функционировала и сохраняла данные с камер как минимум в течение 14 дней. Поэтому, сказал Немов, суд обязан критически подходить к показаниям этих свидетелей, так как "они противоречат объективной реальности, и суд не может основывать на них приговор".

Немов также раскритиковал экспертизы по делу и обратил внимание суда на противоречия по времени. Так, согласно материалам дела, Мусаева была доставлена в отдел полиции №1 УМВД России по городу Грозному в 18.40 мск, допрошена в период с 18.50 мск до 19.10 мск, а в 19.15 мск уже совершила административное правонарушение. В то же время один из свидетелей показал, что конфликт между Мусаевой и полицейским состоялся, когда он (свидетель) готовился к построению, а построение всегда проходит в 19.00 мск", - указал адвокат.

Он напомнил, что к материалам уголовного дела приобщена видеозапись, на которой Зарема Мусаева общается с уполномоченным по правам человека по Чечне Мансуром Солтаевым. "Судом был произведен просмотр данного видео, на видео Солтаев спрашивает у Мусаевой про допрос, следовательно, событие уже после допроса. Мусаева говорит, что к ней в отделе полиции хорошо относятся и никаких претензий у нее ни к кому не имеется из сотрудников полиции. Можно предположить, что данная запись выполнена между допросом и конфликтом, однако даже сама запись длится две минуты, значит, Мусаева, с учетом того, что она очень тяжело ходит, не смогла бы за несколько секунд спуститься на первый этаж из актового зала, совершить там административное правонарушение, повздорить с Абдулхамидовым, и уже когда он начал заполнять протокол, нанести ему какие-то повреждения. Это просто невозможный сценарий, так как это невозможно выполнить даже здоровому человеку. В видеозаписи видно, что Мусаева находится в очень тяжелом физическом состоянии, не в силах осознавать, что с ней происходит, так как она является больной сахарным диабетом с огромной массой осложнений. Никакого события преступления (по статье о нападении на силовика) не существовало, а следовательно, в отношении Мусаевой надлежит вынести оправдательный приговор", - сказал Немов.

Адвокат Александр Савин остановился на обвинении Мусаевой по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Он отметил, что, по версии обвинения, примерно в июне-июле 2017 года Мусаева познакомилась в Грозном с Азимовой и предложила ей схему мошенничества.

Согласно данным следствия, 41-летняя Мадина Азимова в 2019 году уговорила своих знакомых взять кредиты для покупок бытовой техники в сетевом магазине "Эльдорадо" почти на миллион рублей, но затем продала технику, а помогать знакомым выплачивать кредиты не стала. По версии следствия, Зарема Мусаева познакомилась с Азимовой на центральном грозненском рынке "Беркат" в 2017 году. Они даже не обменялись телефонами, но Мусаева озвучила Азимовой эту мошенническую схему, тем самым подстрекая к преступлению. Несмотря на отсутствие звонков или переписки между Азимовой и Мусаевой, следствие утверждает, что Азимова отдала некоему мужчине часть денег для Мусаевой за разработку плана преступления. Дело в отношении Азимовой выделено в отдельное производство, так как она заключила досудебное соглашение, сообщил 31 августа 2022 года правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Наталью Добронравову.

Следствие отмечает, что в 2019 году Азимова реализовала эту схему единолично, отметил Савин. "В показаниях Азимовой фигурирует, что она, через посредника, передала Мусаевой сумму в 200 000 рублей, которую Азимова называет "долей Мусаевой". Но за что именно Азимова, которая самостоятельно и без чьей-либо помощи реализовывала преступную схему, передавала деньги "сообщнице" Мусаевой не отражено даже в обвинительном заключении", - подчеркнул адвокат.

Он отметил,что роль Мусаевой во всей этой истории обвинением никак не пояснена, а ни один из свидетелей, допрошенных в подтверждение версии следствия по статье о мошенничестве не был знаком с Мусаевой. Об участии Мусаевой в этой схеме известно только со слов Азимовой, сама Мусаева отрицает даже знакомство с Азимовой, указал Савин.

Савин о напомнил, что Азимова ранее была судима, 29 апреля 2021 года она была осуждена на два года условно Старопромысловским районным судом Грозного по статье о мошенничестве. А в сентябре 2021 года в отношении Азимовой было возбуждено еще одно дело по статье о мошенничестве.

11 февраля 2022 года, то есть уже после того, как Мусаева была доставлена в Чечню, постановлением Ленинского районного суда Грозного, Азимовой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. 25 февраля того же года Азимова написала ходатайство о заключении досудебного соглашения, в котором сообщила, что готова изобличить других соучастников преступления. Заместитель прокурора Чечни удовлетворил это ходатайство 28 февраля 2022 года и в тот же день Азимова дала показания, заявив, что совершала мошенничество совместно с Мусаевой. Уже 1 марта 2022 года Азимовой была изменена мера пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, а уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Заинтересованность органа следствия и самой Азимовой в привлечении Мусаевой по делу о мошенничества "очевидна", сказал Савин. И никаких других доказательств вины Мусаевой в мошенничестве, кроме, по сути, показаний Азимовой и различных связанных с ними процедур (опознания, очной ставки), в деле нет, подчеркнул он.

Он добавил, что роль Мусаевой как соучастника преступления не установлена. "По версии обвинения, Мусаева, которая никогда в жизни, до доставления её на территорию Чечни в январе 2022 года, не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности, не находилась в розыске, сообщила Азимовой, которая до этого совершала мошеннические действия, о некой преступной схеме и позже предложила реализовать ее самой Азимовой"", - выразил недоумение Савин.

Он добавил, что Мусаева не привлекала людей, не связывалась с ними, не общалась ни с кем из купивших технику в кредит, не предоставляла средства и не организовывала деятельность Азимовой на территории Чечни, поскольку давно жила за ее пределами. Свидетели однозначно указали на это в ходе судебного следствия. Более того, даже по версии следствия, в ходе реализации мошеннической схемы Мусаева фактически, не делала ничего. Следствие не сообщило, в чем заключался «контроль», Мусаевой над деятельностью Азимовой, как не доказало оно и осуществление самого этого контроля – знакомства и связи Азимовой и Мусаевой, указал Александр Савин. "Поскольку обвинению так и не удалось доказать организаторской, как и иной роли Мусаевой, в совершении Азимовой преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, Мусаева подлежит оправданию по этому обвинению в связи непричастностью к совершению преступления", - завершил свою речь по этой части обвинения Савин.

По обвинению Мусаевой в нападении на силовика Савин также остановился на противоречиях. Например, не ясно даже, какой рукой Мусаева, как утверждает следствие, причинила повреждения полицейскому. Свидетель, допрошенный в судебном заседании, заявил, что Мусаева сделала это левой рукой, а эксперт - что правой.

"В обвинении Мусаевой по части 2 статьи 318 УК РФ сейчас нет ничего, кроме противоречивых свидетельских показаний, часть из которых недопустимы, а часть представлены суду вопреки закону. И эти показания, в свою очередь, указывают на разные обстоятельства произошедшего в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Грозный 21 января 2022 года. Из них даже невозможно достоверно говорить о самом событии преступления, которое предполагает под собой достоверное установления времени, места и способа его совершения", - указал адвокат. Он также отметил, что показания сотрудников полиции не подтверждаются объективными данными, в том числе, записями камер системы видеонаблюдения.

У Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось состояние здоровья. Доза инсулина, которую применяет Мусаева, за время в СИЗО значительно выросла, кроме того, добавлены пероральные препараты, подчеркнул Савин "Тем не менее, даже натощак, ее показатели сахара в крови являются аномально высокими: 12-13 единиц, при норме 6. Ни один препарат, которые Мусаева. принимает в СИЗО не может довести до клинической нормы показатели количества сахара в ее крови. В отсутствие правильного и адекватного лечения, сначала Мусаева испытывала резкие боли в ступнях, а потом стала полностью терять чувствительность в этой части тела. Два пальца на левой ступне ноги потеряли нормальный цвет. Они стали синими, что свидетельствует об отмирании нервных окончаний и, возможно, тканей", - рассказал адвокат в суде.

Также, у Мусаевой полопались сосуды на обоих ступнях. После того, как у Мусаевой поднимается сахар в крови, у неё начинается отек ног, следствием чего является то, что кожа на верхних частях ступней начинает лопаться. В данный момент Мусаева едва наступает на ноги, может ходить с большим трудом, только опираясь на какую-то опору", - рассказал Савин.

Обвинение по делу Мусаевой построено на косвенных доказательствах, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Бабинец, руководитель Команды против пыток, которая обеспечивает защиту Мусаевой.

"Безусловно, Зарема Мусаева является честным человеком и она абсолютно невиновна в тех преступлениях, которые ей вменяют, что в ходе следствия и судебного разбирательства доказали ее защитники Всё обвинение построено на косвенных доказательствах, которые не могут быть положены в основу обвинения", - отметил он.

Бабинец отметил, что Мусаева "стала заложником противостояния руководства Чеченской Республики и ее сыновей". "Если бы в Нижнем Новгороде полицейские не стушевались, а увезли бы и мужа Заремы Сайди, то , спустя день он тоже бы стал фигурантом какого-нибудь выдуманного уголовного дела. Полагаю, что только ради подобной расправы Зарему и привезли в Грозный. Конечно же такой подход лишний раз подтверждает наплевательское отношение к человеку и праву со стороны правоохранительных органов и чиновников", - сказал Бабинец.

Он назвал обвинение Заремы - ложным, а дело против нее - политическим. "Ложное обвинение Заремы в мошенничестве и нападении на сотрудника полиции является показательной расправой за деятельность ее сыновей и имеет своей целью запугать чеченских политических, общественных деятелей и правозащитников, выступающих с критикой властей Чечни. Мол, если мы до вас не доберемся, то доберемся до ваших родственников. И от суда, как от ветви власти, сейчас зависит готовы ли они этот подход поддержать и легитимизировать", - подчеркнул Бабинец.

Супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву чеченские силовики силой увезли 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривает ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня ее сын Абубакар Янгулбаев сообщил, что мать утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали. 10 июня стало известно, что Мусаевой отказано в стационарном лечении. 15 июня прокурор запросил для Мусаевой пять с половиной лет колонии.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых.

После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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